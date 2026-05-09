Ionuț a murit într-un accident rutier cumplit. A salvat un om, dar nu s-a putut salva pe sine însuși

Un şofer de camion şi-a pierdut viaţa, iar conducătorul unui autoturism a ajuns la spital după un impact frontal produs pe un drum naţional din Gorj, în condiţiile în care maşina mică a pătruns brusc pe contrasens. TIR‑ul s‑a răsturnat în şanţ, iar circulaţia a fost blocată aproape zece ore.

Accidentul s‑a produs în jurul orei patru dimineaţa, pe DN 66, ruta care leagă Craiova de Târgu Jiu. O cameră de supraveghere surprinde momentul în care autoturismul intră pe banda opusă. Şoferul camionului virează pentru a evita coliziunea, însă mastodontul se răstoarnă pe carosabil.

Tragedie în judeţul Gorj

„În urma impactului a rezultat decesul conducătorului TIR‑ului, un bărbat de 39 din Vârţ, precum şi rănirea bărbatului de 27 de ani, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale”, a declarat Maria Nanu, IPJ Gorj.

Martorii spun că şoferul camionului a încercat să evite tragedia:

„Contrasens am înţeles, l‑a evitat şi şi‑a pierdut el viaţa”. „Ieșii în curte şi îl văzui azi dimineaţă răsturnat. Uite mare, dar se răstoarnă uşor. Remorca grea, încărcătura mare. S‑a răsturnat în şanţ, asta e”, povestesc localnicii.

Un şofer de TIR şi-a pierdut viaţa într-un accident cumplit

Autotrenul transporta saci de cartofi, iar încărcătura s‑a împrăştiat pe şosea. Traficul pe DN 66 a fost oprit în ambele sensuri mai bine de nouă ore, până la degajarea drumului.

„S‑a acţionat pentru eliberarea părţii carosabile şi curăţarea carosabilului de toate lichidele care au fost scurse pe drum, pentru a nu afecta circulaţia rutierului”, a precizat Cristi Tudor, DRDP Craiova.

În momentul producerii accidentului ploua uşor, iar carosabilul era umed. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi verifică motivele pentru care autoturismul a ajuns pe contrasens.

