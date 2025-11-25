Imaginea disperării! Un tată și-a legănat pentru ultima dată fiul, după atacul rușilor

Imaginile durerii vin de la Ternopil, Ucraina. Un tată leagănă sicriul cu trupul copilașuluin său. Bărbatul este singurul supraviețuitor din familia sa, iar la trei zile de la tragedie a fost surprins în timp ce își ia rămas bun de la soția lui și cei doi copii, Nazar și Kamila.

O fetiță de 7 ani și mama ei sunt două dintre cel 39 de victime ale atacului rus cu rachete asupra orașului Teropil – din vestul Ucrainei, din noaptea de 18 spre 19 noiembrie. Rușii au atacat orașul cu peste 470 de drone și aproape 50 de rachete. Două blocuri de apartamente din Ternopil au fost distruse.

Imaginile durerii dintr-un cimitir din Ucraina

Pe o rețea de socializare, mai multe imagini dintr-un cimitir din Ucraina au impresionat o întreagă comunitate. Un tată este filmat în timp ce leagănă pentru ultima dată sicriul cu trupul neînsuflețit al fiului său. Bărbatul a fost singurul supraviețuitor din familia sa. Maria, soția, Kamila, fiica de 6 ani și Nazar, fiul său, au murit în urma atacului rusesc. Sperând la o minune, bărbatul a stat 3 zile printre dărâmăturile blocului lovit de rachete.

„Amelka avea șapte ani. Șapte. O fetiță poloneză. A murit în Ternopil în timpul unui atac brutal cu rachete rusești. Nu-și va mai îndeplini niciunul dintre visurile sale. Acest război crud trebuie să se termine, iar Rusia nu-l poate câștiga. Pentru că acesta este și un război pentru viitorul copiilor noștri.”, a scris premierul polonez Donald Tusk pe 21 noiembrie.

A Ukrainian father rocks his 1.5-y-old son Nazar at his funeral. Nazar, his 6-y-old sister Kamila and his mother Maria were all killed in the Russian cruise missile strike on Ternopil in which 39 people were killed The dad stood 3 days in front of the house hoping for a miracle pic.twitter.com/EsmNvTlf3a — Visegrád 24 (@visegrad24) November 23, 2025

