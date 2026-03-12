Acasă » Știri » Știri externe » Donald Trump, supărat pentru că președintele Israelului nu l-a grațiat pe Netanyahu. „E slab și patetic. Bibi nu are timp de prostii”

Donald Trump, supărat pentru că președintele Israelului nu l-a grațiat pe Netanyahu. „E slab și patetic. Bibi nu are timp de prostii”

De: Daniel Matei 12/03/2026 | 15:55
Donald Trump, supărat pentru că președintele Israelului nu l-a grațiat pe Netanyahu. „E slab și patetic. Bibi nu are timp de prostii”
Donald Trump, supărat pentru că președintele Israelului nu l-a grațiat pe Netanyahu. Sursa foto: Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, l-a numit miercuri pe omologul lui israelian, Isaac Herzog, „slab și patetic” pentru modul în care a gestionat cererea de grațiere a premierului Benjamin Netanyahu.

Într-o conversație telefonică cu Barak Ravid de la Channel 12, Trump a adus în discuție cererea de grațiere și a spus că Herzog este „plin de prostii” pentru că insistă că nu poate lua o decizie de grațiere înainte de a primi o recomandare din partea Ministerului Justiției, scrie Times of Israel.

„Nu are nevoie de nicio opinie juridică. Este plin de prostii. Este un tip slab și patetic. Vreau ca Bibi (Netanyahu, n. red.) să se concentreze pe război, nu pe prostii”, a declarat Donald Trump.

Donald Trump l-a mai criticat pe Isaac  Herzog

Președintele Donald Trump l-a criticat în repetate rânduri pe Herzog pentru refuzul său de a-i acorda până acum o grațiere lui Benjamin Netanyahu în procesul său de corupție. Chiar săptămâna trecută, Trump l-a numit pe Isaac Herzog o „rușine” pentru că nu l-a grațiat pe prim-ministrul israelian, un apropiat al liderului de la Casa Albă.

Luna trecută, Trump a spus că lui Herzog „ar trebui să-i fie rușine” pentru că nu l-a grațiat pe Netanyahu, iar când s-a adresat Knessetului în octombrie, președintele SUA l-a presat public pe Herzog pe această temă.

Președintele SUA a susținut în repetate rânduri că Herzog i-a promis anterior că îl va grația pe Netanyahu, lucru pe care biroul președintelui israelian l-a negat. Ca răspuns la comentariile lui Trump de săptămâna trecută, biroul lui Herzog a declarat că acesta „îl respectă și îl apreciază foarte mult” pe Trump, dar că decizia va fi luată „fără nicio influență din partea forțelor externe sau interne de vreun fel”, mai scrie sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Vladimir Putin, mesaj clar pentru noul ayatollah al Iranului: „Sprijinul e de neclintit!”

Ce avere are Donald Trump, de fapt. A crescut considerabil în 2025

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fiul lui Ozzy Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele copilului, un omagiu adus celebrului artist
Showbiz internațional
Fiul lui Ozzy Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele copilului, un omagiu adus celebrului artist
Doliu în familia lui Eminem. Bunica rapperului a murit la 87 de ani
Showbiz internațional
Doliu în familia lui Eminem. Bunica rapperului a murit la 87 de ani
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de crimă
Adevarul
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de...
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Parteneri
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit considerabil!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
Click.ro
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este...
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Digi 24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
Digi24
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările...
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
go4it.ro
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Juratul de la Chefi la cuțite care are un ritual secret. Irina Fodor a făcut dezvăluirea
Juratul de la Chefi la cuțite care are un ritual secret. Irina Fodor a făcut dezvăluirea
Despăgubiri de 14.000 de euro pentru un angajat al unui supermarket. Motivul este ireal
Despăgubiri de 14.000 de euro pentru un angajat al unui supermarket. Motivul este ireal
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 martie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 martie, de la ora 15.00
Bogdan de la Ploiești, reacție neașteptată după dezvăluirile făcute de Cristina Pucean. Mesajul ...
Bogdan de la Ploiești, reacție neașteptată după dezvăluirile făcute de Cristina Pucean. Mesajul public pe care l-a transmis
Incident grav în stația de metrou Piața Unirii 2. Un bărbat a murit după ce s-ar fi aruncat în ...
Incident grav în stația de metrou Piața Unirii 2. Un bărbat a murit după ce s-ar fi aruncat în fața trenului
BANC | „Alo, iubitule, ai dat de mâncare la copil?”
BANC | „Alo, iubitule, ai dat de mâncare la copil?”
Vezi toate știrile