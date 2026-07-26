Teo îl ironizează pe Marcel “Maluma”, după ce a apărut la Insula iubirii – Reuniuni. “Perla” care l-a amuzat

Insula Iubirii – Reuniuni aduce în prim-plan foștii concurenți, dar și fostele ispite. În prima ediție, Teo Cosmin și Marcel au fost prezenți și au discutat cu Radu Vâlcan și cu cele pe care le-au ispitit. Perlele nu au lipsit nici de această dată și au devenit virale în mediul online.

Marcel, cunoscut drept „Maluma de România” , a vorbit cu Radu Vâlcan despre Maria Covasa, iar dialogul dintre ei a făcut senzație pe internet. Acesta a avut o replică ireală: „Nu sunt umblat ca țăstu” , expresie specifică zonei Olteniei. Internauții au preluat cuvintele și au realizat videoclipuri amuzante pe baza lor, iar printre cei care l-au ironizat se numără chiar o altă ispită masculină. Este vorba de nimeni altul decât Teo Cosmin.

Teo de la Insula Iubirii îl ironizează pe Marcel

Show-ul Insula Iubirii dă startul testării relațiilor începând cu luna septembrie. Până atunci, fanii emisiunii se bucură de Insula Iubirii – Reuniuni, o producție specială pentru a-i readuce pe foștii concurenți și fostele ispite, pentru a vorbi despre parcursul lor, fie împreună, fie separat. Marcel a acceptat și el invitația, însă nu și-a dorit să fie față în față cu Maria Covasa. Acesta a vorbit despre experiența pe care a avut-o în Thailanda, dar a povestit și despre locurile în care a ajuns ulterior.



Ispita masculină a avut o replică inedită „Nu sunt umblat ca țăstu”, care a stârnit reacții în mediul online. Printre cei care l-au ironizat se numără și Teo Cosmin. Ispita supremă a postat un videoclip de curând, în care folosește aceeași replică, puțin diferită, însă.

Băi, care mai sunteți plimbați ca „țăstul” , a scris Teo Cosmin pe TikTok.

Cum au reacționat fanii

Reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți internauți au râs de ironizarea ispitei supreme, în timp ce alții au spus la fel de amuzați că și în alte zone ale țării se folosește această zicală.

„Eu sunt din Craiova și chiar am auzit această expresie” / „Marcelo lovește din nou” / „Cred că a vrut să zică “ȚESTUL”, dar el fiind MARCEL la ce să te aștepți, doar este umblat prin lume, noi pr**Ti ca nu înțelegem limbajul lui!” / „Și eu sunt plimbată un pic prin lume, dar nu am confundat niciodată marfa cu ambalajul , ce-ți mai place să bați apropo. Și eu am în zona Moldovei” , sunt doar câteva comentarii lăsate de internauți.

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