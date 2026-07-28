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Alertă alimentară! Un produs adorat de români a fost retras de pe rafturi, după ce s-au găsit pesticide peste limita legală

De: Elisa Tîrgovățu 28/07/2026 | 23:19
Alertă alimentară! Un produs adorat de români a fost retras de pe rafturi, după ce s-au găsit pesticide peste limita legală
Alertă alimentară la Profi. Un produs a fost retras după depășirea limitei de pesticide Sursa Foto: Freepik
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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat, marți, retragerea de la vânzare a unui lot de stafide comercializat în magazinele Profi. Măsura a fost dispusă după ce verificările efectuate au indicat că produsul conține reziduuri de pesticide peste limita maximă admisă de legislația în vigoare.

Produsul inclus în această alertă este Orlando Stafide aurii, 100 de grame, comercializat sub marca Maestro și furnizat de compania Orlando Import Export. Retragerea de la comercializare vizează doar lotul identificat cu numărul L 2004 268, pentru care pe ambalaj este menționată data de expirare 30 aprilie 2027.

Recomandări pentru consumatori

Reprezentanții ANSVSA îi sfătuiesc pe consumatorii care au cumpărat produsul din lotul vizat să nu îl utilizeze și să evite consumul acestuia. Persoanele care dețin astfel de pachete pot alege fie să le elimine, fie să le returneze în orice magazin Profi, unde vor putea fi preluate conform procedurilor stabilite.

„Dacă ați achiziționat produsul din lotul menționat, nu îl consumați. Puteți să îl distrugeți sau să îl returnați în magazinele Profi până la data de 10.08.2026 inclusiv, urmând să primiți contravaloarea acestuia, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal”, au transmis reprezentanții instituției.

Consumatorii care aleg să returneze produsul în magazinele Profi vor primi contravaloarea acestuia pe loc, fără să fie necesară prezentarea bonului fiscal sau a altui document care să dovedească achiziția.

Informațiile complete despre magazinele în care a fost distribuit lotul retras, precum și detaliile oficiale ale alertei alimentare, pot fi consultate pe platforma ANSVSA sau prin intermediul punctelor de informare disponibile în unitățile Profi.

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