Cât costă un litru de ulei de floarea-soarelui în magazinul lui Călin Donca din Piața Victoriei: ”E un preț corect”

Deschiderea magazinului „Dor de gusturi românești”, lansat de afaceristul brașovean Călin Donca în zona Pieței Victoriei din București, a atras un număr mare de oameni. Zeci de persoane s-au prezentat încă de la primele ore ale dimineții pentru a cumpăra produse promovate ca fiind românești și provenite de la producători locali.

Evenimentul a generat aglomerație în zonă, iar autoritățile au fost nevoite să intervină pentru gestionarea situației. Jandarmii și polițiștii au montat garduri și au dirijat traficul. Totodată, echipajele de intervenție au supravegheat mulțimea adunată în fața magazinului.

Mai mulți oameni au declarat că au venit pregătiți pentru temperaturile ridicate, conștienți că vor avea de așteptat la coadă.

„Am cheltuit 10.000 de euro”

Invitat în cadrul emisiunii Dan Capatos Show, Călin Donca a vorbit despre conceptul magazinului, despre produsele comercializate, dar și despre prețurile care au generat numeroase reacții în mediul online.

În cadrul discuției, prezentatorul l-a întrebat despre comparația făcută de afacerist între închiderea unor afaceri și deschiderea propriului magazin, dar și despre prețurile promovate la anumite produse.

„În această perioadă noi deschidem. Am cheltuit 10.000 de euro. A fost cadoul meu pentru bucureșteni. Ca să faci un litru de ulei îți trebuie 3-4 kilograme de floarea-soarelui. 21 de lei pe litru de ulei este un preț corect. Dacă noi comparăm prețurile unor produse cu prețurile unui producător local, la noi este mai mare. Cei care comentează vor prețul cel mai mic. În anumite perioade, unele produse au prețuri mai mari, ca celelalte să fie cu prețuri mai mici”, a explicat Călin Donca.

Dan Capatos a remarcat că anumite produse ar putea avea rolul de a atrage clienții în magazin. Moment în care afaceristul a explicat strategia de prețuri.

„Noi câștigăm pe lapte. Același baton are același preț pe care îl am eu. De ce nu se ia nimeni de benzinării? Pentru că prețurile sunt mari”, a declarat Donca.

În continuarea discuției, acesta a insistat asupra ideii că magazinul promovează producătorii tradiționali români și produsele locale.

„Eu susțin produsele tradiționale. La țuică și pălincă avem prețuri mari. Spre exemplu, avem ouă la un leu. Tot ce avem la preț bun nu se discută”, a spus afaceristul.

Un alt subiect abordat în emisiune a fost cel al prețurilor pentru carnea de pui. Asta după ce în mediul online au apărut comentarii legate de anumite produse.

Întrebat despre afirmațiile privind prețul unor pulpe de pui, Călin Donca a precizat:

„Da. Puiul este la 30 de lei în magazin. Ca să ajungă în marile magazine, 29 de zile face. Puiul nostru, pe care îl luăm de la ferma lui Ovidiu, este la 90 de lei. Puiul celălalt are 29 de zile. După ce mănânci, să nu întrebi de ce unul din trei români moare de cancer”.

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