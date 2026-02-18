Acasă » Știri » Ian o face praf pe Delia, după aventura de la Desafio: „Are dosar de panaramă. Nu pot să ies în oraș cu una care..”

Ian o face praf pe Delia, după aventura de la Desafio: „Are dosar de panaramă. Nu pot să ies în oraș cu una care..”

De: Alina Drăgan 18/02/2026 | 09:40
Ian o face praf pe Delia, după aventura de la Desafio: Are dosar de panaramă. Nu pot să ies în oraș cu una care..
Ian o face praf pe Delia, după aventura de la Desafio /Foto: Captură Pro TV

Povestea de iubire ce părea că se înfiripă la Desafio a luat o întorsătură neașteptată. După ce au petrecut timp împreună, s-au apropiat și chiar s-au și sărutat, lucrurile încep să se schimbe pentru Ian și Delia. Trapper-ul pare că a uitat de blondină, mai mult s-a întors împotriva ei. Ian a făcut-o praf pe fosta soție a lui Lino Golden!

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, și trapper-ul Ian au avut parte de momente fierbinți la Desafio. Cei doi s-au apropiat vizibil, iar idila a fost pecetluită cu sărutul pasional din momentul eliminării Deliei. Ei bine, după toate aceste momente de apropiere, toată lumea a crezut că cei doi o să formeze un cuplu la întoarcerea în țară, însă se pare că Ian a schimbat complet direcția și a desființat-o pe Delia.

Ian o face praf pe Delia, după aventura de la Desafio

În ediția de luni, 16 februarie, a emisiunii Desafio, echipa verde a ajuns, din nou, în pustiu. În atmosfera de seară, în fața focului, Ian și-a amintit de Bettyshor și a mărturisit că dintre toți concurenții eliminați cel mai dor îi este de ea.

Ei bine, Florin Prunea nu a ratat momentul și i-a reamintit trapper-ului că s-a pupat cu altă fată. Remarca l-a făcut pe Ian să explodeze și să se dezică total de Delia. Mai mult, acesta a judecat-o pentru că s-a sărutat cu un bărbat atât de repede, chiar dacă bărbatul în cauză a fost el. Artistul a spus că nu vrea să mai audă de fosta soție a lui Lino Golden.

Florin Prunea: Dar ce faci cu Delia, mânca-ți-aș pana ta?

Ian: Nimic, ce sa fac…

Florin Prunea: Păi v-ați pupat când a plecat.

Ian: Aoleu… zici că nu m-am pupat cu alte 50.000 de femei.

Florin Prunea: Păi și ce îi zici când te duci acasă?

Ian: Nu îi mai răspund.

Ian o face praf pe Delia /Foto: Captură Pro TV

Ian: „Are dosar de panaramă. Nu pot să ies în oraș cu una care..”

Ei bine, și dacă asta nu era suficient, Ian nu s-a mai abținut și a desființat-o pe Delia. Se pare că acesta a uitat de apropiere dintre ei și mitraliat-o pe blondină. I-a judecat comportamentul, i-a criticat ocupația și s-a dezis total de cea cu care a împărtăși un sărut. Fără rețineri sau păreri de rău, Ian a făcut-o praf pe Delia.

„Sunt nenorocit cu femeile astea, cu astea. Cu alea bune și de treabă și femei corecte nu sunt. Nu i-am greșit niciuneia. Ți s-a părut că e fată bună? Du-te de aici! Numai fată bună nu e aia. Doar din start… ea nu mă știa pe mine deloc și tu vii la televizor, stai o săptămână cu unu și deja îți iei limba în gură cu el. Așa la televizor!

Adică da, dacă stăteai o săptămână și nu erai la televizor… Și mai zici și cu mândrie că «de mine tot internetul spune că sunt o panaramă», mai știi cum zicea. Și-a făcut singură dosarul. Adică ea a zis: «da, eu sunt împăcată, lumea crede că sunt panaramă». Nu e ca și cum vorbesc ceva prost, că așa s-a întâmplat. Astă e adevărul, asumă-ți-l fata mea. Tu l-ai zis, tu ai vorbit așa.

În primul rând, nu vreau să vorbesc prost, eu dacă aș fi cu una în oraș și o întreb cu ce se ocupă și ea îmi spune că e vrăjitoare… păi mor de râs. Cum vine asta? Tu din ce îți câștigi existența? Și ea zice: «aa, sunt vrăjitoare, fac vrăji». Păi ești nebun! Deci ea din asta își câștigă banii!”, a mai spus Ian.

Ian a mitraliat-o pe Delia /Foto: Captură Pro TV

EXCLUSIV | Ian se iubește în secret cu o șefă de la Pro TV, mult mai în vârstă decât el. Idila a început în Thailanda, la filmările Desafio

Delia Salchievici, dezvăluiri neașteptate despre sărutul cu Ian la Desafio: Aventura. A spus-o în direct, la TV: ”E băiat bun”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Știri
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Știri
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o…
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Mediafax
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%,...
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul lor de a trăi
Adevarul
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent....
Parteneri
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela la aproape 30 de ani de la celebrul serial românesc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin
Click.ro
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te...
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Digi 24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
go4it.ro
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație ...
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Vezi toate știrile
×