Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care i-a fost fatal”

Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care i-a fost fatal”

De: Irina Vlad 26/11/2025 | 18:23
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care i-a fost fatal”
Shpat Kasapi a fost cel mai îndrăgit artist din Macedonia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Este doliu în lumea muzicii internaționale! Cântărețul albanez Shpat Kasapi a murit la vârsta de 40 de ani, după ce a suferit un infarct. Artistul se afla în Italia, Bologna, alături de fosta sa soție, unde ar fi trebuit să susțină un concert.  

Shpat Kasapi a murit în dimineața zilei de miercuri, 26 noiembrie 2025, din cauza unui „infarct care i-a fost fatal”. Cântărețul, care timp de mai bine de două decenii a fost unul dintre cele mai îndrăgite nume de pe scena albaneză, a murit fulgerător la doar 40 de ani, deși nu se știa să fi avut probleme de sănătate anterioare.

Shpat Kasapi a murit la 40 de ani

Shpat Kasapi, născut la 1 mai 1985 în Tetovo, a crescut într-o familie originară din Dibra, cu tradiție muzicală. De la începutul anilor 2000, a devenit parte a scenei muzicale albaneze, câștigând o mare popularitate cu stilul său modern și interpretările sale energice. Piese precum „A më do?”, „Valle Kosovare”, „Dashni pa limit” și „Aroma e saj” au devenit hituri care l-au făcut cunoscut în toată Albania.

În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute, a reapărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unde dispăruse, de fapt
În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

De-a lungul carierei sale, Kasapi a participat la festivaluri importante și a creat colaborări care au lăsat o amprentă unică asupra publicului. A continuat să fie activ și prezent în muzică, menținându-și popularitatea chiar și în ultimii ani.

Tragedie românească în Spania! Un tânăr fotbalist a murit în urma unui accident rutier grav. Daniel avea doar 18 ani

Nidia, ”drama queen” la înmormântarea lui Horia Moculescu. Ținută sobră și misterioasă la funeraliile tatălui său

Tags:
Iți recomandăm
Cum arată casa în care a copilărit Donald Trump. Se vinde pentru suma de 2,3 milioane de dolari
Showbiz internațional
Cum arată casa în care a copilărit Donald Trump. Se vinde pentru suma de 2,3 milioane de dolari
Proprietara organizației Miss Univers a primit mandat de arestare! Ce acuzații i se aduc
Showbiz internațional
Proprietara organizației Miss Univers a primit mandat de arestare! Ce acuzații i se aduc
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider
Mediafax
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un...
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?
Gandul.ro
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre agenți a fost plasat în concediu medical
Adevarul
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre...
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
Digi24
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când...
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Mediafax
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Parteneri
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
Click.ro
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî...
VIDEO Primele imagini cu explozia din Buftea. Reacția oamenilor din zonă în momentul deflagrației
Digi 24
VIDEO Primele imagini cu explozia din Buftea. Reacția oamenilor din zonă în momentul deflagrației
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
Digi24
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos...
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?
Gandul.ro
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată casa în care a copilărit Donald Trump. Se vinde pentru suma de 2,3 milioane de dolari
Cum arată casa în care a copilărit Donald Trump. Se vinde pentru suma de 2,3 milioane de dolari
S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare
S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare
Încă un șantier pentru șoferi! Încep lucrările pe Centura București
Încă un șantier pentru șoferi! Încep lucrările pe Centura București
Este însărcinată! Fosta concurentă de la Power Couple va deveni mamă pentru a doua oară
Este însărcinată! Fosta concurentă de la Power Couple va deveni mamă pentru a doua oară
Camelia Voinea a umilit și angajații lotului de gimnastică! Ce i-a putut face lui Foti Tona: „S-a ...
Camelia Voinea a umilit și angajații lotului de gimnastică! Ce i-a putut face lui Foti Tona: „S-a întâmplat în ziua aceea. Totul a culminat cu înjurături”
Ce pensie are Jean Paler în noiembrie 2025. Artistul are 50 de ani de activitate scenică
Ce pensie are Jean Paler în noiembrie 2025. Artistul are 50 de ani de activitate scenică
Vezi toate știrile
×