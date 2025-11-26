Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care i-a fost fatal”

Este doliu în lumea muzicii internaționale! Cântărețul albanez Shpat Kasapi a murit la vârsta de 40 de ani, după ce a suferit un infarct. Artistul se afla în Italia, Bologna, alături de fosta sa soție, unde ar fi trebuit să susțină un concert.

Shpat Kasapi a murit în dimineața zilei de miercuri, 26 noiembrie 2025, din cauza unui „infarct care i-a fost fatal”. Cântărețul, care timp de mai bine de două decenii a fost unul dintre cele mai îndrăgite nume de pe scena albaneză, a murit fulgerător la doar 40 de ani, deși nu se știa să fi avut probleme de sănătate anterioare.

Shpat Kasapi a murit la 40 de ani

Shpat Kasapi, născut la 1 mai 1985 în Tetovo, a crescut într-o familie originară din Dibra, cu tradiție muzicală. De la începutul anilor 2000, a devenit parte a scenei muzicale albaneze, câștigând o mare popularitate cu stilul său modern și interpretările sale energice. Piese precum „A më do?”, „Valle Kosovare”, „Dashni pa limit” și „Aroma e saj” au devenit hituri care l-au făcut cunoscut în toată Albania.

De-a lungul carierei sale, Kasapi a participat la festivaluri importante și a creat colaborări care au lăsat o amprentă unică asupra publicului. A continuat să fie activ și prezent în muzică, menținându-și popularitatea chiar și în ultimii ani.

Tragedie românească în Spania! Un tânăr fotbalist a murit în urma unui accident rutier grav. Daniel avea doar 18 ani

Nidia, ”drama queen” la înmormântarea lui Horia Moculescu. Ținută sobră și misterioasă la funeraliile tatălui său