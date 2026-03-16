El este tânărul care a murit după ce s-a aruncat în fața metroului! Avea doar 22 de ani

Un incident grav a avut loc joi,12 martie, în jurul orei 15:30, în stația de metrou Piața Unirii 2, pe direcția Tudor Arghezi, după ce o persoană s-a aruncat în fața metroului. Circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată pe Magistrala 2, pentru a permite intervenția echipelor de salvare. Însă, din păcate, pentru victimă nu s-a mai putut face nimic.

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o garnitura de metrou, în stația Unirii din București. Dupa deconectarea rețelei de electricitate, echipajele de la fața locului au extras victima prinsă sub garnitură, aceasta fiind decedată. Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 1 echipaj SMURD”, a transmis ISUBIF.

El este tânărul care a murit după ce s-a aruncat în fața metroului

Deși echipele de salvare au intervenit rapid, pentru tânărul care s-a aruncat în fața metroului nu s-a mai putu face nimic. Se pare că bărbatul a fost lovit mortal de garnitura care intra în stație, iar salvatorii doar au declarat decesul.

Se pare că tânărul care a decis să își pună capăt vieții avea doar 22 de ani și era originar din Mioveni. Acesta a fost condus pe ultimul drum duminică, 15 martie 2026, și a lăsat în urma sa multă durere și multe întrebări fără răspuns pentru cei dragi, căci nimeni nu se aștepta să recurgă vreodată la un asemenea gest tragic.

Familia este distrusă de durere și nimeni nu își poate explica decizia radicală. Acesta nu părea să aibă probleme, iar gestul său a luat prin surprindere pe toată lumea.

