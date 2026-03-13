Previziunea sumbră pentru România a unui fost șef din Mossad, în plin război SUA-Israel-Iran: „România este destul de expusă”

Războiul început de SUA și Israel împotriva Iranului ar putea schimba cu totul situația geopolitică din Orientul Mijlociu, iar conflictul ar putea avea impact asupra unor regiuni îndepărtate.

Oded Ailam, fost șef al diviziei de contraterorism din Mossad și cercetător la Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, a declarat, pentru Libertatea, că Iranul și-a dezvoltat destul de mult capacitatea militară în ultimele decenii, motiv pentru care este un actor puternic în regiune.

„Vreau să vă reamintesc că, în iulie 1988, americanii au doborât din greșeală un avion civil iranian, iar regimul era convins că a fost un act deliberat. Iranul a decis atunci că trebuie să-și construiască propriul sistem de apărare și că va face acest lucru în două moduri: în primul rând, creând toate acele proxy-uri care vor face treaba pentru ei, cum ar fi Houthi, Hezbollah și Hamas, iar în al doilea rând, creând capacități de rachete cu care să poată lovi orice bază americană din apropierea Iranului. Și au extins-o la o capacitate foarte mare, în ciuda sancțiunilor și a tuturor restricțiilor care le-au fost impuse, și acesta este motivul pentru care au reușit, împreună cu ajutoarele din Coreea de Nord și China, să creeze un sistem atât de imens”, spune acesta.

Totodată, Ailam spune că, în viitor, Turcia și Qatarul vor avea o putere tot mai mare în regiune.

„Cred că Rusia chiar câștigă în acest moment din războiul cu Iranul, deoarece prețurile petrolului cresc, iar Rusia este exportatoare de petrol. Cred că în prezent obține profituri mari. Pe termen lung, Rusia își pierde aliații, a pierdut regimul Assad în Siria, pierde iranienii și este practic izolată, fără capacități în regiune, și cred că noua superputere care se conturează în Orientul Mijlociu este condusă de Turcia și Qatar”, spune el.

Ce spune Oded Ailam despre situația din România

Întrebat despre ce impact ar putea avea conflictul asupra României, specialistul atrage atenția că, fiind o țară aliată a Statelor Unite, România riscă și ea să devină o țintă a regimului de la Teheran.

„România este destul de expusă și, cu siguranță, în cazul în care regimul este cu spatele la zid și este ca un animal rănit, vor iniția cât mai multe atacuri în Europa, iar România, fiind un aliat al Statelor Unite, poate fi, cu siguranță, o țintă. Dar depinde de doi factori: cât de mult este regimul din Iran în măsură să reacționeze în acest moment și cât de repede vor reuși israelienii și americanii să le distrugă capacitatea de atac”, spune el.

Oded Ailam (71 de ani) are o experiență vastă în domeniul securității și informațiilor, având o carieră de 24 de ani în Mossad, agenția de informații de elită a Israelului. Printre numeroasele sale funcții de rang înalt a fost aceea de director al Centrului de Combatere a Terorismului (CTC) al Mossad. După ce s-a retras din serviciu, Ailam a trecut în sectorul privat, oferind servicii de consultanță în domeniul securității și strategiei.

