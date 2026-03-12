Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Fiul lui Ozzy Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele copilului, un omagiu adus celebrului artist

De: Daniel Matei 12/03/2026 | 11:40
Familia lui Jack Osbourne, fiul cel mic al regretatului Ozzy Osbourne, tocmai s-a mărit. Miercuri, 11 martie, Osbourne, în vârstă de 40 de ani, și soția sa, Aree Gearhart, au anunțat sosirea celui de-al doilea copil pe care îl au împreună – o fetiță. Acesta este cel de-al cincilea copil al lui Jack.

Numele fetiței a fost ales ca un omagiu adus solistului Black Sabbath, aceasta numindu-se Ozzy Mathilda Osbourne, scrie People. Anunțul nașterii a fost făcut într-o postare comună pe Instagram.

„V-o prezentăm pe Ozzy Matilda Osbourne”, se arată în postare.

Postarea lui Jack include un videoclip alb-negru cu bebelușul dormind pe cearșafuri cu flori, alături de o felicitare care indica faptul că s-a născut pe 5 martie, cântărind 3,3 kg. De asemenea, în spatele micuței apare un liliac de pluș de culoare neagră.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jack Osbourne (@jackosbourne)

Bebelușul este numit după regretatul ei bunic, legendarul muzician rock Ozzy Osbourne, care a murit la 76 de ani în iulie 2025.

Fiul lui Ozzy Osbourne a devenit din nou tată

Primul copil al lui Jack și Gearhart, Maple Artemis Osbourne, s-a născut pe 9 iulie 2022.

Jack este, de asemenea, tatăl a trei fiice cu fosta sa soție, Lisa Stelly: Pearl Clementine Osbourne, 13 ani, Andy Rose Osbourne, 10 ani, și Minnie Theodora Osbourne, 7 ani.

Vestea nașterii lui Ozzy Matilda vine la trei luni după ce Jack și Gearhart au dezvăluit că așteaptă un copil în cadrul emisiunii The Sun on Sunday, în decembrie 2025, în urma eliminării lui Jack din reality show-ul „I’m a Celebrity”.

„Este minunat. Suntem super entuziasmați. A fost cumva planificat, aș spune. A fost poate puțin mai devreme decât ne așteptam. Dar este cu siguranță ceva ce ne doream să urmăream și, cumva, s-a întâmplat, în mod miraculos”, a spus el la acea vreme.

Jack a spus că el și soția sa au reușit să-i spună regretatului său tată, Ozzy, despre vestea sarcinii înainte de moartea rockerului, în iulie 2025.

„Cred că a fost parțial o distragere sănătoasă, parțial vindecătoare, probabil în categoria «ciclului complet», într-un mod ciudat. A luat foarte multă energie din partea de doliu a lucrurilor și ne-a adus o mai mare speranță”, a spus Jack.

