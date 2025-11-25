Acasă » Știri » Tragedie românească în Spania! Un tânăr fotbalist a murit în urma unui accident rutier grav. Daniel avea doar 18 ani

Tragedie românească în Spania! Un tânăr fotbalist a murit în urma unui accident rutier grav. Daniel avea doar 18 ani

De: Alina Drăgan 25/11/2025 | 11:47
Tragedie românească în Spania! Un tânăr fotbalist a murit în urma unui accident rutier grav. Daniel avea doar 18 ani
Un tânăr fotbalist a murit în urma unui accident rutier grav /Foto: Social media

Sfârșit tragic pentru un tânăr român stabilit în Spania. Daniel Sorin Mureșan, în vârstă de numai 18 ani, a murit în urma unui accident rutier. Motocicleta pe care o conducea a fost lovită din plin de o mașină care a intrat pe contrasens. Românul nu a mai avut nicio șansă.

Accidentul în care David și-a pierdut viața a avut loc luni după-amiază, 24 noiembrie, pe șoseaua A-355, în localitatea Coín, din Malaga. Potrivit primelor informațiilor, motocicleta pe care o conducea tânărul fotbalist a fost lovită din plin de o mașină care a intrat pe contrasens.

În urma celor întâmplate, șoferul vinovat a fugit de la locul accidentului. Însă, la câteva ore după tragedie, acesta s-a prezentat singur la poliție și a spus ce s-a întâmplat. De asemenea, șoferul a fost testat și a ieșit pozitiv la consumul de substanțe interzise.

Din păcate, pentru tânărul român nu s-a mai putut face nimic. David a murit pe loc. Mai mult, în accident a fost implicat și un al treilea autovehicul, iar în urma impactului trei persoane au fost rănite.

Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Suntem devastați”

Daniel Sorin Mureșan, românul care și-a pierdut viața pe o șosea din Malaga, era fotbalist. Acesta activa ca portar și a jucat până acum la mai multe cluburi din Spania. Vestea decesului a venit ca un șoc pentru colegii acestuia, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„Astăzi este o zi neagră pentru familia Puerto Malagueño. Am aflat cu durere imensă de plecarea dintre noi a lui Daniel Sorin Mureșan, fostul nostru portar, la doar 18 ani, în urma unui accident rutier. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și iubit. Odihnește-te în pace, Daniel”, este mesajul postat de echipa CD Puerto Malagueño.

„Suntem devastați. Încă o dată fotbalul din Málaga pierde un tânăr extraordinar. Daniel Sorin Mureșan a murit ieri după-amiază, la doar 18 ani, într-un tragic accident de circulație. A trecut pe la Puerto Malagueño, Mortadelo, Coín și pe la noi. Îi transmitem familiei și prietenilor toată puterea din lume în aceste momente cumplite”, a transmis și clubul Clubul Deportivo Cártama.

În acest caz a fost deschisă o anchetă, iar șoferul care a provocat tragedia este cercetat pentru comiterea infracțiuni de omor din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor interzise.

Imaginea disperării! Un tată și-a legănat pentru ultima dată fiul, după atacul rușilor

Doliu la Opera Română! A murit soprana Ramona Eremia

Tags:
Iți recomandăm
O femeie a trăit șocul vieții, după ce s-a cazat la hotel. Ce a descoperit sub pat
Știri
O femeie a trăit șocul vieții, după ce s-a cazat la hotel. Ce a descoperit sub pat
Apariție neașteptată la Chefi la Cuțite! Mark Bryan este concurentul care a venit în fustă și tocuri: „Nu mi-e frică”
Știri
Apariție neașteptată la Chefi la Cuțite! Mark Bryan este concurentul care a venit în fustă și tocuri: „Nu…
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea implementat în România
Adevarul
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea...
VIDEO Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie majorat masiv. Și vehiculele electrice sunt vizate
Digi24
VIDEO Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie...
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat...
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O femeie a trăit șocul vieții, după ce s-a cazat la hotel. Ce a descoperit sub pat
O femeie a trăit șocul vieții, după ce s-a cazat la hotel. Ce a descoperit sub pat
Apariție neașteptată la Chefi la Cuțite! Mark Bryan este concurentul care a venit în fustă și ...
Apariție neașteptată la Chefi la Cuțite! Mark Bryan este concurentul care a venit în fustă și tocuri: „Nu mi-e frică”
Eșec decorativ la Timișoara! Bradul neconvențional aprinde controverse înainte de sărbători: „Bătaie ...
Eșec decorativ la Timișoara! Bradul neconvențional aprinde controverse înainte de sărbători: „Bătaie de joc, cel mai urât”
Vacanță de coșmar pentru o familie. Copilul de doi ani a murit înțepat de o meduză
Vacanță de coșmar pentru o familie. Copilul de doi ani a murit înțepat de o meduză
O nouă lovitură pentru Valentina Aldea! Oana Ungureanu a depus plângere la DNA împotriva senatoarei ...
O nouă lovitură pentru Valentina Aldea! Oana Ungureanu a depus plângere la DNA împotriva senatoarei POT
Andreea Bălan a anunțat data nunții! Când va ajunge în fața altarului și unde va avea loc marea ...
Andreea Bălan a anunțat data nunții! Când va ajunge în fața altarului și unde va avea loc marea petrecere
Vezi toate știrile
×