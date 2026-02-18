Ian o face praf pe Delia, după aventura de la Desafio: „Are dosar de panaramă. Nu pot să ies în oraș cu una care..”

Povestea de iubire ce părea că se înfiripă la Desafio a luat o întorsătură neașteptată. După ce au petrecut timp împreună, s-au apropiat și chiar s-au și sărutat, lucrurile încep să se schimbe pentru Ian și Delia. Trapper-ul pare că a uitat de blondină, mai mult s-a întors împotriva ei. Ian a făcut-o praf pe fosta soție a lui Lino Golden!

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, și trapper-ul Ian au avut parte de momente fierbinți la Desafio. Cei doi s-au apropiat vizibil, iar idila a fost pecetluită cu sărutul pasional din momentul eliminării Deliei. Ei bine, după toate aceste momente de apropiere, toată lumea a crezut că cei doi o să formeze un cuplu la întoarcerea în țară, însă se pare că Ian a schimbat complet direcția și a desființat-o pe Delia.

Ian o face praf pe Delia, după aventura de la Desafio

În ediția de luni, 16 februarie, a emisiunii Desafio, echipa verde a ajuns, din nou, în pustiu. În atmosfera de seară, în fața focului, Ian și-a amintit de Bettyshor și a mărturisit că dintre toți concurenții eliminați cel mai dor îi este de ea.

Ei bine, Florin Prunea nu a ratat momentul și i-a reamintit trapper-ului că s-a pupat cu altă fată. Remarca l-a făcut pe Ian să explodeze și să se dezică total de Delia. Mai mult, acesta a judecat-o pentru că s-a sărutat cu un bărbat atât de repede, chiar dacă bărbatul în cauză a fost el. Artistul a spus că nu vrea să mai audă de fosta soție a lui Lino Golden.

Florin Prunea: Dar ce faci cu Delia, mânca-ți-aș pana ta?

Ian: Nimic, ce sa fac…

Florin Prunea: Păi v-ați pupat când a plecat.

Ian: Aoleu… zici că nu m-am pupat cu alte 50.000 de femei.

Florin Prunea: Păi și ce îi zici când te duci acasă?

Ian: Nu îi mai răspund.

Ian: „Are dosar de panaramă. Nu pot să ies în oraș cu una care..”

Ei bine, și dacă asta nu era suficient, Ian nu s-a mai abținut și a desființat-o pe Delia. Se pare că acesta a uitat de apropiere dintre ei și mitraliat-o pe blondină. I-a judecat comportamentul, i-a criticat ocupația și s-a dezis total de cea cu care a împărtăși un sărut. Fără rețineri sau păreri de rău, Ian a făcut-o praf pe Delia.

„Sunt nenorocit cu femeile astea, cu astea. Cu alea bune și de treabă și femei corecte nu sunt. Nu i-am greșit niciuneia. Ți s-a părut că e fată bună? Du-te de aici! Numai fată bună nu e aia. Doar din start… ea nu mă știa pe mine deloc și tu vii la televizor, stai o săptămână cu unu și deja îți iei limba în gură cu el. Așa la televizor! Adică da, dacă stăteai o săptămână și nu erai la televizor… Și mai zici și cu mândrie că «de mine tot internetul spune că sunt o panaramă», mai știi cum zicea. Și-a făcut singură dosarul. Adică ea a zis: «da, eu sunt împăcată, lumea crede că sunt panaramă». Nu e ca și cum vorbesc ceva prost, că așa s-a întâmplat. Astă e adevărul, asumă-ți-l fata mea. Tu l-ai zis, tu ai vorbit așa. În primul rând, nu vreau să vorbesc prost, eu dacă aș fi cu una în oraș și o întreb cu ce se ocupă și ea îmi spune că e vrăjitoare… păi mor de râs. Cum vine asta? Tu din ce îți câștigi existența? Și ea zice: «aa, sunt vrăjitoare, fac vrăji». Păi ești nebun! Deci ea din asta își câștigă banii!”, a mai spus Ian.

