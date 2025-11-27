Acasă » Știri » Doliu în politică: Un primar din România a murit într-o benzinărie! A suferit un infarct în timp ce iubita îl ducea la serviciu

Doliu în politică: Un primar din România a murit într-o benzinărie! A suferit un infarct în timp ce iubita îl ducea la serviciu

De: Alina Drăgan 27/11/2025 | 11:55
Doliu în politică: Un primar din România a murit într-o benzinărie! A suferit un infarct în timp ce iubita îl ducea la serviciu
Jean Rogoveanu, stop cardio-respirator într-o benzinărie /Foto: Social media

Este doliu în politică! Primarul comunei Gogoșu, judeţul Mehedinţi, Jean Rogoveanu, s-a stins din viață. Acesta a murit în această dimineață, în timp ce mergea la serviciu. A suferit un stop cardio-respirator iar, în ciuda manevrelor de resuscitare, pentru el nu s-a mai putut face nimic.

Jean Rogoveanu, primarul PSD al comunei Gogoșu, a avut parte de un sfârșit tragic. Acesta a suferit un stop cardio-respirator în timp ce se ducea spre job. La momentul incidentului, el se afla în mașină, pe scaunul din dreapta. Totul s-a întâmplat sub privirile îngrozite ale iubitei acestuia.

Jean Rogoveanu, stop cardio-respirator într-o benzinărie

Așa cum spuneam, Jean Rogoveanu s-a stins din viață chiar în timp ce mergea la serviciu. Acesta a suferit un stop-cardiorespirator, în timp ce se afla în maşină cu iubita lui. Edilul era pasager pe scaunul din dreapta al autoturismului.

Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ”
Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Partenera bărbatului a înțeles repede ce se întâmplă și a sunat la 112. La fața locului au fost mobilizate echipaje medicale: o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. Primarul a fost resuscitat minute bune într-o benzinărie. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare, Jean Rogoveanu nu a putut fi salvat şi a fost pronunţat decesul. Incidentul a avut loc pe DN 56A, pe Calea Hinovei.

Jean Rogoveanu se afla la conducerea Primăriei Gogoșu din 2012. A câștigat un nou mandat în iunie 2024, după o campanie electorală în care s-a duelat chiar cu fosta sa soție. Cei doi se aflau în plin proces de divorț la acel moment. Edilul și-a acuzat fosta parteneră că a intrat în cursă doar pentru a se răzbuna pe el.

Tragedie la Iași! Cine este tânărul de 29 de ani care a murit după ce a căzut de la etajul 9

Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune

Tags:
Iți recomandăm
Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor: „E în regulă, tu ești bărbat, tu poți să faci asta”
Știri
Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor: „E în…
Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă după gratii! Un alt condamnat face dezvăluirile momentului: „Te sperii de el, când îl vezi”
Știri
Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă după gratii! Un alt condamnat face dezvăluirile momentului: „Te sperii de el,…
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
Mediafax
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Gandul.ro
2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Polițista care a postat „conținut explicit” pe rețele sociale. „Am făcut-o din necesitate”. Câți bani câștiga pe OnlyFans
Adevarul
Polițista care a postat „conținut explicit” pe rețele sociale. „Am făcut-o din necesitate”....
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski
Digi24
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski
Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0
Mediafax
Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii mizere. „În fine... suntem inventivi”
Digi 24
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii...
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care...
Opinia lui Ion Țiriac despre mașinile ideale pentru familia Hagi: „Mașina se va transforma în Hagi”
Promotor.ro
Opinia lui Ion Țiriac despre mașinile ideale pentru familia Hagi: „Mașina se va transforma în...
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Gandul.ro
2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor: „E în ...
Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor: „E în regulă, tu ești bărbat, tu poți să faci asta”
Cu cine face Andreea Esca Revelionul? Detalii din „bucătăria” internă
Cu cine face Andreea Esca Revelionul? Detalii din „bucătăria” internă
Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă după gratii! Un alt condamnat face dezvăluirile momentului: „Te ...
Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă după gratii! Un alt condamnat face dezvăluirile momentului: „Te sperii de el, când îl vezi”
S-a aflat ce s-ar întâmpla dacă un om ar cădea într-o gaură neagră: „Sfâșiat de întuneric”
S-a aflat ce s-ar întâmpla dacă un om ar cădea într-o gaură neagră: „Sfâșiat de întuneric”
Vica Blochina și Maria Constantin, prietenie pe „interes”: „Eu și Robert am chemat-o ...
Vica Blochina și Maria Constantin, prietenie pe „interes”: „Eu și Robert am chemat-o acasă” | EXCLUSIV
Feli a ajuns pe perfuzii! Ce a pățit cântăreața
Feli a ajuns pe perfuzii! Ce a pățit cântăreața
Vezi toate știrile
×