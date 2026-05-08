Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă! Cântăreața e gata să își dea pe spate invitații de la nuntă: „De la 3 designeri diferiți”

Andreea Bălan a intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile de nuntă. Marele eveniment va avea loc în acest weekend, duminică, 10 mai. Totul este gata, iar recent cântăreața a mers și la ultima probă pentru rochia de mireasă. Fanii au putut să arunce un prim ochi asupra ținutei, însă Andreea Bălan are pregătite surprize mari.

Andreea Bălan și Victor Cornea sunt gata să facă pasul cel mare. În data de 20 aprilie, cei doi au făcut cununia civilă, iar în acest weekend va avea loc cununia religioasă și marea petrecere. Evenimentul se anunță unul grandios, iar Andreea Bălan s-a pregătit intens pentru el.

Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă

Duminică, 10 mai, Andreea Bălan și Victor Cornea fac nunta. Marele eveniment a fost pregătit ca la carte, iar cei doi miri își așteaptă invitații cu numeroase surprize. Pregătirile au intrat pe ultima sută de metri, iar recent cântăreața a mers la ultima probă pentru rochia de mireasă.

Artista a făcut proba și i-a lăsat și pe fanii din mediul online să tragă cu ochiul. Andreea Bălan a postat în mediul online câteva imagini cu rochia de mireasă. Deși nu a dezvăluit întreaga ținută, aceasta a lăsat să se vadă că rochia principală o să fie una cu trenă lungă.

Andreea Bălan își dorește să strălucească în ziua cea mare și a ales să poarte trei rochii de mireasă. La ceremonie va îmbrăca o rochie de prințesă, mai apoi, la vals, va avea o rochie sirenă, iar când distracția va începe se va schimba într-o a treia rochie, una mai sexy.

„Voi avea 250 de invitați la nuntă. Avem program, avem artiștii stabiliți, cine o să cânte, cum o să cânte, am wedding planner. Sunt relaxată, pentru că am încredere în profesioniști și știu că o să fie foarte bine. O să am trei rochii de mireasă. Am o rochie la ceremonie, o rochie la vals și o rochie la tort. De la 3 designeri diferiți. Una de prințesă, una sirenă și una mai sexy. Toate trei o să fie albe”, declara Andreea Bălan.

