Primul moment intim de la Desafio! Ce au făcut noaptea Ian și Delia Salchievici

Se încing spiritele la Desafio! Cupidon și-a făcut apariția printre concurenți, iar săgetații sunt Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, și trapperul Ian. Cei doi au început să se apropie discret, iar acum se pare că au trecut la nivelul următor. Primul moment intim de la Desafio: Aventura a avut loc deja.

Pe lângă probele grele și condițiile de trai complicate pentru unii, concurenții de la Desafio se pare că au și motive de bucurie. Relațiile au început să se sudeze, iar unii se pare că s-au apropiat periculos de mult. Cei care au făcut pași serioși unul spre altul sunt Delia și Ian, iar acum au dus totul la nivelul următor.

Primul moment intim de la Desafio

Așa cum spuneam, Cupidon se pare că și-a făcut apariția la Desafio. De câteva ediții este clar că Delia și Ian s-au apropiat. Cei doi au început să petreacă tot mai mult timp împreună, iar trapperul chiar a mărturisit că Delia îi face experiența mult mai plăcută și ușoară.

Ei bine, acum se pare că lucrurile au evoluat între Ian și Delia, iar aceștia au împărtășit și primul moment intim de la Desafio. Cei doi nu doar că au dormit unul lângă altul, dar au și renunțat la orice bariere. Au dormit îmbrățișați, ținându-se de mână.

Mai mult, după noaptea petrecută alături de Delia, Ian chiar și-a mărturisit sentimentele. Artistul spune că între el și fosta soție a lui Lino Golden a început să se lege ceva.

„Am dormit îmbrățișați. A început ca o caterincă, dar pare că se leagă. Nu știu dacă ea o face de dragul emisiunii sau de dragul meu. Eu, oricum, nu e ca și cum nu îmi place să dorm îmbrățișat cu o femeie”, s-a confesat Ian.

În aceeași notă, și Delia a admis că părerea despre Ian i s-a schimbat, iar acum începe să îl vadă cu alți ochi.

„La început, am luat toată treaba asta la mișto. Mie nu îmi plăcea de el, nu îmi plăcea comportamentul lui. Însă, de vreo două zile, am început să văd o parte a lui pe care nu o arată. O parte a lui care-mi place. Nu este deloc ceea ce pare”, a completat Delia.

