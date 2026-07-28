Acasă » Știri » Motivul pentru care George Bengi s-a sinucis. Ce l-a împins pe militarul de 26 de ani să recurgă la gestul extrem

Motivul pentru care George Bengi s-a sinucis. Ce l-a împins pe militarul de 26 de ani să recurgă la gestul extrem

De: Alina Drăgan 28/07/2026 | 21:17
Motivul pentru care George Bengi s-a sinucis. Ce l-a împins pe militarul de 26 de ani să recurgă la gestul extrem
Tânărul militar ar fi pierdut o sumă mare de bani /Foto: Facebook, Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Noi informații ies la iveală în cazul tânărului militar în vârstă de 26 de ani ce a fost găsit spânzurat în pădure din Babadag. Autoritățile încearcă acum să afle ce l-a determinat pe tânăr să recurgă la gestul extrem. O primă ipoteză are legătură cu o sumă importantă de bani pe care George ar fi pierdut-o.

Bengi George Tărtăcuță, în vârstă de 26 de ani, era originar din județul Vaslui și activa în cadrul Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”, unitate a Forțelor Navale Române. Acesta locuia cu chirie în Babadag, iar în ziua de 17 iulie a dispărut. A plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Dispariția a fost sesizată Poliției pe 21 iulie, iar autoritățile au demarat căutările.

Din păcate, în data de 24 iulie, trupul neînsuflețit al tânărului a fost găsit în apropiere de pădurea Babadag din Tulcea.

„La data de 24 iulie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au desfășurat activități de căutare în zona împădurită din apropierea orașului Babadag, în urma sesizării din data de 21 iulie 2026, privind dispariția unui bărbat în vârstă de 26 de ani. În cadrul acțiunilor de căutare, într-o zonă greu accesibilă, cu vegetație abundentă, a fost identificat trupul neînsuflețit al bărbatului”, a transmis IPJ Tulcea.

Tânărul militar ar fi pierdut o sumă mare de bani

Familia lui George este acum devastată de durere și nu își poate explica gestul extrem. Tânărul era văzut drept un băiat muncitor și serios. Acesta avea multe planuri de viitor. Își dorea să strângă bani pentru a-și lua o mașină, o casă, iar apoi, având cele necesare, să își întemeieze o familie.

Din primele date ale anchetei, autoritățile au descoperit că tânărul ar fi pierdut o sumă mare de bani. Este vorba despre 30.000 de euro, bani care lipsesc din contul lui George, dar a căror utilizare încă este necunoscută. Se ia în calcul ipoteza că militarul ar fi pierdut suma respectivă la jocurile de noroc.

Totuși, cei care l-au cunoscut pe George spun că tânărul era muncitor și chibzuit și că nu ar fi avut astfel de vicii. Aceștia cred mai degrabă că banii i-ar fi fost furați.

„Domnule, el cât a fost aici în sat, a copilărit cu copiii noștri, a fost la liceu, îl știu foarte bine, niciodată nu am auzit să joace la păcănele. Dacă juca, imediat se auzea, că treburile acestea se aud. Și nu pot eu să cred că a plecat la muncă în Armată, la Tulcea, și s-a apucat acolo. Eu nu cred deloc varianta asta. El este plecat din sat de vreo 3 – 4 ani. Era serios, era muncitor, respectuos. Un băiat educat.

Niciodată nu am auzit să joace la mașinăriile acestea. Eu tot de bani am auzit, de 30.000 de euro că îi lipsesc din cont, dar cred, mai degrabă, că i-au fost furați, decât că i-a jucat la păcănele. Și da, știu că era strâns la bani, chiar zgârcit un pic era, dar asta pentru că își prețuia munca. Nu era risipitor deloc. Dacă cineva i-a furat cei 30.000 de euro? Eu mai degrabă cred asta. Dar, v-am spus, de vreo 3-4 ani s-a dus la Tulcea. Cum s-a schimbat acolo, cu cine s-a împrietenit, noi nu mai știm”, a declarat unul dintre vecinii tânărului.

 

CITEȘTE ȘI:

Militarul George Bengi a fost găsit mort în pădure. Ce s-a întâmplat cu tânărul de 26 de ani

Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită moartă. Dispariția ei fusese anunțată prin Ro-Alert

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât costă un litru de ulei de floarea-soarelui în magazinul lui Călin Donca din Piața Victoriei: ”E un preț corect”
Știri
Cât costă un litru de ulei de floarea-soarelui în magazinul lui Călin Donca din Piața Victoriei: ”E un…
Ema Oprișan iubește din nou?! Mesajul care a trezit suspiciuni: ”Iubirea începe când găsești omul cu care până și nebunia pare o idee bună”
Știri
Ema Oprișan iubește din nou?! Mesajul care a trezit suspiciuni: ”Iubirea începe când găsești omul cu care până…
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Mediafax
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Bolojan explică de ce a deblocat doar un sfert din posturile solicitate, în sectorul sanitar. Spitale „sancționate” cu diminuarea numărului de posturi
Gandul.ro
Bolojan explică de ce a deblocat doar un sfert din posturile solicitate, în...
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport.ro
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
„Șmecherii umbrelelor”. Poliția a confiscat șezlonguri și umbrele de pe o plajă din Napoli
Adevarul
„Șmecherii umbrelelor”. Poliția a confiscat șezlonguri și umbrele de pe o plajă din...
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
Digi24
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina...
ȘOCANT! Ciprian Ciucu: M-a pus dracu să candidez. Regret, la nivel personal
Mediafax
ȘOCANT! Ciprian Ciucu: M-a pus dracu să candidez. Regret, la nivel personal
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport.ro
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Popescu, reacție tăioasă după ce Rareș Cojoc și-a afișat noua iubită: „Sunt și trei copii. Nu e ușor”
Click.ro
Andreea Popescu, reacție tăioasă după ce Rareș Cojoc și-a afișat noua iubită: „Sunt și trei...
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
Digi 24
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să le păstreze private au fost publicate
Digi24
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să...
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
Promotor.ro
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Femeie ucisă în 1936, identificată după decenii. Cine era de fapt?
go4it.ro
Femeie ucisă în 1936, identificată după decenii. Cine era de fapt?
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Bolojan explică de ce a deblocat doar un sfert din posturile solicitate, în sectorul sanitar. Spitale „sancționate” cu diminuarea numărului de posturi
Gandul.ro
Bolojan explică de ce a deblocat doar un sfert din posturile solicitate, în sectorul sanitar....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Morgan Freeman și-a transformat ferma într-un sanctuar pentru albine. De ce refuză actorul să le ...
Morgan Freeman și-a transformat ferma într-un sanctuar pentru albine. De ce refuză actorul să le recolteze mierea
Cât costă un litru de ulei de floarea-soarelui în magazinul lui Călin Donca din Piața Victoriei: ...
Cât costă un litru de ulei de floarea-soarelui în magazinul lui Călin Donca din Piața Victoriei: ”E un preț corect”
Adi de la Vâlcea, victima unei rețele de crimă organizată. Dosarul are rădăcini până în Spania
Adi de la Vâlcea, victima unei rețele de crimă organizată. Dosarul are rădăcini până în Spania
Ema Oprișan iubește din nou?! Mesajul care a trezit suspiciuni: ”Iubirea începe când găsești ...
Ema Oprișan iubește din nou?! Mesajul care a trezit suspiciuni: ”Iubirea începe când găsești omul cu care până și nebunia pare o idee bună”
Bucurie mare în familia Andreei Popescu! Fosta soție a lui Rareș Cojoc a dat vestea: „Vine bebe 4”
Bucurie mare în familia Andreei Popescu! Fosta soție a lui Rareș Cojoc a dat vestea: „Vine bebe 4”
Concurentul de la Insula Iubirii, trimis în judecată într-un dosar de înșelăciune, după ce s-a ...
Concurentul de la Insula Iubirii, trimis în judecată într-un dosar de înșelăciune, după ce s-a dat drept lăutar. Banii au fost tentația supremă!
Vezi toate știrile