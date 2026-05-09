„Fericitometrul” care poate salva un cuplu. Teodora Meţiu explică metoda

De: David Ioan 09/05/2026 | 23:23
Expertul în comunicare Teodora Meţiu, trainer reputat în vorbire publică, specialist în managementul de criză media și fondatoarea Laboratorului de Dicție din România, a fost invitata celei mai noi ediții a podcastului „Altceva cu Adrian Artene”.

În cadrul discuției, Teodora a analizat rolul profund al comunicării în relațiile interumane și modul în care vocea, tonul și starea interioară pot transforma radical dinamica dintre oameni.

Teodora Meţiu răstoarnă regulile comunicării: „Oamenii nu ascultă ce spui. Ascultă cum îi faci să se simtă.”

În debutul dialogului, ea a explicat importanța controlului vocal și emoțional:

„Care este scopul comunicării? Să-ți dictezi eu ție ceva? Să-ți comand ceva? Să ce? Scopul comunicării este să ne înțelegem. Eu să spun, tu să înțelegi, tu să-mi spui, eu să înțeleg.”

Aceasta a vorbit despre cercetările sale privind impactul emoțional al comunicării:

„Oamenii ascultă într-o proporție foarte mică ce le spunem. Oamenii ascultă într-o proporție imensă cum îi facem să se simtă când le spunem.”

Teodora Meţiu a adăugat:

„N-am acum procentele, dar asta o să dea peste cap toată lumea comunicării. Când o să aflăm că, de fapt, ce-ți spun eu din cuvânt pentru tine contează 15-20%, dar, de fapt, felul în care te simți în timp ce eu îți spun aceste cuvinte contează 80%.”

Această perspectivă, spune ea, explică și dinamica multor cupluri:

„Ar putea să explice de ce mulți oameni se separă de și se iubesc? Pentru că de multe ori acești oameni, de și se iubesc, se fac să se simtă prost unul pe altul.”

În analiza conviețuirii, Meţiu a descris degradarea comunicării afective:

„Tăceri prelungite, sub aceste dialoguri sterile, operaționale, ai dus gunoiul, ai adus copii, i-ai dus la meditații, unde este dialogul iubirii?”

De asemenea, Teodora Meţiu a oferit și un exemplu personal, un cod intern de familie:

„La noi acasă există vorba asta, fericitometru, a inventat soțul meu acest cuvânt. Și când suntem foarte pe fugă și nu avem timp de discuția iubirii noastre, mă sună și zice, iubire, fericitometru e ok, am uitat să te întreb. Și zic, da, iubire, e pe full, perfect.”

Pentru cei care nu reușesc să exprime verbal emoțiile, Teodora Meţiu recomandă scrisul:

„Scrie-i partenerului tău! Lasă-i, ca pe vremuri, o scrisoare în baie. Scrie-i, nu ai idee ce efect o să aibă. Nu pe WhatsApp, scrie-i cu mânuța ta.”

Totodată, aceasta a explicat și de ce funcționează:

„E mai greu să scrii înjurături pe hârtie, sincer.”

În final, Teodora Meţiu a vorbit despre autocontrolul în momente tensionate:

„De câte ori vrem să țipăm sau să spunem niște lucruri dure, să ne arcem aminte cât de mult îl iubim pe cel pe care îi plănuim aceste cuvinte dure.”

Iar întrebarea pe care o consideră decisivă este:

„Tu cât de mult îl iubești pe soțul pe care te pregătești acum să-l rănești?”

Accident grav în Gorj: un bărbat a rămas încarcerat după coliziunea dintre un TIR și un autoturism. Din păcate salvatorii nu l-au putut resuscita
