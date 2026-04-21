Cine sunt nașii de cununie ai Andreei Bălan? Aurelian Temișan, cel care a ”nășit-o” prima dată, nu a fost prezent

De: Andreea Stăncescu 21/04/2026 | 10:03
Cine vor fi nașii cuplului / Sursa foto: Social media

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil și urmează să își unească destinele și în fața altarului pe 10 mai. Cei doi au ales ca momentul oficializării relației să fie unul discret, petrecut în prezența celor mai apropiați oameni din viața lor. Cununia civilă a avut loc la Primăria din Voluntari, locul în care și-au spus „da” și au început, oficial, un nou capitol împreună. Mirii au vorbit și despre nași și pare că Aurelian Temișan nu le va fi părinte spiritual.

Povestea lor de dragoste a devenit publică în 2023, chiar de ziua artistei, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un decor de poveste, în Laponia. De atunci, relația lor a evoluat armonios, iar aparițiile lor au confirmat de fiecare dată conexiunea puternică dintre ei. Nu a fost, așadar, o surpriză faptul că au decis să facă pasul cel mare.

Aurelian Temișan nu le va fi naș

Un detaliu care a stârnit curiozitate a fost alegerea nașilor. Dacă în trecut, la căsătoria cu George Burcea, artista i-a avut alături pe Aurelian Temișan și Monica Davidescu, de această dată lucrurile stau diferit. Cei doi nu apar nici în fotografiile publicate de cântăreața de la Primăria din Voluntari.

Aurelian Temișan a lăsat de înțeles că nu își mai dorește să fie naș, preferând să păstreze relația lor într-un alt registru. Astfel, se pare că Andreea Bălan și Victor Cornea vor alege ca părinți spirituali un cuplu apropiat din cercul sportivului, prieteni pasionați de tenis.

„Și eu o să îi spun: „Pentru că te iubesc atât de mult, nu o să fac acest pas”, o să zic că simt că nu am avut o mână atât de bună și de aceea nu aș … (râde). Nu, nu … o să îi spun: „Ia-ți mireasă ziua bună!”. Nu! „Dacă eu îți închid ușa, ia vezi ce uși se deschid pentru tine!”. Mi-e suficient! Am nășit-o o dată și liantul relației noastre este Clara”, a spus Aurelian Temișan.

În 2017, Andreea Bălan și George Burcea au avut o nuntă grandioasă, organizată în același timp cu botezul fiicei lor, Clara Maria, eveniment la care au participat sute de invitați. Artista a purtat atunci mai multe rochii de mireasă, create special pentru momente diferite ale zilei. Mariajul lor s-a încheiat însă în 2020.

CITEȘTE ȘI: Andreea Bănică, mesaj nepotrivit pentru Andreea Bălan, la cununia civilă: ”Ți-am urat și prima dată”

Andreea Bălan l-a pus imediat la treabă pe tenismen. Victor Cornea știe cum să o facă pe artistă fericită!

Iți recomandăm
Vreme rece și ploi în România. ANM anunță vânt puternic și ninsori la munte
Știri
Vreme rece și ploi în România. ANM anunță vânt puternic și ninsori la munte
Ziua Pământului 2026: Idei simple prin care poți proteja planeta în fiecare zi
Știri
Ziua Pământului 2026: Idei simple prin care poți proteja planeta în fiecare zi
Veste proastă de la ANM. Când scăpăm de frig
Mediafax
Veste proastă de la ANM. Când scăpăm de frig
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit...
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al...
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în...
Joburi false generate cu AI: capcana care păcălește tot mai mulți candidați pe piața muncii
Mediafax
Joburi false generate cu AI: capcana care păcălește tot mai mulți candidați pe...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Aceste trei zodii vor începe un nou capitol spectaculos din viață la finalul lui aprilie. Problemele lor se vor rezolva și vor găsi curajul de a lua totul de la capăt
Click.ro
Aceste trei zodii vor începe un nou capitol spectaculos din viață la finalul lui aprilie....
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție. Cine trebuie să pună noul Guvern
Digi 24
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție. Cine trebuie să pună noul Guvern
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la...
Haos în trafic după explozia de la CET Vest. Semafoarele nu mai funcționează în intersecții importante din București
Promotor.ro
Haos în trafic după explozia de la CET Vest. Semafoarele nu mai funcționează în intersecții...
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
go4it.ro
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vreme rece și ploi în România. ANM anunță vânt puternic și ninsori la munte
Vreme rece și ploi în România. ANM anunță vânt puternic și ninsori la munte
Test psihologic | Alege una dintre cele 3 cutii! Răspunsul îți va spune dacă ești sau nu un om de ...
Test psihologic | Alege una dintre cele 3 cutii! Răspunsul îți va spune dacă ești sau nu un om de succes la locul de muncă
Ziua Pământului 2026: Idei simple prin care poți proteja planeta în fiecare zi
Ziua Pământului 2026: Idei simple prin care poți proteja planeta în fiecare zi
Christina Applegate rupe tăcerea după zvonurile despre internarea sa în spital. Ce spune actrița ...
Christina Applegate rupe tăcerea după zvonurile despre internarea sa în spital. Ce spune actrița despre starea ei de sănătate
Ce s-a întâmplat la CET Vest, de fapt? De unde a pornit explozia care a panicat Bucureștiul
Ce s-a întâmplat la CET Vest, de fapt? De unde a pornit explozia care a panicat Bucureștiul
Ținuta Andreei Bălan de la cununia cu Victor Cornea, criticată dur: ”Puțină decență nu strică”
Ținuta Andreei Bălan de la cununia cu Victor Cornea, criticată dur: ”Puțină decență nu strică”
Vezi toate știrile