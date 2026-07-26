Acasă » Știri » Teo îl ironizează pe Marcel “Maluma”, după ce a apărut la Insula iubirii – Reuniuni. “Perla” care l-a amuzat

Teo îl ironizează pe Marcel “Maluma”, după ce a apărut la Insula iubirii – Reuniuni. “Perla” care l-a amuzat

De: Denisa Crăciun 26/07/2026 | 12:10
Teo Cosmin îl ironizează pe Marcel/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Insula Iubirii – Reuniuni aduce în prim-plan foștii concurenți, dar și fostele ispite. În prima ediție, Teo Cosmin și Marcel au fost prezenți și au discutat cu Radu Vâlcan și cu cele pe care le-au ispitit. Perlele nu au lipsit nici de această dată și au devenit virale în mediul online.

Marcel, cunoscut drept „Maluma de România” , a vorbit cu Radu Vâlcan despre Maria Covasa, iar dialogul dintre ei a făcut senzație pe internet. Acesta a avut o replică ireală: „Nu sunt umblat ca țăstu” , expresie specifică zonei Olteniei. Internauții au preluat cuvintele și au realizat videoclipuri amuzante pe baza lor, iar printre cei care l-au ironizat se numără chiar o altă ispită masculină. Este vorba de nimeni altul decât Teo Cosmin.

Teo de la Insula Iubirii îl ironizează pe Marcel

Show-ul Insula Iubirii dă startul testării relațiilor începând cu luna septembrie. Până atunci, fanii emisiunii se bucură de Insula Iubirii – Reuniuni, o producție specială pentru a-i readuce pe foștii concurenți și fostele ispite, pentru a vorbi despre parcursul lor, fie împreună, fie separat. Marcel a acceptat și el invitația, însă nu și-a dorit să fie față în față cu Maria Covasa. Acesta a vorbit despre experiența pe care a avut-o în Thailanda, dar a povestit și despre locurile în care a ajuns ulterior.

@antenaplay.ro #insulaiubirii #insulaiubiriiromania #insulareuniuni #antenaplay ♬ original sound – AntenaPLAY.ro


Ispita masculină a avut o replică inedită „Nu sunt umblat ca țăstu”, care a stârnit reacții în mediul online. Printre cei care l-au ironizat se numără și Teo Cosmin. Ispita supremă a postat un videoclip de curând, în care folosește aceeași replică, puțin diferită, însă.

Băi, care mai sunteți plimbați ca „țăstul” , a scris Teo Cosmin pe TikTok.

Cum au reacționat fanii

Reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți internauți au râs de ironizarea ispitei supreme, în timp ce alții au spus la fel de amuzați că și în alte zone ale țării se folosește această zicală.

„Eu sunt din Craiova și chiar am auzit această expresie” / „Marcelo lovește din nou” / „Cred că a vrut să zică “ȚESTUL”, dar el fiind MARCEL la ce să te aștepți, doar este umblat prin lume, noi pr**Ti ca nu înțelegem limbajul lui!” / „Și eu sunt plimbată un pic prin lume, dar nu am confundat niciodată marfa cu ambalajul , ce-ți mai place să bați apropo. Și eu am în zona Moldovei” , sunt doar câteva comentarii lăsate de internauți.

VEZI ȘI: Ce a pățit familia Ellei Vișan, după ce au văzut imaginile cu Teo din baie: ”Nu au știut să gestioneze”

Teo de la „Insula Iubirii” și-a pus fanele pe jar. Cele mai fierbinți imagini din vacanță

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câți bani primește un pilot de avion F-16 în România. Diferențele uriașe dintre țara noastră și celelalte țări
Știri
Câți bani primește un pilot de avion F-16 în România. Diferențele uriașe dintre țara noastră și celelalte țări
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – luni, 27 iulie, de la ora 18.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – luni, 27 iulie, de la ora 18.00
Sute de susținători l-au așteptat pe Călin Georgescu la Târgul de la Călugăreni. Ce mesaj le-a transmis
Mediafax
Sute de susținători l-au așteptat pe Călin Georgescu la Târgul de la Călugăreni....
Mesaj Ro-Alert emis în județul Tulcea, din cauza dronelor: „Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă”
Gandul.ro
Mesaj Ro-Alert emis în județul Tulcea, din cauza dronelor: „Adăpostiţi-vă în beciuri sau...
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Prosport.ro
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
„Imaginile au confirmat zvonul”. Ferran Torres și Marcos Llorente au încins atmosfera pe iaht, cu gesturi romantice
Adevarul
„Imaginile au confirmat zvonul”. Ferran Torres și Marcos Llorente au încins atmosfera pe...
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești
Digi24
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească...
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Mediafax
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut...
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Locul din Grecia unde Carmen Brumă a plecat în vacanță: „Merită cei 1000 de km parcurși?”
Click.ro
Locul din Grecia unde Carmen Brumă a plecat în vacanță: „Merită cei 1000 de km...
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în mijloace de război electronic
Digi 24
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în...
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina până la sfârșitul zilei”
Digi24
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina...
VW Touareg a supraviețuit exploziei unei rachete balistice în Ucraina. SUV-ul a pornit și a plecat pe roți după atac
Promotor.ro
VW Touareg a supraviețuit exploziei unei rachete balistice în Ucraina. SUV-ul a pornit și a...
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
“Facebook Verified”, o nouă funcție gratuită pentru utilizatorii Facebook
go4it.ro
“Facebook Verified”, o nouă funcție gratuită pentru utilizatorii Facebook
Astronomii ar fi descoperit primul satelit natural în afara sistemului nostru solar. Sau este ceva mai ciudat?
Descopera.ro
Astronomii ar fi descoperit primul satelit natural în afara sistemului nostru solar. Sau este ceva...
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Go4Games
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Mesaj Ro-Alert emis în județul Tulcea, din cauza dronelor: „Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă”
Gandul.ro
Mesaj Ro-Alert emis în județul Tulcea, din cauza dronelor: „Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, în slip și „împachetat” în nămol la piscină. CANCAN a deschis arhiva de aur! Imaginile ...
Gigi Becali, în slip și „împachetat” în nămol la piscină. CANCAN a deschis arhiva de aur! Imaginile care făceau senzație pe prima pagină în 2007
Câți bani primește un pilot de avion F-16 în România. Diferențele uriașe dintre țara noastră ...
Câți bani primește un pilot de avion F-16 în România. Diferențele uriașe dintre țara noastră și celelalte țări
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – luni, 27 iulie, de la ora 18.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – luni, 27 iulie, de la ora 18.00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Alertă ANM! Cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru numeroase județe. Ce zone sunt afectate
Alertă ANM! Cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru numeroase județe. Ce zone sunt afectate
Ambasadorul Rusiei în România, chemat la MAE. A treia dronă doborâtă în România
Ambasadorul Rusiei în România, chemat la MAE. A treia dronă doborâtă în România
Vezi toate știrile