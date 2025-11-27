Acasă » Știri » Doliu în lumea sportului! Un baschetbalist a murit în timpul antrenamentului. Avea doar 16 ani

De: Mirela Loșniță 27/11/2025 | 18:50
Doliu în lumea sportului. Hardik Rathi, un jucător de baschet în vârstă de doar 16 ani, s-a stins din viață pe teren, chiar în timpul unui antrenament. Tânărul nu a mai putut fi salvat după ce panoul de fier a căzut peste el. 

Tragedia a avut loc la complexul sportiv din Lakhan Majra, în districtul Rohtak, din statul Haryana. Hardik era elev în clasa a XI-a și jucător de nivel național. Acesta se antrena marți dimineață, în jurul orei 10:30, pregătindu-se pentru un turneu viitor în Nepal.

Hardik Rathi s-a stins din viață pe terenul de sport

Hardik făcea parte din echipa națională, nivelul sub 16 ani. Acesta se antrena pe terenul din complexul Lakhan Majra. Băiatul a încercat să se agațe de coș printr-un procedeu similar unui dunk. În acel moment, structura metalică a panoului, care era instabilă, s-a prăbușit peste el. Întregul stâlp de susținere a căzut peste pieptul adolescentului, provocându-i leziuni interne grave.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum adolescentul aleargă de la linia de trei puncte, sare și atinge coșul. După aceea, se prinde de panoul care nu era fixat bine în ciment. Deși prietenii și colegii săi au reacționat rapid, ridicând stâlpul și transportându-l de urgență la spital, medicii nu au mai reușit să îl țină în viață. Hardik Rathi a suferit răni extrem de grave si a decedat.

Hardik Rathi s-a stins din viață pe terenul de sport. Sursă foto: Captură Video

Khadak Singh Rathi, vărul lui Hardik, a mărturisit pentru presă că stâlpul care s-a prăbușit era ruginit la bază și prezenta un risc evident. Mai mult, acesta susține că atât antrenorul academiei, cât și familia au depus numeroase plângeri și solicitări către autorități pentru repararea sau înlocuirea echipamentului vechi din 2009, însă nu s-a luat nicio măsură.

„Am pierdut un frate, dar nu vreau ca nicio altă familie să-și piardă fiul. Autoritățile trebuie să repare aceste terenuri pentru ca tinerii să nu fie nevoiți să-și riște viața pentru a câștiga medalii”, a declarat Khadak Singh.

S-a deschis o anchetă după moartea tânărului de 16 ani, jucător de baschet. Sunt investigate circumstanțele care au dus la prăbușirea stâlpului de fier, dar și starea echipamentului.

