Tragedie românească în Spania! Un tânăr fotbalist a murit în urma unui accident rutier grav. Daniel avea doar 18 ani

Sfârșit tragic pentru un tânăr român stabilit în Spania. Daniel Sorin Mureșan, în vârstă de numai 18 ani, a murit în urma unui accident rutier. Motocicleta pe care o conducea a fost lovită din plin de o mașină care a intrat pe contrasens. Românul nu a mai avut nicio șansă.

Accidentul în care David și-a pierdut viața a avut loc luni după-amiază, 24 noiembrie, pe șoseaua A-355, în localitatea Coín, din Malaga. Potrivit primelor informațiilor, motocicleta pe care o conducea tânărul fotbalist a fost lovită din plin de o mașină care a intrat pe contrasens.

În urma celor întâmplate, șoferul vinovat a fugit de la locul accidentului. Însă, la câteva ore după tragedie, acesta s-a prezentat singur la poliție și a spus ce s-a întâmplat. De asemenea, șoferul a fost testat și a ieșit pozitiv la consumul de substanțe interzise.

Din păcate, pentru tânărul român nu s-a mai putut face nimic. David a murit pe loc. Mai mult, în accident a fost implicat și un al treilea autovehicul, iar în urma impactului trei persoane au fost rănite.

„Suntem devastați”

Daniel Sorin Mureșan, românul care și-a pierdut viața pe o șosea din Malaga, era fotbalist. Acesta activa ca portar și a jucat până acum la mai multe cluburi din Spania. Vestea decesului a venit ca un șoc pentru colegii acestuia, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„Astăzi este o zi neagră pentru familia Puerto Malagueño. Am aflat cu durere imensă de plecarea dintre noi a lui Daniel Sorin Mureșan, fostul nostru portar, la doar 18 ani, în urma unui accident rutier. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și iubit. Odihnește-te în pace, Daniel”, este mesajul postat de echipa CD Puerto Malagueño. „Suntem devastați. Încă o dată fotbalul din Málaga pierde un tânăr extraordinar. Daniel Sorin Mureșan a murit ieri după-amiază, la doar 18 ani, într-un tragic accident de circulație. A trecut pe la Puerto Malagueño, Mortadelo, Coín și pe la noi. Îi transmitem familiei și prietenilor toată puterea din lume în aceste momente cumplite”, a transmis și clubul Clubul Deportivo Cártama.

În acest caz a fost deschisă o anchetă, iar șoferul care a provocat tragedia este cercetat pentru comiterea infracțiuni de omor din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor interzise.

Imaginea disperării! Un tată și-a legănat pentru ultima dată fiul, după atacul rușilor

Doliu la Opera Română! A murit soprana Ramona Eremia