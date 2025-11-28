Acasă » Știri » Ultima dorință a lui Ozzy Osbourne. Cine i-o va îndeplini: ”E sfâșietor!”

Ultima dorință a lui Ozzy Osbourne. Cine i-o va îndeplini: ”E sfâșietor!”

De: Andreea Stăncescu 28/11/2025 | 17:55
Ozzy Osbourne / Sursa foto: Profimedia

Ultima promisiune sfâșietoare a lui Sharon Osbourne pentru Ozzy: La patru luni după moartea rockerului, prietenii spun că „e hotărâtă să-i respecte dorința” – chiar dacă asta o costă enorm.

Sharon Osbourne credea că nu va mai zâmbi vreodată după moartea soțului ei, legendarul Ozzy Osbourne.

Dar, la prima ei apariție publică de la tragedie, văduva rockerului a încercat să afișeze un zâmbet fragil, sprijinită de fiica sa Kelly, a cărei mână n-a lăsat-o nicio clipă.

Conform Daily Mail, apariția de miercuri seară, la restaurantul londonez Aki, a fost o adevărată demonstrație de forță a celor două femei — Sharon, 73 de ani, și Kelly, 41 — înconjurate de nume sonore precum Amber Le Bon, Zara Tindall sau Holly Valance, invitate la cocktailul designerului australian Rebecca Vallance.

Dar, în spatele strălucirii, se ascundea o suferință enormă. Pentru că Sharon, spun apropiații, încă nu poate să se îndepărteze prea mult de locul unde Ozzy a fost îngropat, în iulie, pe moșia lor din Buckinghamshire.

„Nu pot să-l las singur.” Ozzy se odihnește sub un măr sălbatic pe domeniul familiei.

Rockerul este înmormântat pe terenul reședinței private Welders House, o proprietate georgiană de patrimoniu, iar după moartea sa, cei trei copii ai cuplului — Aimee, Jack și Kelly — s-au întors în Los Angeles.

„E prinsă între dorința de a rămâne lângă Ozzy și nevoia de a fi aproape de copii și nepoți”, a spus o sursă apropiată familiei. „Kelly a venit special în Anglia s-o ajute să revină puțin la viață. Tot ce-și dorește acum e să o vadă pe Sharon mergând mai departe.”

Atât de hotărâtă este Sharon să nu „îl dezamăgească” pe Ozzy încât refuză să zboare în Australia să-și întâlnească fiul Jack, care participă la I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!.

„Sharon nu poate pleca. Nu-l poate lăsa pe Ozzy”, a mai spus sursa. „Îl susține pe Jack cum poate, dar nu poate fi acolo. E sfâșietor pentru ea. Își adoră copiii. Dar e absolut decisă să-i respecte dorința lui Ozzy.”

Ultima dorință a rockerului: „Să mă îngropați sub un măr sălbatic, să poată face copiii vin din mine.”

Cu mult înainte să moară, Ozzy le-a spus apropiaților exact unde vrea să fie înmormântat: sub un măr sălbatic din grădina domeniului.

În autobiografia sa din 2010, I Am Ozzy, chiar scria, cu umorul său caracteristic: „Să mă îngropați acolo, să poată copiii să facă vin din mine și să se îmbete în cinstea mea.”

Kelly, Ozzy și Sharon Osbourne la Gala Grammy din Beverly Hills, 2020 / Sursa foto: Profimedia

Așa că, atunci când Ozzy a pierdut lupta cu Parkinsonul, Sharon i-a respectat dorința până la ultimul detaliu.

Până miercuri, Sharon abia dacă a părăsit casa. De aceea Kelly a fost atât de bucuroasă s-o vadă, în sfârșit, zâmbind din nou, măcar pentru o seară.

Pe covorul roșu, pentru prima dată ca văduvă: „Arăta superb!”

Kelly a postat imediat pe Instagram: „Mama mea a fost minunată! Mă bucur enorm că s-a simțit bine. Mulțumim, Rebecca, te iubim!”

La eveniment, cele două au purtat ținute asemănătoare semnate Rebecca Vallance:
• Sharon — o rochie roșie strălucitoare de 1.100 £,
• Kelly — o rochie pe gât de 1.060 £.

Invitații au spus că se erau „în toane bune”, au băut vin roze și au gustat frigărui cu creveți — o rară clipă de relaxare pentru Sharon.

O familie risipită pe două continente și o decizie imposibilă.

Sharon are cinci nepoți: patru din partea lui Jack — Pearl, Andy Rose, Minnie Theodora și Maple Artemis — și un băiețel, Sidney, din partea lui Kelly.

Mutarea copiilor ei în Los Angeles a pus-o într-o situație sfâșietoare: să rămână lângă mormântul lui Ozzy, sau să se ducă în California, unde o așteaptă întreaga ei familie?

Înainte să moară, Osbourne-ii puseseră chiar și casa din LA la vânzare, pentru 18 milioane de dolari — dar nu s-a vândut încă. Ceea ce înseamnă că Sharon ar putea oricând să se întoarcă.

„Ne-am dori enorm să revină în Los Angeles”, spune un prieten din SUA. „Vrem doar să o îmbrățișăm.”

Dar, după cum spun apropiații ei, asta nu se va întâmpla prea curând. Deocamdată, Sharon rămâne lângă Ozzy, așa cum i-a promis.

