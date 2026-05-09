Accident grav în Gorj: un bărbat a rămas încarcerat după coliziunea dintre un TIR și un autoturism. Din păcate salvatorii nu l-au putut resuscita

Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață, 9 mai, pe DN 66, în localitatea Țânțăreni, județul Gorj. Un autoturism și un TIR s-au ciocnit violent, iar impactul a fost atât de puternic încât autotrenul s-a răsturnat pe carosabil, blocând complet circulația pe ambele sensuri.

În urma tragediei, șoferul TIR-ului și-a pierdut viața, iar conducătorul autoturismului a fost transportat la spital cu răni grave.

Impact devastator pe DN 66

Accidentul s-a produs pe drumul național care leagă Filiași de Târgu Jiu. Primele informații transmise de autorități arată că în coliziune au fost implicate un autoturism și un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, traficul rutier a fost imediat restricționat în zona localității Țânțăreni, iar circulația a fost deviată pe DJ 674, pe ruta Turceni-Ionești.

În urma impactului, șoferul autoturismului a suferit răni grave și a fost transportat la spital, în timp ce conducătorul TIR-ului a rămas încarcerat în cabină.

TIR-ul s-a răsturnat pe carosabil

Echipajele ISU Gorj ajunse la fața locului au găsit autotrenul răsturnat, cu ambele sensuri de mers blocate și cu șoferul prins între fiarele contorsionate ale cabinei.

Salvatorii au intervenit contracronometru pentru extragerea victimei, însă bărbatul nu mai prezenta semne vitale. Reprezentanții ISU Gorj au transmis:

„Colegii noștri au intervenit pentru extragerea din autovehicul a bărbatului, însă, din păcate, în ciuda eforturilor echipajelor de intervenție, nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva. Conducătorul auto al autoturismului a suferit multiple leziuni, a fost preluat de către echipajele de intervenție, evaluat medical și stabilizat, iar ulterior a fost transportat la spital”

La intervenție au participat două autospeciale de descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță.

Cum s-ar fi produs accidentul

Polițiștiii din Gorj au făcut și primele precizări privind circumstanțele producerii tragediei.

„Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, de 27 de ani, din Florești, în timp ce conducea un autoturism din direcția orașului Filiași către Târgu Jiu, în localitatea Țânțăreni, ar fi pătruns pe contrasens, intrând în coliziune laterală cu anvelopa stânga-față a unui ansamblu de vehicule, format din cap tractor și semiremorcă, provocând depresurizarea acesteia și răsturnarea tirului pe partea carosabilă. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului tirului, un bărbat de 39 de ani, precum și rănirea bărbatului de 27 de ani, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale”

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru stabilirea exactă a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Șoferul care și-a pierdut viața avea 39 de ani

Potrivit informațiilor apărute ulterior, bărbatul decedat este Ionuț Rusu, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Vârț.

Acesta se afla la volanul TIR-ului în momentul impactului și a rămas prins în cabină după răsturnarea autotrenului.

Moartea sa a provocat un val de reacții emoționante în rândul celor care l-au cunoscut. În scurt timp de la apariția informației despre tragedie, pagina sa de socializare s-a umplut de mesaje de condoleanțe și regrete.

Prietenii și apropiații îl descriu drept un om liniștit, muncitor și dedicat familiei sale.

Accidentul a paralizat traficul în zonă, iar operațiunile de degajare s-au desfășurat cu dificultate din cauza autotrenului răsturnat și a încărcăturii împrăștiate pe carosabil.

Autoritățile au anunțat că traficul va rămâne deviat până la finalizarea intervenției și eliberarea completă a drumului.

