Doliu în lumea sportului! Tania Souza, celebra „Ring Girl” de la MMA, găsită moartă în casă

O tragedie a zguduit lumea sportului. Tania Souza, cunoscută pentru aparițiile sale ca „ring girl” în meciurile de MMA și pentru activitatea de antrenoare de fitness, a murit subit. Ea a fost găsită fără viață în locuința sa din Rio de Janeiro, iar cauza decesului nu a fost încă stabilită.

Potrivit apropiaților, Tania se mutase recent din Manaus în Rio de Janeiro, unde își căuta un nou loc de muncă. În paralel, ea continua să activeze ca antrenoare personală și creatoare de conținut în domeniul fitnessului.

Fanii şi apropiaţii acesteia sunt în şoc

Vestea dispariției sale i-a șocat pe cei care o cunoșteau din mediul sportiv și online. Mulți dintre ei au transmis mesaje de durere și condoleanțe:

“Nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat”, “Cele mai sincere condoleanțe! Tania a fost foarte drăguță”, “Întotdeauna îmi creștea energia. Îmi lipsesc amintirile minunate”, “Condoleanțe tuturor prietenilor și familiei”, “Rugați-vă pentru ea, vă rog. Cereți lumină și pace”.

Doliu în lumea sportului

Și echipa organizatoare a evenimentelor MMA a publicat un mesaj emoționant în memoria ei:

“Ne exprimăm recunoștința eternă față de Tania Souza, o mare prietenă care ne-a marcat profund istoria. A fost prima Ring Girl a evenimentelor noastre. Am crezut în ea și ea a crezut în munca noastră de la început. A strălucit prin prezența, frumusețea, bucuria și lumina ei. Tania, nu mai ești printre noi, dar rămâi vie în fiecare amintire, în fiecare fotografie, în fiecare moment special pe care l-am împărtășit. Îți mulțumim pentru tot ce ai fost, pentru prietenie, pentru putere și pentru că ai umblat alături de noi de la început. Fie ca Dumnezeu să te primească cu toată dragostea Sa, să te învăluie în pace veșnică și să-ți lumineze odihna. Dorul rămâne… dar lumina ta nu se va stinge niciodată. Eterna noastră Ring Girl”.

Astfel, comunitatea sportivă și fanii își exprimă durerea și recunoștința pentru cea care a fost Tania Souza, o prezență apreciată și un simbol al evenimentelor MMA.

