O localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre

De: Mirela Loșniță 17/11/2025 | 11:07
O navă care transporta GPL a fost atacată de o dronă în timp ce naviga pe Dunăre. Incidentul a avut loc astăzi, iar autoritățile au evacuat o localitate din România, conform Mediafax.

Pericol major la granița României după ce o navă încărcată cu aproximativ 4.000 de tone de GPL ar fi fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, în apropiere de localitatea tulceană Plauru. Nava ar fi în flăcări, iar riscul unei explozii de proporții este considerat foarte ridicat de autorități.

Autoritățile române au decis să-i evacueze pe locuitorii satului Plauru. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RO Alert, după ce rușii au lansat în noaptea de duminică spre luni mai multe atacuri asupra localităților ucrainene din zona Dunării. Prefectul județului Tulcea se îndreaptă către locul incidentului, iar primarul comunei Ceatalchioi se află deja în acea zonă.

După atacul cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în noaptea de duminică spre luni, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail. Populația a fost evacuată.

„Ținând cont de acest aspect si de posibilele efecte, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație. Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare. Pentru evaluarea și monitorizarea riscurilor, în zonă s-au deplasat inspectorul șef și prefectul județului, precum și efective de pompieri care execută misiuni de recunoaștere, monitorizare si sprijin operativ. Până la acest moment, au fost evacuate 15 persoane din localitatea Plauru, care vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi, în spații puse la dispoziție de autoritățile locale”, a precizat ISU Tulcea.

 

Știre în curs de actualizare…

