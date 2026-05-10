Teo Trandafir, dezvăluiri despre ultimii ani din viața lui Ioan Isaiu: ”A trecut de câteva ori pe lângă moarte. Acum nu i-a mai ieșit”

Este doliu în România, după ce cunoscutul actor Ioan Isaiu s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 56 de ani, în urma unui infarct. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales pe cei care l-au cunoscut. Teo Trandafir a vorbit despre relația pe care o avea cu actorul. Se pare că și în trecut, Ioan Isaiu a mai fost la doar un pas de moarte.

Lumea teatrului și filmului românesc este în doliu după decesul fulgerător al lui Ioan Isaiu. Nimeni nu se aștepta la vestea tragică, mai ales că actorul era activ profesional și nu avea probleme de sănătate. Colegii de breaslă sunt șocați, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă.

Teo Trandafir, dezvăluiri despre ultimii ani din viața lui Ioan Isaiu

Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani, după ce sâmbătă, 9 mai, i s-a făcut rău în timpul unor filmări desfășurate la București. Actorul ar fi suferit un infarct. Vestea decesului a luat prin surprindere pe toată lumea. Teo Trandafir se numără printre cei care l-au cunoscut pe celebrul actor.

Vedeta a fost zguduită de veștile tragice și a vorbit despre relația pe care o avea cu Ioan Isaiu. Teo Trandafir a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia. L-a admirat mereu pentru eleganța și educația sa.

De asemenea, Teo Trandafir a mai dezvăluit că actorul a mai fost la un pas de moarte în urmă cu doar câțiva ani. Însă, la acea vreme, a scăpat teafăr.

„Am auzit vestea, dar nu prea am înțeles-o. De la un timp, veștile acestea sunt greu de înțeles. Era cu 2 ani mai tânăr ca mine. Un tip de un bun-simț extraordinar și de o etichetă cum rar am întâlnit în toată cariera mea. Am filmat împreună, ne-am intersectat de mai multe ori. A fost un tip încercat, care – îmi amintesc o povestire interesantă de-ale lui – un tip care a trecut de câteva ori, razant, pe lângă moarte. Se pare că acum nu i-a mai ieșit. Era o dimineață obișnuită de matinal și a venit Ioan Isaiu, impunător și elegant, cum îl știm cu toții. „Știți că era să nu mai ajung la voi?”, ne-a spus, zâmbind amuzat. „Mergeam cu mașina pe Valea Prahovei și mi-a picat brusc, în față, o bucată de stâncă… M-au despărțit câțiva metri de moarte”, a povestit atunci Ioan… Eu am rămas fără replică pentru câteva secunde, ceea ce nu prea mi se întâmplă. Mereu l-am perceput pe Ioan Isaiu ca pe un tip altfel. Genul acela de bărbat care se naște rar. O prietenă zicea că parcă era desprins dintr-o altă epocă. Eu nu i-aș zice așa. I-aș zice… parcă era o ultimă rămășiță a eleganței și a școlii de etică și de educație vechi în timpurile noastre. Drum lin, Ioan Isaiu!”, a spus Teo Trandafir.

