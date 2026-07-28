Concurentul de la Insula Iubirii, trimis în judecată într-un dosar de înșelăciune, după ce s-a dat drept lăutar. Banii au fost tentația supremă!

Nici bine nu a început Insula Iubirii, iar unul dintre concurenții sezonului 2026 face deja valuri cu un trecut care nu are nicio legătură cu idilele din Thailanda. Remi Dobre, pe care telespectatorii îl vor cunoaște din luna septembrie, este trimis în judecată într-un dosar penal cu zeci de inculpați, bani încasați de la stat și mai multe documente considerate false de procurori. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Până să ajungă în Thailanda și să fie pus față în față cu ispitele din show, Remi Dobre ar fi avut parte de o cu totul altă tentație: banii oferiți de stat în timpul pandemiei.

Pe românește, anchetatorii îl acuză că ar fi pretins că desfășura activitate artistică în perioada restricțiilor COVID, și s-ar fi prezentat în acte drept lăutar rămas fără câștiguri. Totul cu scopul de a încasa indemnizația acordată de stat pentru această categorie profesională care era afectată.

Remi Dobre figurează printre inculpații unui dosar comun aflat pe rolul Judecătoriei Târgoviște, în care persoana vătămată este Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dâmbovița.

Concurentul de la Insula Iubirii a fost trimis în judecată pentru înșelăciune calificată în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații în formă continuată.

Procurorii îi atribuie două episoade de înșelăciune și un prejudiciu total de 8.144 de lei. Suma ar reprezenta două plăți de câte 4.072 de lei, adică două indemnizații pe care Remi le-ar fi primit de la stat.

Remi ar fi intrat în „hora” ajutoarelor din pandemie

Ancheta a fost declanșată în Dâmbovița în martie 2022, atunci când polițiștii au făcut 31 de percheziții și au pus în aplicare 37 de mandate de aducere. Persoanele vizate erau bănuite că ar fi beneficiat ilegal de indemnizații plătite de AJPIS Dâmbovița în perioada octombrie 2020–aprilie 2021. Presa locală a prezentat operațiunea drept o anchetă care îi viza pe „lăutarii care au profitat de pandemie”.

Schema descrisă de anchetatori în astfel de dosare era una simplă: persoanele susțineau, prin declarații și documente, că activitatea lor artistică fusese afectată de pandemie, iar statul le plătea indemnizații pentru veniturile pierdute.

În cazul lui Remi, procurorii vorbesc despre complicitate la falsificarea unui înscris sub semnătură privată și despre două acte de fals în declarații. Altfel spus, concurentul ar fi folosit mai multe hârtii pentru a convinge autoritățile că îndeplinea condițiile necesare pentru a primi banii.

În documentele publice ale instanței nu este explicat însă ce instrument ar fi susținut Remi că mânuiește, la ce evenimente ar fi cântat sau ce fel de activitate artistică ar fi declarat.

Peste 40 de inculpați în același dosar

Remi nu este singurul care trebuie să dea explicații. În dosar au fost trimiși în judecată peste 40 de inculpați, printre care se află atât persoane fizice, cât și o societate comercială.

Sumele diferă de la un inculpat la altul. În timp ce unii sunt acuzați că ar fi încasat o singură indemnizație, alții ar fi repetat operațiunea de mai multe ori și ar fi provocat prejudicii de zeci sau chiar sute de mii de lei.

În cazul concurentului de la Insula Iubirii, procurorii susțin că presupusa „aventură artistică” s-ar fi rezumat la două plăți. Numai că tentația de 8.144 de lei i-a adus acum trei acuzații penale și un loc într-un proces cu dimensiuni impresionante.

Remi Dobre nu a fost condamnat. Dosarul a trecut de procedura de cameră preliminară, iar Judecătoria Târgoviște a dispus începerea judecății pe fond. Instanța urmează să stabilească dacă acuzațiile procurorilor sunt sau nu întemeiate, iar concurentul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

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