Cum arăta în liceu Delia de la Desafio. Locuia în Vălenii de Munte și era complet diferită de „diva” de astăzi

Delia de la Desafio, cunoscută și drept fosta soție a lui Lino Golden, arăta cu totul altfel în perioada liceului. Dacă astăzi este blondă și plină de tatuaje, tânăra era șatenă la acea vreme și putem spune că nu avea aproape nimic în comun cu diva de astăzi.

Lino Golden și Delia Salchievici au avut o relație de iubire de doar un an. An în care s-au căsătorit, apoi la scurt timp au divorțat. Imediat după despărțire, Delia a încercat o apropiere cu Auday, esteticianul vedetelor, însă nu a fost cu noroc.

Cum arăta în liceu Delia de la Desafio

Acum, blondina nu a ieșit din atenția publică, după divorțul de artist, și continuă să fie prezentă în televiziune. Delia este concurentă în competiția Desafio, acolo unde a participat după doar câteva luni de la divorț, asta pentru că filmările au început în noiembrie 2025. La scurt timp după începerea competiției au apărut primele apropieri dintre ea și trapperul Ian (VEZI AICI).

Ei bine, frumoasa blondină a reușit să își facă mulți fani de-a lungul aparițiilor ei și să atragă atenția cu trăsăturile sale feminine și corpul ei de invidiat. Dacă vă întrebați cum arăta ea însă în urmă cu 13 ani, pe vremea când era la liceu, Delia era total schimbată (VEZI ÎN GALERIE). Pe un cont de Facebook vechi al acesteia sunt o mulțime de fotografii cu ea, dar și cu iubitul de la vremea respectivă. Un lucru e cert: și atunci iubea să fie în centrul atenției și să își facă o mulțime de poze pentru a-și arăta frumusețea.

