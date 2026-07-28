Motivul pentru care George Bengi s-a sinucis. Ce l-a împins pe militarul de 26 de ani să recurgă la gestul extrem

Noi informații ies la iveală în cazul tânărului militar în vârstă de 26 de ani ce a fost găsit spânzurat în pădure din Babadag. Autoritățile încearcă acum să afle ce l-a determinat pe tânăr să recurgă la gestul extrem. O primă ipoteză are legătură cu o sumă importantă de bani pe care George ar fi pierdut-o.

Bengi George Tărtăcuță, în vârstă de 26 de ani, era originar din județul Vaslui și activa în cadrul Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”, unitate a Forțelor Navale Române. Acesta locuia cu chirie în Babadag, iar în ziua de 17 iulie a dispărut. A plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Dispariția a fost sesizată Poliției pe 21 iulie, iar autoritățile au demarat căutările.

Din păcate, în data de 24 iulie, trupul neînsuflețit al tânărului a fost găsit în apropiere de pădurea Babadag din Tulcea.

„La data de 24 iulie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au desfășurat activități de căutare în zona împădurită din apropierea orașului Babadag, în urma sesizării din data de 21 iulie 2026, privind dispariția unui bărbat în vârstă de 26 de ani. În cadrul acțiunilor de căutare, într-o zonă greu accesibilă, cu vegetație abundentă, a fost identificat trupul neînsuflețit al bărbatului”, a transmis IPJ Tulcea.

Tânărul militar ar fi pierdut o sumă mare de bani

Familia lui George este acum devastată de durere și nu își poate explica gestul extrem. Tânărul era văzut drept un băiat muncitor și serios. Acesta avea multe planuri de viitor. Își dorea să strângă bani pentru a-și lua o mașină, o casă, iar apoi, având cele necesare, să își întemeieze o familie.

Din primele date ale anchetei, autoritățile au descoperit că tânărul ar fi pierdut o sumă mare de bani. Este vorba despre 30.000 de euro, bani care lipsesc din contul lui George, dar a căror utilizare încă este necunoscută. Se ia în calcul ipoteza că militarul ar fi pierdut suma respectivă la jocurile de noroc.

Totuși, cei care l-au cunoscut pe George spun că tânărul era muncitor și chibzuit și că nu ar fi avut astfel de vicii. Aceștia cred mai degrabă că banii i-ar fi fost furați.

„Domnule, el cât a fost aici în sat, a copilărit cu copiii noștri, a fost la liceu, îl știu foarte bine, niciodată nu am auzit să joace la păcănele. Dacă juca, imediat se auzea, că treburile acestea se aud. Și nu pot eu să cred că a plecat la muncă în Armată, la Tulcea, și s-a apucat acolo. Eu nu cred deloc varianta asta. El este plecat din sat de vreo 3 – 4 ani. Era serios, era muncitor, respectuos. Un băiat educat. Niciodată nu am auzit să joace la mașinăriile acestea. Eu tot de bani am auzit, de 30.000 de euro că îi lipsesc din cont, dar cred, mai degrabă, că i-au fost furați, decât că i-a jucat la păcănele. Și da, știu că era strâns la bani, chiar zgârcit un pic era, dar asta pentru că își prețuia munca. Nu era risipitor deloc. Dacă cineva i-a furat cei 30.000 de euro? Eu mai degrabă cred asta. Dar, v-am spus, de vreo 3-4 ani s-a dus la Tulcea. Cum s-a schimbat acolo, cu cine s-a împrietenit, noi nu mai știm”, a declarat unul dintre vecinii tânărului.

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