Soția „Balaurului”, prințesa din poveste care l-a trecut peste cel mai mare hop al carierei

Pe teren, este omul de bandă care rupe echilibre, accelerează decisiv și schimbă soarta unui meci într-o fracțiune de secundă. În afara gazonului, însă, recunoaște fără ezitare că adevărata lui forță vine din familie. În spatele revenirii lui Silviu Balaure după una dintre cele mai grele accidentări din fotbalul modern stă Oana Balaure – soție, mamă, antreprenor și sprijin necondiționat într-o perioadă în care cariera lui părea pusă sub semnul întrebării.

Cine este Silviu Balaure

Născut pe 6 februarie 1996, la Drobeta-Turnu Severin, Silviu Balaure a crescut cu mingea la picior și cu ambiția de a ajunge în fotbalul mare. A făcut primii pași la CSS Drobeta, unde a fost remarcat pentru viteză și tehnică, apoi a trecut prin academiile Politehnica Timișoara și ACS Poli Timișoara, consolidându-și baza tehnică și disciplina de joc.

La nivel de seniori a evoluat pentru ACS Poli Timișoara, NMM Becicherecu Mic, FCM Baia Mare, unde a început să marcheze constant și să capete încredere, apoi pentru Astra Giurgiu, unde și-a confirmat potențialul în Liga 1. Din 2021 joacă pentru FC Hermannstadt, club la care a devenit rapid unul dintre jucătorii importanți.

Extremă dreapta de bază, poate juca și mijlocaș lateral sau fundaș dreapta. Este cunoscut pentru explozie, schimbări rapide de direcție, centrări precise și capacitatea de a destabiliza defensiva adversă. În sezonul 2023-2024 a fost unul dintre liderii ofensivei sibiene, contribuind cu goluri și assist-uri decisive. Dubla din 2022, pe noul stadion din Sibiu, l-a transformat într-un favorit al tribunelor.

Accidentarea care a schimbat tot

Sezonul 2025–2026 a adus însă un moment dramatic: o ruptură de ligamente încrucișate, una dintre cele mai temute accidentări pentru un fotbalist. Pentru un jucător care se bazează pe viteză și schimbări bruște de ritm, o astfel de lovitură poate însemna luni lungi de recuperare și întrebări dureroase despre viitor.

Operația a fost realizată la București de doctorul Ion Codorean, un nume cu reputație solidă în medicina sportivă. Recuperarea a fost coordonată de Ovidiu Kurti, iar fiecare etapă a fost parcursă cu disciplină și răbdare. Dar dincolo de partea medicală, provocarea reală a fost mentală.

În acea perioadă, imaginea care a emoționat suporterii a fost cea cu Silviu la recuperare, ținându-și fetița de mână. „Familia este sprijinul meu cel mai mare”, declara el. Și nu era o formulă de interviu, ci o realitate trăită zi de zi.

Oana Balaure, femeia din spatele revenirii

Oana Balaure este din București și a absolvit Management Turistic și Comercial la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”. Este make-up artist, trainer și antreprenor, un om care și-a construit singur propriul drum profesional.

Pe lângă activitatea de make-up artist personal, susține cursuri de sprâncene, gene și machiaj, formând la rândul ei alte tinere pasionate de domeniu. În Sibiu deține propria afacere, „Oana Balaure Brow & Make-up Artist”, pe strada Petre Antonescu nr. 51, în spate la cofetăria Mândra.

Este activă pe Instagram și TikTok, unde postează atât momente din viața de familie, cât și realizări profesionale. Îmbină eleganța, feminitatea și spiritul antreprenorial cu discreția unei femei care știe să își susțină soțul fără a căuta lumina reflectoarelor.

În perioada accidentării, Oana a fost prezentă la fiecare etapă: la clinică, la ședințele de recuperare, în momentele de frustrare și îndoială. L-a încurajat, l-a motivat și l-a ajutat să rămână concentrat pe obiectivul revenirii.

Cererea în căsătorie „la pachet”

Povestea lor are și un capitol memorabil. În 2019, Silviu Balaure și bunul său prieten Alexandru Ioniță și-au cerut iubitele în căsătorie în același timp, într-un restaurant din București.

Inelele au fost ascunse în desert, iar surpriza a fost totală. Oana a povestit că inițial nici nu mai voia să guste din desert, iar descoperirea inelului a venit însoțită de lacrimi și emoție. La scurt timp, cei doi s-au căsătorit civil, iar familia lor a fost completată de nașterea fiicei Nicole.

Oana este prezentă la multe dintre meciurile lui Silviu, dar și în călătoriile lor de familie – Barcelona, Istanbul, Londra. Îl însoțește ori de câte ori programul o permite, iar micuța Nicole a devenit deja parte din universul fotbalului.

Când a devenit mamă, Oana declara că a descoperit „adevărata iubire, cea necondiționată”. Silviu, la rândul lui, vorbea despre dorul de „fetele mele” atunci când pleca în cantonament.

Forța din spatele „Balaurului”

Pe teren, adversarii îl știu ca pe un jucător incomod, rapid și imprevizibil. În afara lui, este un soț și tată care recunoaște că nu ar fi trecut peste cea mai grea perioadă a carierei fără sprijinul Oanei.

Revenirea lui Silviu Balaure nu este doar o victorie medicală sau sportivă. Este povestea unei familii unite, a unei femei care a știut să fie stâncă atunci când el era vulnerabil și a unei iubiri care a devenit combustibil pentru a merge mai departe.

Poate că pe teren este „Balaurul”, dar în viața reală, Oana este cea care l-a ajutat să rămână de neclintit.

