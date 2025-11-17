Acasă » Știri » Rusia a lovit instalația energetică a Ucrainei. Zeci de case au rămas fără curent

Rusia a lovit instalația energetică a Ucrainei. Zeci de case au rămas fără curent

De: Irina Vlad 17/11/2025 | 13:53

În cursul nopții de duminică spre luni, 16 -17 noiembrie, armata Rusiei a atacat infrastructura energetică și portuară din câteva orașe din regiunea Odesa. Mai multe nave au fost avariate în urma atacurilor cu drone și o persoană a fost rănită, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei și șefului Administrației Militare Regionale din Odesa, Oleh Kiper.

Duminică spre luni, 16 – 17 noiembrie, trupele ruse au atacat din nou infrastructura civilă și instalațiile energetice din regiunea Odesa, o centrală solară fiind grav avariată. Situația aprovizionării cu energie electrică în regiunea Odesa este deja dificilă din cauza atacurilor regulate ale Rusiei asupra instalațiilor energetice.

Atacurile Rusiei au provocat incendii la instalațiile energetice din Ucraina

„În noaptea de 17 noiembrie, teroriștii ruși au lansat din nou un atac masiv asupra regiunii Odesa cu drone de luptă. Au fost auzite explozii în mai multe orașe. În ciuda eforturilor eficiente ale forțelor de apărare aeriană, au fost înregistrate pagube la infrastructura energetică și portuară”, a declarat șeful Administației Militare Regionale din Odesa, Oleh Kiper.

Potrivit acestuia, mai multe nave civile au fost avariate în timpul atacului rus. Incendiile care au izbucnit au fost stinse rapid de echipele de salvare. Din păcate, o persoană a fost rănită. Lucrările de restaurare sunt în curs de desfășurare.

Cât costă carnea de PORC în noiembrie 2025. Ce sume vor scoate din buzunar românii de Crăciun
Cât costă carnea de PORC în noiembrie 2025. Ce sume vor scoate din...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Aproximativ 4.000 de familii au fost reconectate la energia electrică folosind scheme de rezervă. Alte 32.500 au rămas temporar fără energie electrică. Oficialii susțin că au fost înregistrate daune semnificative. Serviciul de Urgență al Ucrainei notează că atacurile au provocat incendii la instalațiile energetice și la infrastructura portuară. Unități ale Serviciului de Urgență al Ucrainei și pompierii locali au fost implicați în operațiunile de stingere și salvare.

„Inginerii noștri electricieni vor începe lucrările de restaurare imediat după ce vor primi permisiunea din partea militarilor și a echipelor de salvare. Daunele sunt semnificative. Reparațiile vor dura mult timp”, afirmă compania.

Luni, 17 noiembrie, atacul rușilor a continuat. O navă încărcată cu aproximativ 4.000 de tone de GPL a fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, în apropiere de granița cu România – vezi AICI.

ISU Tulcea, prima reacție după ce locuitorii din Plauru au fost evacuați. Risc de explozie pe Dunăre

O localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre

Tags:
Iți recomandăm
Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din an și cum ne afectează
Știri
Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din an și cum ne afectează
Ce amendă a primit patroana clinicii stomatologice, după neregulile găsite de ISS. Ministrul Muncii a închis locația în care Sara a murit
Știri
Ce amendă a primit patroana clinicii stomatologice, după neregulile găsite de ISS. Ministrul Muncii a închis locația în…
Ce riscă persoanele neînregistrate care vând ONLINE prăjituri și cozonaci. ANSVSA a făcut anunțul usturător
Mediafax
Ce riscă persoanele neînregistrate care vând ONLINE prăjituri și cozonaci. ANSVSA a făcut...
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și ce rețetă sănătoasă poți face
Gandul.ro
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în...
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator...
Marca auto care a „spart” piața românească în 2025. Ascensiune spectaculoasă a acestui producător
Mediafax
Marca auto care a „spart” piața românească în 2025. Ascensiune spectaculoasă a acestui...
Parteneri
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Click.ro
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat...
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
Digi 24
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui...
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei
Digi24
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și ce rețetă sănătoasă poți face
Gandul.ro
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și ce rețetă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din an și cum ne afectează
Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din an și cum ne afectează
Cristina Șișcanu l-a detronat pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează ...
Cristina Șișcanu l-a detronat pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează lunar | EXCLUSIV
Test de inteligență | Aveți doar 6 secunde la dispoziție să rezolvați acest puzzle matematic
Test de inteligență | Aveți doar 6 secunde la dispoziție să rezolvați acest puzzle matematic
Ce amendă a primit patroana clinicii stomatologice, după neregulile găsite de ISS. Ministrul Muncii ...
Ce amendă a primit patroana clinicii stomatologice, după neregulile găsite de ISS. Ministrul Muncii a închis locația în care Sara a murit
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Singura care i-o poate îndeplini acum este fiica ...
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Singura care i-o poate îndeplini acum este fiica lui, Nidia
Gina Pistol și Smiley investesc milioane în viitorul familiei. Fac pasul uriaș după un an plin
Gina Pistol și Smiley investesc milioane în viitorul familiei. Fac pasul uriaș după un an plin
Vezi toate știrile
×