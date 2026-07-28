Acasă » Știri » Cât costă un litru de ulei de floarea-soarelui în magazinul lui Călin Donca din Piața Victoriei: ”E un preț corect”

Cât costă un litru de ulei de floarea-soarelui în magazinul lui Călin Donca din Piața Victoriei: ”E un preț corect”

De: Elisa Tîrgovățu 28/07/2026 | 21:50
Călin Donca a explicat de ce unele produse din magazinul său au prețuri ridicate: „Susțin produsele tradiționale” / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Deschiderea magazinului „Dor de gusturi românești”, lansat de afaceristul brașovean Călin Donca în zona Pieței Victoriei din București, a atras un număr mare de oameni. Zeci de persoane s-au prezentat încă de la primele ore ale dimineții pentru a cumpăra produse promovate ca fiind românești și provenite de la producători locali.

Evenimentul a generat aglomerație în zonă, iar autoritățile au fost nevoite să intervină pentru gestionarea situației. Jandarmii și polițiștii au montat garduri și au dirijat traficul. Totodată, echipajele de intervenție au supravegheat mulțimea adunată în fața magazinului.

Mai mulți oameni au declarat că au venit pregătiți pentru temperaturile ridicate, conștienți că vor avea de așteptat la coadă.

„Am cheltuit 10.000 de euro”

Invitat în cadrul emisiunii Dan Capatos Show, Călin Donca a vorbit despre conceptul magazinului, despre produsele comercializate, dar și despre prețurile care au generat numeroase reacții în mediul online.

În cadrul discuției, prezentatorul l-a întrebat despre comparația făcută de afacerist între închiderea unor afaceri și deschiderea propriului magazin, dar și despre prețurile promovate la anumite produse.

„În această perioadă noi deschidem. Am cheltuit 10.000 de euro. A fost cadoul meu pentru bucureșteni. Ca să faci un litru de ulei îți trebuie 3-4 kilograme de floarea-soarelui. 21 de lei pe litru de ulei este un preț corect.

Dacă noi comparăm prețurile unor produse cu prețurile unui producător local, la noi este mai mare. Cei care comentează vor prețul cel mai mic. În anumite perioade, unele produse au prețuri mai mari, ca celelalte să fie cu prețuri mai mici”, a explicat Călin Donca.

Dan Capatos a remarcat că anumite produse ar putea avea rolul de a atrage clienții în magazin. Moment în care afaceristul a explicat strategia de prețuri.

„Noi câștigăm pe lapte. Același baton are același preț pe care îl am eu. De ce nu se ia nimeni de benzinării? Pentru că prețurile sunt mari”, a declarat Donca.

Sursa foto: Social media

În continuarea discuției, acesta a insistat asupra ideii că magazinul promovează producătorii tradiționali români și produsele locale.

„Eu susțin produsele tradiționale. La țuică și pălincă avem prețuri mari. Spre exemplu, avem ouă la un leu. Tot ce avem la preț bun nu se discută”, a spus afaceristul.

Un alt subiect abordat în emisiune a fost cel al prețurilor pentru carnea de pui. Asta după ce în mediul online au apărut comentarii legate de anumite produse.

Întrebat despre afirmațiile privind prețul unor pulpe de pui, Călin Donca a precizat:

„Da. Puiul este la 30 de lei în magazin. Ca să ajungă în marile magazine, 29 de zile face. Puiul nostru, pe care îl luăm de la ferma lui Ovidiu, este la 90 de lei. Puiul celălalt are 29 de zile. După ce mănânci, să nu întrebi de ce unul din trei români moare de cancer”.

VEZI EMISIUNEA INTEGRALĂ AICI:

CITEȘTE ȘI: Călin Donca a ieșit cu Lambo la plimbare, dar ce avea în picioare? Luxul e lux, dar confortul e sfânt!

Ce a făcut soția lui Călin Donca, după ce afaceristul a fost surprins în compania Patriciei de la Casa Iubirii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Motivul pentru care George Bengi s-a sinucis. Ce l-a împins pe militarul de 26 de ani să recurgă la gestul extrem
Știri
Motivul pentru care George Bengi s-a sinucis. Ce l-a împins pe militarul de 26 de ani să recurgă…
Ema Oprișan iubește din nou?! Mesajul care a trezit suspiciuni: ”Iubirea începe când găsești omul cu care până și nebunia pare o idee bună”
Știri
Ema Oprișan iubește din nou?! Mesajul care a trezit suspiciuni: ”Iubirea începe când găsești omul cu care până…
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Mediafax
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Bolojan explică de ce a deblocat doar un sfert din posturile solicitate, în sectorul sanitar. Spitale „sancționate” cu diminuarea numărului de posturi
Gandul.ro
Bolojan explică de ce a deblocat doar un sfert din posturile solicitate, în...
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport.ro
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
„Șmecherii umbrelelor”. Poliția a confiscat șezlonguri și umbrele de pe o plajă din Napoli
Adevarul
„Șmecherii umbrelelor”. Poliția a confiscat șezlonguri și umbrele de pe o plajă din...
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
Digi24
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina...
ȘOCANT! Ciprian Ciucu: M-a pus dracu să candidez. Regret, la nivel personal
Mediafax
ȘOCANT! Ciprian Ciucu: M-a pus dracu să candidez. Regret, la nivel personal
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport.ro
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Popescu, reacție tăioasă după ce Rareș Cojoc și-a afișat noua iubită: „Sunt și trei copii. Nu e ușor”
Click.ro
Andreea Popescu, reacție tăioasă după ce Rareș Cojoc și-a afișat noua iubită: „Sunt și trei...
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
Digi 24
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să le păstreze private au fost publicate
Digi24
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să...
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
Promotor.ro
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Femeie ucisă în 1936, identificată după decenii. Cine era de fapt?
go4it.ro
Femeie ucisă în 1936, identificată după decenii. Cine era de fapt?
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Bolojan explică de ce a deblocat doar un sfert din posturile solicitate, în sectorul sanitar. Spitale „sancționate” cu diminuarea numărului de posturi
Gandul.ro
Bolojan explică de ce a deblocat doar un sfert din posturile solicitate, în sectorul sanitar....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Morgan Freeman și-a transformat ferma într-un sanctuar pentru albine. De ce refuză actorul să le ...
Morgan Freeman și-a transformat ferma într-un sanctuar pentru albine. De ce refuză actorul să le recolteze mierea
Adi de la Vâlcea, victima unei rețele de crimă organizată. Dosarul are rădăcini până în Spania
Adi de la Vâlcea, victima unei rețele de crimă organizată. Dosarul are rădăcini până în Spania
Motivul pentru care George Bengi s-a sinucis. Ce l-a împins pe militarul de 26 de ani să recurgă la ...
Motivul pentru care George Bengi s-a sinucis. Ce l-a împins pe militarul de 26 de ani să recurgă la gestul extrem
Ema Oprișan iubește din nou?! Mesajul care a trezit suspiciuni: ”Iubirea începe când găsești ...
Ema Oprișan iubește din nou?! Mesajul care a trezit suspiciuni: ”Iubirea începe când găsești omul cu care până și nebunia pare o idee bună”
Bucurie mare în familia Andreei Popescu! Fosta soție a lui Rareș Cojoc a dat vestea: „Vine bebe 4”
Bucurie mare în familia Andreei Popescu! Fosta soție a lui Rareș Cojoc a dat vestea: „Vine bebe 4”
Concurentul de la Insula Iubirii, trimis în judecată într-un dosar de înșelăciune, după ce s-a ...
Concurentul de la Insula Iubirii, trimis în judecată într-un dosar de înșelăciune, după ce s-a dat drept lăutar. Banii au fost tentația supremă!
Vezi toate știrile