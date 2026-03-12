Donald Trump, supărat pentru că președintele Israelului nu l-a grațiat pe Netanyahu. „E slab și patetic. Bibi nu are timp de prostii”

Președintele SUA, Donald Trump, l-a numit miercuri pe omologul lui israelian, Isaac Herzog, „slab și patetic” pentru modul în care a gestionat cererea de grațiere a premierului Benjamin Netanyahu.

Într-o conversație telefonică cu Barak Ravid de la Channel 12, Trump a adus în discuție cererea de grațiere și a spus că Herzog este „plin de prostii” pentru că insistă că nu poate lua o decizie de grațiere înainte de a primi o recomandare din partea Ministerului Justiției, scrie Times of Israel.

„Nu are nevoie de nicio opinie juridică. Este plin de prostii. Este un tip slab și patetic. Vreau ca Bibi (Netanyahu, n. red.) să se concentreze pe război, nu pe prostii”, a declarat Donald Trump.

Donald Trump l-a mai criticat pe Isaac Herzog

Președintele Donald Trump l-a criticat în repetate rânduri pe Herzog pentru refuzul său de a-i acorda până acum o grațiere lui Benjamin Netanyahu în procesul său de corupție. Chiar săptămâna trecută, Trump l-a numit pe Isaac Herzog o „rușine” pentru că nu l-a grațiat pe prim-ministrul israelian, un apropiat al liderului de la Casa Albă.

Luna trecută, Trump a spus că lui Herzog „ar trebui să-i fie rușine” pentru că nu l-a grațiat pe Netanyahu, iar când s-a adresat Knessetului în octombrie, președintele SUA l-a presat public pe Herzog pe această temă.

Președintele SUA a susținut în repetate rânduri că Herzog i-a promis anterior că îl va grația pe Netanyahu, lucru pe care biroul președintelui israelian l-a negat. Ca răspuns la comentariile lui Trump de săptămâna trecută, biroul lui Herzog a declarat că acesta „îl respectă și îl apreciază foarte mult” pe Trump, dar că decizia va fi luată „fără nicio influență din partea forțelor externe sau interne de vreun fel”, mai scrie sursa citată.

