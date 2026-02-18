Singura maioneză sănătoasă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Maioneza este unul dintre cele mai iubite sosuri din bucătăria românească. De la salata de boeuf până la ouăle umplute sau sandvișurile rapide, acest preparat cremos este nelipsit de pe mesele românilor. Totuși, reputația sa nutrițională nu este tocmai una bună, fiind adesea asociată cu un aport caloric ridicat și cu grăsimi în exces. Potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic, există însă o variantă care poate fi considerată cu adevărat sănătoasă.

Specialista subliniază că alegerea corectă nu ține doar de gust, ci mai ales de controlul ingredientelor, de proporții și de prospețime. Mihaela Bilic explică faptul că maioneza din comerț conține adesea conservanți, stabilizatori, arome artificiale și uneori zahăr adăugat. Aceste ingrediente sunt folosite pentru a prelungi termenul de valabilitate și pentru a menține textura uniformă pe rafturile supermarketurilor.

