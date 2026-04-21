Cine sunt nașii de cununie ai Andreei Bălan? Aurelian Temișan, cel care a ”nășit-o” prima dată, nu a fost prezent

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil și urmează să își unească destinele și în fața altarului pe 10 mai. Cei doi au ales ca momentul oficializării relației să fie unul discret, petrecut în prezența celor mai apropiați oameni din viața lor. Cununia civilă a avut loc la Primăria din Voluntari, locul în care și-au spus „da” și au început, oficial, un nou capitol împreună. Mirii au vorbit și despre nași și pare că Aurelian Temișan nu le va fi părinte spiritual.

Povestea lor de dragoste a devenit publică în 2023, chiar de ziua artistei, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un decor de poveste, în Laponia. De atunci, relația lor a evoluat armonios, iar aparițiile lor au confirmat de fiecare dată conexiunea puternică dintre ei. Nu a fost, așadar, o surpriză faptul că au decis să facă pasul cel mare.

Aurelian Temișan nu le va fi naș

Un detaliu care a stârnit curiozitate a fost alegerea nașilor. Dacă în trecut, la căsătoria cu George Burcea, artista i-a avut alături pe Aurelian Temișan și Monica Davidescu, de această dată lucrurile stau diferit. Cei doi nu apar nici în fotografiile publicate de cântăreața de la Primăria din Voluntari.

Aurelian Temișan a lăsat de înțeles că nu își mai dorește să fie naș, preferând să păstreze relația lor într-un alt registru. Astfel, se pare că Andreea Bălan și Victor Cornea vor alege ca părinți spirituali un cuplu apropiat din cercul sportivului, prieteni pasionați de tenis.

„Și eu o să îi spun: „Pentru că te iubesc atât de mult, nu o să fac acest pas”, o să zic că simt că nu am avut o mână atât de bună și de aceea nu aș … (râde). Nu, nu … o să îi spun: „Ia-ți mireasă ziua bună!”. Nu! „Dacă eu îți închid ușa, ia vezi ce uși se deschid pentru tine!”. Mi-e suficient! Am nășit-o o dată și liantul relației noastre este Clara”, a spus Aurelian Temișan.

În 2017, Andreea Bălan și George Burcea au avut o nuntă grandioasă, organizată în același timp cu botezul fiicei lor, Clara Maria, eveniment la care au participat sute de invitați. Artista a purtat atunci mai multe rochii de mireasă, create special pentru momente diferite ale zilei. Mariajul lor s-a încheiat însă în 2020.

