Acasă » Știri » El este tânărul care a murit după ce s-a aruncat în fața metroului! Avea doar 22 de ani

El este tânărul care a murit după ce s-a aruncat în fața metroului! Avea doar 22 de ani

De: Alina Drăgan 16/03/2026 | 12:36
El este tânărul care a murit după ce s-a aruncat în fața metroului! Avea doar 22 de ani

Un incident grav a avut loc joi, 12 martie, în stația de metrou Piața Unirii 2. Un tânăr a decis să își pună capăt vieții, așa că s-a aruncat pe șine. Din păcate, pentru acesta nu s-a mai putut face nimic. Acum s-a aflat și cine este victima. Tânărul a fost condus pe ultimul drum.

Un incident grav a avut loc joi,12 martie, în jurul orei 15:30, în stația de metrou Piața Unirii 2, pe direcția Tudor Arghezi, după ce o persoană s-a aruncat în fața metroului. Circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată pe Magistrala 2, pentru a permite intervenția echipelor de salvare. Însă, din păcate, pentru victimă nu s-a mai putut face nimic.

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o garnitura de metrou, în stația Unirii din București. Dupa deconectarea rețelei de electricitate, echipajele de la fața locului au extras victima prinsă sub garnitură, aceasta fiind decedată. Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 1 echipaj SMURD”, a transmis ISUBIF.

El este tânărul care a murit după ce s-a aruncat în fața metroului

Deși echipele de salvare au intervenit rapid, pentru tânărul care s-a aruncat în fața metroului nu s-a mai putu face nimic. Se pare că bărbatul a fost lovit mortal de garnitura care intra în stație, iar salvatorii doar au declarat decesul.

Se pare că tânărul care a decis să își pună capăt vieții avea doar 22 de ani și era originar din Mioveni. Acesta a fost condus pe ultimul drum duminică, 15 martie 2026, și a lăsat în urma sa multă durere și multe întrebări fără răspuns pentru cei dragi, căci nimeni nu se aștepta să recurgă vreodată la un asemenea gest tragic.

Familia este distrusă de durere și nimeni nu își poate explica decizia radicală. Acesta nu părea să aibă probleme, iar gestul său a luat prin surprindere pe toată lumea.

Incident grav în stația de metrou Piața Unirii 2. Un bărbat a murit după ce s-ar fi aruncat în fața trenului

Tragedie în Bihor! Pilotul și o tânără de 19 ani au murit după prăbușirea unei parapante

De-a râsu-plânsu! Ce gustare a primit o pasageră care a zburat la clasa economică
Știri
De-a râsu-plânsu! Ce gustare a primit o pasageră care a zburat la clasa economică
Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa. Concubina care l-a părăsit rupe tăcerea
Știri
Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa. Concubina care l-a părăsit rupe tăcerea
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Mediafax
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA....
Moment JENANT cu Bolojan! Le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări la conferință
Gandul.ro
Moment JENANT cu Bolojan! Le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu româna și franceza”
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea...
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran...
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv e acum de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Click.ro
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Digi 24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare...
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
Digi24
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă...
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Promotor.ro
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Energie verde: Iluminează-ți curtea fără costuri cu aceste produse de la Lidl
go4it.ro
Energie verde: Iluminează-ți curtea fără costuri cu aceste produse de la Lidl
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Go4Games
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Moment JENANT cu Bolojan! Le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări la conferință
Gandul.ro
Moment JENANT cu Bolojan! Le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări la conferință
BANCUL ZILEI | Din scrisoarea unei femei către soțul ei, plecat la muncă în străinătate
BANCUL ZILEI | Din scrisoarea unei femei către soțul ei, plecat la muncă în străinătate
De-a râsu-plânsu! Ce gustare a primit o pasageră care a zburat la clasa economică
De-a râsu-plânsu! Ce gustare a primit o pasageră care a zburat la clasa economică
Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa. Concubina care ...
Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa. Concubina care l-a părăsit rupe tăcerea
A fost victimă sau agresor? Adonis Live, declarații de ultimă oră după scandalul din București ...
A fost victimă sau agresor? Adonis Live, declarații de ultimă oră după scandalul din București în care l-a agresat pe fratele lui Rareş Ion
Adevărul despre visele premonitorii: există sau nu? “Inconștientul le știe pe toate”
Adevărul despre visele premonitorii: există sau nu? “Inconștientul le știe pe toate”
Mircea Seu a murit în Italia. Avea doar 45 de ani
Mircea Seu a murit în Italia. Avea doar 45 de ani
Vezi toate știrile