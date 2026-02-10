Acasă » Știri » EXCLUSIV | Ian se iubește în secret cu o șefă de la Pro TV, mult mai în vârstă decât el. Idila a început în Thailanda, la filmările Desafio

De: David Ioan 10/02/2026 | 08:00
În culisele unuia dintre cele mai urmărite show-uri de la Pro TV, atmosfera a devenit mai intensă decât probele din junglă. Filmările din Thailanda, izolarea echipei în locații exotice și ritmul alert al competiției au creat un mediu în care conexiunile dintre oameni se văd altfel decât în fața camerelor.

Iar una dintre cele mai “picante” apropieri ale momentului este cea dintre Ian, concurentul care a atras atenția publicului încă din primele episoade, și Sânziana Nicoleta Zaharia, una dintre cele mai influente figuri din zona reality a televiziunii.

Ian se iubește în secret cu o șefă de la Pro TV

Scânteia dintre cei doi ar putea data chiar din noiembrie, perioadă în care aceştia şedeau în Thailanda. Atmosfera intensă, presiunea competiției și timpul petrecut împreună ar fi creat contextul perfect pentru o apropiere care să depăşeaşcă orizontul profesional. Mai mult, chiar şi după întoarcerea acasă, această poveste de dragoste pare să fie departe de a îşi găsi sfârşitul.

Totuşi, înainte să intrăm direct “în pâine”, trebuie să trecem în revistă parcursul sentimental al trapperului nostru din cadrul competiţiei. În trecutul recent, CANCAN.RO a relatat episodul controversat în care Ian ar fi fost surprins sărutându-se cu Delia Salchievici, moment care a făcut vâlvă și a generat un val considerabil de reacții din partea fanilor.

Ian şi Delia, surprinşi sărutându-se

Tot în aceeaşi temă, nu putem omite faptul că “situationshipul” dintre Ian şi Delia părea să se contureze într-o adevărată relaţie. Blondina ex-Desafio a dormit cu trapperul, l-a ținut de mână și părea să nu se mai poată opri din „a-i gusta buzele”. Ce să mai, direct fluturaşi în stomac!

Însă totul avea să ia o turnură neaşteptată în momentul în care Ian a dezvăluit la testiomonial că inima sa îi e promisă altei femei. Într-adevăr, moment crâncen pentru Delia, care părea să fi găsit în trapperul nostru şi o parte “mai blândă”, neştiută de public. Dar aşa cum spun francezii, “c’est la vie”.

Idila a început în Thailanda, la filmările Desafio

Acum că suntem la zi, să revenim la “bomba” momentului: Ian + Sânziana. Sânziana Nicoleta Zaharia este departe de a fi o prezență anonimă în televiziune. La 36 de ani, are un CV impresionant și o experiență greu de egalat în zona reality. În prezent, este producătoare la Desafio: Aventura și ocupă funcția de chief editor reality and games, titlu pe care îl menționează chiar ea în prezentările publice.

Sânziana Nicoleta Zaharia, „noua cucerire” a lui Ian

Cariera sa a început în 2010, la Pro TV, unde a lucrat ca talent researcher și producătoare pentru două dintre cele mai urmărite show-uri din România: Românii au Talent și Vocea României. În 2014, a plecat la Antena 1 alături de Mona Segall, unde a devenit una dintre piesele de bază ale producțiilor de top. De asemenea, a lucrat la trei sezoane de Asia Express, opt sezoane de Chefi la Cuțite, șapte sezoane din proiectele cu Nea Marin și un sezon de iUmor.

Dar cum “prima dragoste nu se uită niciodată”, în 2021 s-a întors la Pro TV, unde a coordonat MasterChef: Restul e plăcere, Love Island România și Sunt celebru, scoate-mă de aici. Iar acum, surpriză! Sânziana este una dintre persoanele cu cea mai mare influență în structura creativă a Desafio: Aventura, exact show-ul în care Ian este concurent.

Totodată, diferența de vârstă dintre cei doi “amorezi”, 36 (Sânziana) versus 29 (Ian), nu poate decât să aprindă și mai tare discuțiile, mai ales că relațiile dintre concurenți și membrii echipei sunt, de regulă, strict reglementate.

Trecând acum în tabăra masculină a acestei poveşti întortocheate de dragoste mondenă, Ian nu pare să privească în spate, lăsând de înţeles că blondina Delia a fost doar “un nume de trecut în carneţel”. Pare-se că artistul are intenţii serioase cu şefa de la Pro TV, însă nu ştim niciodată ce poate rezerva viitorul. Cam atât pentru moment, dar un lucru este cert: “povestea” este departe de a se încheia.

