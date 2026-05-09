Rolurile din televiziune care i-au adus popularitatea lui Ioan Isaiu. A fost adorat de publicul din România

De: Emanuela Cristescu 09/05/2026 | 23:04
Moartea fulgerătoare a actorului Ioan Isaiu a readus în atenția publicului cariera impresionantă pe care acesta a construit-o în teatru și televiziune. Pentru mulți români, numele lui rămâne legat de serialele și telenovelele care au făcut audiențe uriașe în anii 2000, dar și de spectacolele de teatru în care a demonstrat că era un actor complet.

Cu un stil elegant, calm și natural, actorul a reușit să câștige aprecierea publicului fără scandaluri, Tocmai această discreție și naturalețe l-au făcut atât de iubit de telespectatori și colegi.

Telenovelele care l-au făcut celebru Ioan Isaiu

Deși avea o carieră solidă în teatru, el a devenit cunoscut publicului larg mai ales datorită rolurilor din serialele românești de succes. Actorul a apărut în producții extrem de urmărite precum „Aniela”, „Iubire și Onoare”, „Secretul Mariei”, „Vocea Inimii”, „Îngerașii” sau „Moștenirea”, seriale care l-au transformat într-un nume foarte popular în televiziune.

Mulți telespectatori și-l amintesc pentru personajele sale elegante și pentru stilul de interpretare extrem de natural, El nu era genul de actor care să joace teatral sau exagerat, iar tocmai acest lucru îl făcea credibil și apreciat.

În perioada de glorie a telenovelelor românești, Ioan Isaiu a fost una dintre figurile cunoscute ale micilor ecrane. Dincolo de televiziune, marea pasiune a lui Ioan Isaiu a rămas teatrul. Actorul a absolvit Departamentul de Teatru al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, promoția 1995, iar o mare parte din cariera sa a fost construită pe scena Teatrului Național din Cluj.

A făcut parte din trupa teatrului în perioada 1995–2001, iar ulterior a revenit în instituție începând cu 2017. Pentru el, revenirea pe scenă a reprezentat o întoarcere la „prima dragoste”, după anii petrecuți în televiziune.

Pe scena teatrului clujean a colaborat cu regizori importanți și a jucat în spectacole apreciate precum „Falstaff”, „Titanic vals”, „Visul unei nopți de vară”, „Becket”, „Țiganiada” sau „Zbor deasupra unui cuib de cuci”.

Ce făcea în ultima vreme Ioan Isaiu

În ultimii ani, actorul continua să fie activ și putea fi văzut în producții precum „Numărul 1 Mondial”, „Pietonul aerului” sau „O noapte furtunoasă”.

Puțini actori au reușit să fie respectați în aceeași măsură atât în televiziune, cât și în teatru, însă Isaiu a făcut parte din această categorie rară. Publicul îl aprecia pentru naturalețea cu care își construia personajele, iar colegii vorbeau mereu despre profesionalismul și discreția lui.

Ioan Isaiu a murit pe 9 mai 2026 la vârsta de 56 de ani.

