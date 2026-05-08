Un elev din Constanța a fost găsit mort. Adolescentul a făcut un gest neînțeles, înainte de tragedie

Un elev în vârstă de 19 ani de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Constanţa şi-a pierdut viaţa într-un mod dramatic, cu doar două zile înainte de evenimentul artistic la care urma să participe alături de orchestra şcolii. Tânărul, elev în clasa a XII-a şi instrumentist la fagot, era cunoscut în comunitatea şcolară drept un adolescent retras, disciplinat şi dedicat studiului muzical. Nimeni dintre cei care l-au văzut în ultimele ore nu şi-a imaginat că acesta avea să recurgă la un gest extrem.

Ziua care avea să fie ultima pentru adolescent a început aparent normal. A participat la cursuri şi la repetiţiile pentru spectacolul organizat cu ocazia Zilelor Şcolii, eveniment la care orchestra liceului urma să susţină un recital. Colegii şi profesorii spun că băiatul nu a avut un comportament ieşit din comun şi nu a lăsat să se vadă vreo suferinţă profundă. Din contră, a fost mai sociabil decât de obicei şi chiar a petrecut timp alături de colegii săi.

Adolescentul a făcut un gest neînțeles, înainte de tragedie

Profesorii au observat doar câteva schimbări discrete în atitudinea lui. Deşi era obişnuit să stea retras, în ultimele ore petrecute la şcoală a ales să stea mai aproape de cadrele didactice şi de colegi. A discutat despre concertul care urma să aibă loc şi a transmis că orchestra se va descurca fără probleme. Nimic din felul în care vorbea nu părea să anunţe tragedia ce avea să urmeze.

În cursul după-amiezii, adolescentul le-a trimis unor apropiate parolele conturilor sale personale de pe platformele online. Gestul a stârnit îngrijorare în rândul colegelor, care au alertat imediat conducerea şcolii şi diriginta clasei. Situaţia a devenit suficient de serioasă încât familia băiatului a fost contactată pentru a se încerca găsirea lui şi clarificarea motivului pentru care a făcut acel gest neobişnuit.

„Poliţiştii au fost sesizaţi că în zona Meedea o persoană a fost lovită de tren. Inţial nu a putut fi identificată, în urma verificărilor s-a stabilit că persoana decedată e aceeași cu cea plecată de la domiciliu”, a transmis Andreea Ambroze, IPJ Constanţa.

După câteva ore în care nu s-a mai ştiut nimic despre el, mama adolescentului a anunţat autorităţile că fiul ei nu s-a întors acasă. Poliţiştii au început verificările, iar la scurt timp au fost informaţi despre un accident feroviar produs în zona Medeea din Constanţa. Trupul neînsufleţit al unui tânăr fusese găsit pe calea ferată, după ce acesta fusese lovit de tren. În urma cercetărilor, anchetatorii au confirmat că victima era elevul dat dispărut de familie.

