Doliu în politică: Un primar din România a murit într-o benzinărie! A suferit un infarct în timp ce iubita îl ducea la serviciu

Este doliu în politică! Primarul comunei Gogoșu, judeţul Mehedinţi, Jean Rogoveanu, s-a stins din viață. Acesta a murit în această dimineață, în timp ce mergea la serviciu. A suferit un stop cardio-respirator iar, în ciuda manevrelor de resuscitare, pentru el nu s-a mai putut face nimic.

Jean Rogoveanu, stop cardio-respirator într-o benzinărie

Partenera bărbatului a înțeles repede ce se întâmplă și a sunat la 112. La fața locului au fost mobilizate echipaje medicale: o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. Primarul a fost resuscitat minute bune într-o benzinărie. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare, Jean Rogoveanu nu a putut fi salvat şi a fost pronunţat decesul. Incidentul a avut loc pe DN 56A, pe Calea Hinovei.

Jean Rogoveanu se afla la conducerea Primăriei Gogoșu din 2012. A câștigat un nou mandat în iunie 2024, după o campanie electorală în care s-a duelat chiar cu fosta sa soție. Cei doi se aflau în plin proces de divorț la acel moment. Edilul și-a acuzat fosta parteneră că a intrat în cursă doar pentru a se răzbuna pe el.

