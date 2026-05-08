Acasă » Știri » Un elev din Constanța a fost găsit mort. Adolescentul a făcut un gest neînțeles, înainte de tragedie

Un elev din Constanța a fost găsit mort. Adolescentul a făcut un gest neînțeles, înainte de tragedie

De: Anca Chihaie 08/05/2026 | 09:18
Un elev din Constanța a fost găsit mort. Adolescentul a făcut un gest neînțeles, înainte de tragedie
Foto: social media

Un elev în vârstă de 19 ani de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Constanţa şi-a pierdut viaţa într-un mod dramatic, cu doar două zile înainte de evenimentul artistic la care urma să participe alături de orchestra şcolii. Tânărul, elev în clasa a XII-a şi instrumentist la fagot, era cunoscut în comunitatea şcolară drept un adolescent retras, disciplinat şi dedicat studiului muzical. Nimeni dintre cei care l-au văzut în ultimele ore nu şi-a imaginat că acesta avea să recurgă la un gest extrem.

Ziua care avea să fie ultima pentru adolescent a început aparent normal. A participat la cursuri şi la repetiţiile pentru spectacolul organizat cu ocazia Zilelor Şcolii, eveniment la care orchestra liceului urma să susţină un recital. Colegii şi profesorii spun că băiatul nu a avut un comportament ieşit din comun şi nu a lăsat să se vadă vreo suferinţă profundă. Din contră, a fost mai sociabil decât de obicei şi chiar a petrecut timp alături de colegii săi.

Adolescentul a făcut un gest neînțeles, înainte de tragedie

Profesorii au observat doar câteva schimbări discrete în atitudinea lui. Deşi era obişnuit să stea retras, în ultimele ore petrecute la şcoală a ales să stea mai aproape de cadrele didactice şi de colegi. A discutat despre concertul care urma să aibă loc şi a transmis că orchestra se va descurca fără probleme. Nimic din felul în care vorbea nu părea să anunţe tragedia ce avea să urmeze.

În cursul după-amiezii, adolescentul le-a trimis unor apropiate parolele conturilor sale personale de pe platformele online. Gestul a stârnit îngrijorare în rândul colegelor, care au alertat imediat conducerea şcolii şi diriginta clasei. Situaţia a devenit suficient de serioasă încât familia băiatului a fost contactată pentru a se încerca găsirea lui şi clarificarea motivului pentru care a făcut acel gest neobişnuit.

„Poliţiştii au fost sesizaţi că în zona Meedea o persoană a fost lovită de tren. Inţial nu a putut fi identificată, în urma verificărilor s-a stabilit că persoana decedată e aceeași cu cea plecată de la domiciliu”, a transmis Andreea Ambroze, IPJ Constanţa.

După câteva ore în care nu s-a mai ştiut nimic despre el, mama adolescentului a anunţat autorităţile că fiul ei nu s-a întors acasă. Poliţiştii au început verificările, iar la scurt timp au fost informaţi despre un accident feroviar produs în zona Medeea din Constanţa. Trupul neînsufleţit al unui tânăr fusese găsit pe calea ferată, după ce acesta fusese lovit de tren. În urma cercetărilor, anchetatorii au confirmat că victima era elevul dat dispărut de familie.

VEZI ȘI: Doliu în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu

Park Dong-bin a murit la 56 de ani. Actorul a fost găsit fără viață într-un restaurant

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă! Cântăreața e gata să își dea pe spate invitații de la nuntă: „De la 3 designeri diferiți”
Știri
Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă! Cântăreața e gata să își dea pe spate invitații de…
Francesca și Cristian de la Insula iubirii 2025 au făcut anunțul fericit: vor deveni părinți pentru prima dată
Știri
Francesca și Cristian de la Insula iubirii 2025 au făcut anunțul fericit: vor deveni părinți pentru prima dată
Mâncăm metale grele fără să știm: substanța toxică din pâine, orez și cartofi
Mediafax
Mâncăm metale grele fără să știm: substanța toxică din pâine, orez și cartofi
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de oxigen. Oamenii au trăit un stres foarte mare”
Gandul.ro
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Mâncărurile demențiale ale sașilor transilvăneni, rămase moștenire în Ardeal. Rețetele care te uimesc și te împing la excese
Adevarul
Mâncărurile demențiale ale sașilor transilvăneni, rămase moștenire în Ardeal. Rețetele care te uimesc...
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
Digi24
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut...
Germania, motorul economiei europene, se îndreaptă spre regres economic
Mediafax
Germania, motorul economiei europene, se îndreaptă spre regres economic
Parteneri
Știi cine e în imagine? Acum e unul dintre cei mai celebri artiști din România. Fotografia rară care i-a cucerit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Știi cine e în imagine? Acum e unul dintre cei mai celebri artiști din România....
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
Click.ro
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Accident cu motocultor în 2026. Cine plătește daunele, șoferul vinovat sau proprietarul utilajului agricol?
Promotor.ro
Accident cu motocultor în 2026. Cine plătește daunele, șoferul vinovat sau proprietarul utilajului agricol?
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
go4it.ro
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
Descopera.ro
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de oxigen. Oamenii au trăit un stres foarte mare”
Gandul.ro
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de...
ULTIMA ORĂ
Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă! Cântăreața e gata să își dea pe spate invitații ...
Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă! Cântăreața e gata să își dea pe spate invitații de la nuntă: „De la 3 designeri diferiți”
Francesca și Cristian de la Insula iubirii 2025 au făcut anunțul fericit: vor deveni părinți pentru ...
Francesca și Cristian de la Insula iubirii 2025 au făcut anunțul fericit: vor deveni părinți pentru prima dată
Test IQ cu chibrituri | Corectați 9 + 9 = 6, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 9 + 9 = 6, mutând un singur băț
Cum plătești taxa de pod Giurgiu-Ruse online. Șoferii nu mai trebuie să stea la cozi spre Bulgaria ...
Cum plătești taxa de pod Giurgiu-Ruse online. Șoferii nu mai trebuie să stea la cozi spre Bulgaria și Grecia
Localitatea din România în care o casă se vinde cu doar 2.500 euro, acum, în luna mai 2026
Localitatea din România în care o casă se vinde cu doar 2.500 euro, acum, în luna mai 2026
Motivul bizar pentru care părinții Vlăduței Lupău nu se mândresc cu ea: ”Mi s-ar părea dubios”
Motivul bizar pentru care părinții Vlăduței Lupău nu se mândresc cu ea: ”Mi s-ar părea dubios”
Vezi toate știrile