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Andreea Popescu, mesaj cu subînțeles pentru viitorul iubit, la 3 luni de la divorțul de Rareș Cojoc

De: Irina Vlad 13/06/2026 | 11:36
Andreea Popescu, mesaj cu subînțeles pentru viitorul iubit, la 3 luni de la divorțul de Rareș Cojoc
Decizia luată de Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc
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Au trecut trei luni de când Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat că divorțează după 10 ani de căsnicie. În tot acest timp, influencerița și-a reorganizat viața, s-a mutat deja într-o locuniță nouă și își asigură propriile venituri. În aceste condiții, creatoarea de conținut pare mai pregătită ca niciodată să primească în viața ei un partener. 

Andreea Popescu trece printr-o transformare radicală pe plan profesional și personal, adaptându-se la noul statul de mamă și femeie singură. Influencerița și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie, alegând să o ia de la capăt pe cont propriu.

Ce își dorește Andreea Popescu de la un bărbat

Deși prioritatea sa principală sunt cei trei copiii ai săi, Andreea Popescu își face timp pentru a interacționa cu fanii și comunitatea de pe social media. Dincolo de aparențele din spațiul public, Andreea Popescu lasă de înțeles că energia proaspătă pe care o afișează în ultima vreme ar putea să fie un semn că este pregătită pentru o nouă poveste de dragoste. Recent, ea a pus paie pe foc speculațiilor printr-o postare în care contrazice mentalitatea unor bărbați care susțin că pot cumpăra absolut orice pentru femeia de lângă ei.

Ea a lăsat de înțeles că nu este în căutarea unei siguranțe financiare din partea unui bărbat, iar lucrurile materiale nu reprezintă stâlpul de rezistență într-o relație/căsnicie. Videoclipul a fost însoțit de imagini sugestive cu un cuplu care trăiește conectarea totală, fizică, emoțională și psihică, conexiune pe care banii nu o pot cumpăra – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Printre puținele sale declarații publice despre motivele care au dus la separarea de Rareș Cojoc, influencerița a lăsat să se înțeleagă faptul că în cei 10 ani de căsnicie a avut numeroase momente când s-a simțit singură, chiar dacă din punct de vedere financiar nu i-a lipsit niciodată nimic.

„Erau lucruri care nu funcționau, erau niște probleme destul de mari. Probleme care apar într-o căsnicie, nu ții cont de ele, trec anii, ai impresia că nu le discuți, că merge așa. Ca să fiu fericită am nevoie de anumite lucruri, să fiu văzută, apreciată, să mi se spună că sunt frumoasă, să fiu specială, să fiu pe locul I”, a spus Andreea Popescu.

Ce declarație a făcut Andreea Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorț: „Nu am de ce să fiu dezamăgită”

Andreea Popescu a făcut primele declarații, după ce fostul soț s-a afișat cu noua cucerire: „Pe mine mă intersează relația dintre mine și Rareș. Atat”

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