Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm

România traversează cel mai sever episod de viscol din această iarnă! Capitala și alte 12 județe se află sub avertizare cod portocaliu de vreme severă și ninsori abundente. Stratul de zăpadă s-a depus consistent în mai multe regiuni. Cât mai durează iadul alb? Când scăpăm de ninsori?

Capitala și alte 12 județe se află sub avertizare cod portocaliu de vreme severă. Administrația Națională de Meteorologie anunță un nou episod de iarnă autentică, cu ninsori abundente, viscol și acumulări importante de zăpadă în mai multe regiuni ale țării. În București, în această dimineață, totul este paralizat din cauza zăpezii.

Cod roșu de ninsori în Capitală

Cel mai sever episod de viscol din această iarnă a „paralizat“ întreaga ţară, în special Capitala. În această dimineață, 18 februarie, Bucureștiul se află sub cod roșu de ninsori. Străzile s-au transformat în capcane pentru şoferi şi pietoni, iar copacii au cedat sub greutatea omătului.

Cel mai sever episod de iarnă din acest sezon a lovit cu violenţă Capitala azi-noapte. La ora 3 dimineața, în București ningea de mai bine de 7 ore, iar stratul de zăpadă depășea 30 de centimetri. Mai mult, de la ora 4:20, Capitala și județul Ilfov au intrat sub incidența unui cod roșu de ninsori abundente, până la ora 8:20. Peste stratul consistent de zăpadă, se vor depune încă 15–20 de centimetri.

Străzile s-au transformat în adevărate patinoare, iar traficul este aproape paralizat. De asemenea, vremea severă și ninsoarea abundentă a pus probleme și pe aeroporturi. Două zboruri au fost anulate de pe Henri Coandă, iar angajații au lucrat non-stop pentru a curăţa zăpada de pe piste.

Când scăpam de ninsori?

Episodul de iarnă severă se va mai întinde pe câteva zile, potrivit meteorologilor. Până în data de 19 februarie, ora 10:00 este în vigoarea o avertizare de vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, ghețus, intensificări ale vântului și viscol.

În aceste zile temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între -8 și 0 grade. Temporar vor fi precipitații îndeosebi în sudul, centrul și estul țării. Din weekend, vremea începe să se mai încălzească, iar ninsorile se vor retrage.

