Anunțul făcut de Andreea Bălan la scurt timp după cununia civilă. Vedeta a vorbit despre ziua nunții

Andreea Bălan și Victor Cornea au ajuns în fața stării civile. Cei doi au spus DA, și urmează să devină soț și soție și în fața lui Dumnezeu. Cununia religioasă și petrecerea vor avea loc pe 10 mai, iar ea a venit acum cu o veste incredibilă.

Andreea Bălan este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. Relația pe care o are cu tenismenul Victor Cornea pare să meargă mai bine ca niciodată și asta pentru că vedeta a spus DA. La scurt timp după cununia civilă, a împărtășit fanilor ei câteva imagini de la eveniment. În plus, a adăugat un mesaj emoționant prin intermediul căruia face un anunț incredibil despre ziua cea mare care va avea loc pe 10 mai.

Anunțul făcut de Andreea Bălan despre ziua nunții

Cântăreața și Victor Cornea sunt în culmea fericirii. Cei doi au făcut cununia civilă, la care au participat doar familia și prietenii apropiați. Pentru acest eveniment el a optat pentru un costum elegant, negru, alături de o cămașă albă simplă. Pe de altă parte, Andreea a purtat o rochie albă, scurtă, cu perle aplicate. Un detaliu care iese în evidență este că toate domnișoarele de onoare au purtat rochii roz.

La scurt timp după ceremonie, vedeta a postat pe pagina sa de Instagram un videoclip care înrăma mai multe imagini de la cununie. Alături de acesta a postat și un mesaj emoționant.

Am spus cel mai frumos «DA». Cununia civilă a fost plină de emoții, zâmbete și momente care ne vor rămâne pentru totdeauna în suflet. Am trăit clipe sincere, cu inima deschisă, alături de cei dragi nouă, care ne-au fost aproape și au făcut totul și mai special. A fost începutul unei noi etape, trăit cu iubire, recunoștință și împlinire, a postat Andreea Bălan.

În plus, a vorbit și despre ziua nunții. Aceasta a spus fericită că va lansa o nouă piesă, care va spune povestea de iubire pe care o trăiește cu noul ei soț.

Vă las aici refrenul melodiei «Nopți albe», o melodie nouă care spune povestea noastră și care se va lansa pe 10 mai, chiar în ziua nunții zi pe care o așteptăm cu nerăbdare, a mai scris ea.

