Acasă » Știri » Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă! Cântăreața e gata să își dea pe spate invitații de la nuntă: „De la 3 designeri diferiți”

Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă! Cântăreața e gata să își dea pe spate invitații de la nuntă: „De la 3 designeri diferiți”

De: Alina Drăgan 08/05/2026 | 10:13
Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă! Cântăreața e gata să își dea pe spate invitații de la nuntă: „De la 3 designeri diferiți”
Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă

Andreea Bălan a intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile de nuntă. Marele eveniment va avea loc în acest weekend, duminică, 10 mai. Totul este gata, iar recent cântăreața a mers și la ultima probă pentru rochia de mireasă. Fanii au putut să arunce un prim ochi asupra ținutei, însă Andreea Bălan are pregătite surprize mari.

Andreea Bălan și Victor Cornea sunt gata să facă pasul cel mare. În data de 20 aprilie, cei doi au făcut cununia civilă, iar în acest weekend va avea loc cununia religioasă și marea petrecere. Evenimentul se anunță unul grandios, iar Andreea Bălan s-a pregătit intens pentru el.

Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă

Duminică, 10 mai, Andreea Bălan și Victor Cornea fac nunta. Marele eveniment a fost pregătit ca la carte, iar cei doi miri își așteaptă invitații cu numeroase surprize. Pregătirile au intrat pe ultima sută de metri, iar recent cântăreața a mers la ultima probă pentru rochia de mireasă.

Artista a făcut proba și i-a lăsat și pe fanii din mediul online să tragă cu ochiul. Andreea Bălan a postat în mediul online câteva imagini cu rochia de mireasă. Deși nu a dezvăluit întreaga ținută, aceasta a lăsat să se vadă că rochia principală o să fie una cu trenă lungă.

Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă /Foto: Instagram

Andreea Bălan își dorește să strălucească în ziua cea mare și a ales să poarte trei rochii de mireasă. La ceremonie va îmbrăca o rochie de prințesă, mai apoi, la vals, va avea o rochie sirenă, iar când distracția va începe se va schimba într-o a treia rochie, una mai sexy.

„Voi avea 250 de invitați la nuntă. Avem program, avem artiștii stabiliți, cine o să cânte, cum o să cânte, am wedding planner. Sunt relaxată, pentru că am încredere în profesioniști și știu că o să fie foarte bine. O să am trei rochii de mireasă. Am o rochie la ceremonie, o rochie la vals și o rochie la tort. De la 3 designeri diferiți. Una de prințesă, una sirenă și una mai sexy. Toate trei o să fie albe”, declara Andreea Bălan.

 

CITEȘTE ȘI:

Aurelian Temișan a făcut anunțul, înainte de nunta Andreei Bălan. Motivul real pentru care cântăreața nu va mai fi cununată de el și Monica Davidescu

Anunțul făcut de Andreea Bălan la scurt timp după cununia civilă. Vedeta a vorbit despre ziua nunții

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Francesca și Cristian de la Insula iubirii 2025 au făcut anunțul fericit: vor deveni părinți pentru prima dată
Știri
Francesca și Cristian de la Insula iubirii 2025 au făcut anunțul fericit: vor deveni părinți pentru prima dată
Un elev din Constanța a fost găsit mort. Adolescentul a făcut un gest neînțeles, înainte de tragedie
Știri
Un elev din Constanța a fost găsit mort. Adolescentul a făcut un gest neînțeles, înainte de tragedie
Mâncăm metale grele fără să știm: substanța toxică din pâine, orez și cartofi
Mediafax
Mâncăm metale grele fără să știm: substanța toxică din pâine, orez și cartofi
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de oxigen. Oamenii au trăit un stres foarte mare”
Gandul.ro
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Mâncărurile demențiale ale sașilor transilvăneni, rămase moștenire în Ardeal. Rețetele care te uimesc și te împing la excese
Adevarul
Mâncărurile demențiale ale sașilor transilvăneni, rămase moștenire în Ardeal. Rețetele care te uimesc...
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
Digi24
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut...
Germania, motorul economiei europene, se îndreaptă spre regres economic
Mediafax
Germania, motorul economiei europene, se îndreaptă spre regres economic
Parteneri
Știi cine e în imagine? Acum e unul dintre cei mai celebri artiști din România. Fotografia rară care i-a cucerit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Știi cine e în imagine? Acum e unul dintre cei mai celebri artiști din România....
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
Click.ro
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Accident cu motocultor în 2026. Cine plătește daunele, șoferul vinovat sau proprietarul utilajului agricol?
Promotor.ro
Accident cu motocultor în 2026. Cine plătește daunele, șoferul vinovat sau proprietarul utilajului agricol?
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
go4it.ro
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
Descopera.ro
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de oxigen. Oamenii au trăit un stres foarte mare”
Gandul.ro
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de...
ULTIMA ORĂ
Francesca și Cristian de la Insula iubirii 2025 au făcut anunțul fericit: vor deveni părinți pentru ...
Francesca și Cristian de la Insula iubirii 2025 au făcut anunțul fericit: vor deveni părinți pentru prima dată
Un elev din Constanța a fost găsit mort. Adolescentul a făcut un gest neînțeles, înainte de tragedie
Un elev din Constanța a fost găsit mort. Adolescentul a făcut un gest neînțeles, înainte de tragedie
Test IQ cu chibrituri | Corectați 9 + 9 = 6, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 9 + 9 = 6, mutând un singur băț
Cum plătești taxa de pod Giurgiu-Ruse online. Șoferii nu mai trebuie să stea la cozi spre Bulgaria ...
Cum plătești taxa de pod Giurgiu-Ruse online. Șoferii nu mai trebuie să stea la cozi spre Bulgaria și Grecia
Localitatea din România în care o casă se vinde cu doar 2.500 euro, acum, în luna mai 2026
Localitatea din România în care o casă se vinde cu doar 2.500 euro, acum, în luna mai 2026
Motivul bizar pentru care părinții Vlăduței Lupău nu se mândresc cu ea: ”Mi s-ar părea dubios”
Motivul bizar pentru care părinții Vlăduței Lupău nu se mândresc cu ea: ”Mi s-ar părea dubios”
Vezi toate știrile