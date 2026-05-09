Acasă » Știri » Ionuț a murit într-un accident rutier cumplit. A salvat un om, dar nu s-a putut salva pe sine însuși

Ionuț a murit într-un accident rutier cumplit. A salvat un om, dar nu s-a putut salva pe sine însuși

De: David Ioan 09/05/2026 | 22:27
Ionuț a murit într-un accident rutier cumplit. A salvat un om, dar nu s-a putut salva pe sine însuși
Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Un şofer de camion şi-a pierdut viaţa, iar conducătorul unui autoturism a ajuns la spital după un impact frontal produs pe un drum naţional din Gorj, în condiţiile în care maşina mică a pătruns brusc pe contrasens. TIR‑ul s‑a răsturnat în şanţ, iar circulaţia a fost blocată aproape zece ore.

Accidentul s‑a produs în jurul orei patru dimineaţa, pe DN 66, ruta care leagă Craiova de Târgu Jiu. O cameră de supraveghere surprinde momentul în care autoturismul intră pe banda opusă. Şoferul camionului virează pentru a evita coliziunea, însă mastodontul se răstoarnă pe carosabil.

Tragedie în judeţul Gorj

„În urma impactului a rezultat decesul conducătorului TIR‑ului, un bărbat de 39 din Vârţ, precum şi rănirea bărbatului de 27 de ani, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale”, a declarat Maria Nanu, IPJ Gorj.

Martorii spun că şoferul camionului a încercat să evite tragedia:

„Contrasens am înţeles, l‑a evitat şi şi‑a pierdut el viaţa”.

„Ieșii în curte şi îl văzui azi dimineaţă răsturnat. Uite mare, dar se răstoarnă uşor. Remorca grea, încărcătura mare. S‑a răsturnat în şanţ, asta e”, povestesc localnicii.

Un şofer de TIR şi-a pierdut viaţa într-un accident cumplit

Autotrenul transporta saci de cartofi, iar încărcătura s‑a împrăştiat pe şosea. Traficul pe DN 66 a fost oprit în ambele sensuri mai bine de nouă ore, până la degajarea drumului.

„S‑a acţionat pentru eliberarea părţii carosabile şi curăţarea carosabilului de toate lichidele care au fost scurse pe drum, pentru a nu afecta circulaţia rutierului”, a precizat Cristi Tudor, DRDP Craiova.

În momentul producerii accidentului ploua uşor, iar carosabilul era umed. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi verifică motivele pentru care autoturismul a ajuns pe contrasens.

CITEŞTE ŞI: Motivul real pentru care criminalul din Bihor a ucis-o pe Alice. A recunoscut în fața anchetatorilor!

Ultimul interviu al lui Ioan Isaiu. Discursul său i-a impresionat pe români

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident grav în Gorj: un bărbat a rămas încarcerat după coliziunea dintre un TIR și un autoturism. Din păcate salvatorii nu l-au putut resuscita
Știri
Accident grav în Gorj: un bărbat a rămas încarcerat după coliziunea dintre un TIR și un autoturism. Din…
„Fericitometrul” care poate salva un cuplu. Teodora Meţiu explică metoda
Știri
„Fericitometrul” care poate salva un cuplu. Teodora Meţiu explică metoda
Anunț important făcut de Vladimir Putin: Războiul din Ucraina „se apropie de final”
Mediafax
Anunț important făcut de Vladimir Putin: Războiul din Ucraina „se apropie de final”
Diana Șoșoacă a fost la Ambasada Rusiei de Ziua Victoriei, apoi a rupt în două drapelul Europei
Gandul.ro
Diana Șoșoacă a fost la Ambasada Rusiei de Ziua Victoriei, apoi a rupt...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul...
Amenda colosală cu care s-a ales un motociclist urmărit de polițiști după ce a ignorat semnalul de oprire
Adevarul
Amenda colosală cu care s-a ales un motociclist urmărit de polițiști după ce...
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul...
Marea Britanie trimite o navă de război în Orientul Mijlociu înaintea unei posibile misiuni în Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Marea Britanie trimite o navă de război în Orientul Mijlociu înaintea unei posibile...
Parteneri
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat complet după ce a renunțat la viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România se întoarce!
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România se întoarce!
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Click.ro
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care...
În discursul de Ziua Victoriei, Putin n-a uitat de NATO și de Ucraina. „Armata rusă avansează, în ciuda sprijinului acordat inamicului”
Digi 24
În discursul de Ziua Victoriei, Putin n-a uitat de NATO și de Ucraina. „Armata rusă...
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în...
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Diana Șoșoacă a fost la Ambasada Rusiei de Ziua Victoriei, apoi a rupt în două drapelul Europei
Gandul.ro
Diana Șoșoacă a fost la Ambasada Rusiei de Ziua Victoriei, apoi a rupt în două...
ULTIMA ORĂ
Accident grav în Gorj: un bărbat a rămas încarcerat după coliziunea dintre un TIR și un autoturism. ...
Accident grav în Gorj: un bărbat a rămas încarcerat după coliziunea dintre un TIR și un autoturism. Din păcate salvatorii nu l-au putut resuscita
„Fericitometrul” care poate salva un cuplu. Teodora Meţiu explică metoda
„Fericitometrul” care poate salva un cuplu. Teodora Meţiu explică metoda
Rolurile din televiziune care i-au adus popularitatea lui Ioan Isaiu. A fost adorat de publicul din România
Rolurile din televiziune care i-au adus popularitatea lui Ioan Isaiu. A fost adorat de publicul din România
O fostă cercetătoare NASA spune că a „murit” de trei ori și a văzut același lucru de fiecare dată
O fostă cercetătoare NASA spune că a „murit” de trei ori și a văzut același lucru de fiecare dată
Vrea să amețească toată suflarea masculină la show-ul de la PRO TV. Dana Roba: „Am stat în ...
Vrea să amețească toată suflarea masculină la show-ul de la PRO TV. Dana Roba: „Am stat în portjartier”
Nunta Andreei Bălan nu ar fi fost completă fără nașul de suflet. Aurelian Temișan: „Dacă ...
Nunta Andreei Bălan nu ar fi fost completă fără nașul de suflet. Aurelian Temișan: „Dacă ar fi fost azi, nu am fi ajuns”
Vezi toate știrile