Rusia a lovit instalația energetică a Ucrainei. Zeci de case au rămas fără curent

În cursul nopții de duminică spre luni, 16 -17 noiembrie, armata Rusiei a atacat infrastructura energetică și portuară din câteva orașe din regiunea Odesa. Mai multe nave au fost avariate în urma atacurilor cu drone și o persoană a fost rănită, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei și șefului Administrației Militare Regionale din Odesa, Oleh Kiper.

Duminică spre luni, 16 – 17 noiembrie, trupele ruse au atacat din nou infrastructura civilă și instalațiile energetice din regiunea Odesa, o centrală solară fiind grav avariată. Situația aprovizionării cu energie electrică în regiunea Odesa este deja dificilă din cauza atacurilor regulate ale Rusiei asupra instalațiilor energetice.

Atacurile Rusiei au provocat incendii la instalațiile energetice din Ucraina

„În noaptea de 17 noiembrie, teroriștii ruși au lansat din nou un atac masiv asupra regiunii Odesa cu drone de luptă. Au fost auzite explozii în mai multe orașe. În ciuda eforturilor eficiente ale forțelor de apărare aeriană, au fost înregistrate pagube la infrastructura energetică și portuară”, a declarat șeful Administației Militare Regionale din Odesa, Oleh Kiper.

Potrivit acestuia, mai multe nave civile au fost avariate în timpul atacului rus. Incendiile care au izbucnit au fost stinse rapid de echipele de salvare. Din păcate, o persoană a fost rănită. Lucrările de restaurare sunt în curs de desfășurare.

Aproximativ 4.000 de familii au fost reconectate la energia electrică folosind scheme de rezervă. Alte 32.500 au rămas temporar fără energie electrică. Oficialii susțin că au fost înregistrate daune semnificative. Serviciul de Urgență al Ucrainei notează că atacurile au provocat incendii la instalațiile energetice și la infrastructura portuară. Unități ale Serviciului de Urgență al Ucrainei și pompierii locali au fost implicați în operațiunile de stingere și salvare.

„Inginerii noștri electricieni vor începe lucrările de restaurare imediat după ce vor primi permisiunea din partea militarilor și a echipelor de salvare. Daunele sunt semnificative. Reparațiile vor dura mult timp”, afirmă compania.

Luni, 17 noiembrie, atacul rușilor a continuat. O navă încărcată cu aproximativ 4.000 de tone de GPL a fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, în apropiere de granița cu România – vezi AICI.

