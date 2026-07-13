Teo de la „Insula Iubirii” și-a pus fanele pe jar. Cele mai fierbinți imagini din vacanță

Teo Cosmin continuă să fie una dintre cele mai urmărite ispite masculine din universul „Insula Iubirii”. Deși experiența din Thailanda s-a încheiat de ceva vreme, tânărul nu duce lipsă de admiratoare, iar fiecare apariție din mediul online reușește să stârnească valuri de reacții.

De această dată, fosta ispită a atras toate privirile după ce a publicat mai multe imagini din vacanța pe care o petrece în Bodrum, Turcia. Relaxat, bronzat și într-o formă fizică de invidiat, Teo s-a fotografiat la bustul gol, iar fanele nu au rămas indiferente.

Teo de la „Insula Iubirii”, imagini fierbinți din vacanță

De la participarea sa la Insula Iubirii, Teo Cosmin a devenit unul dintre cei mai apreciați bărbați din emisiune. Prima dată a atras atenția în sezonul în care Iustina Loghin și Cornel Luchian și-au testat relația, iar apropierea dintre el și concurentă a fost intens comentată. În cele din urmă, cei doi parteneri au depășit acel moment și au mers mai departe împreună.

Ulterior, Teo a revenit în emisiune și a fost considerat una dintre cele mai puternice ispite masculine. În acel sezon, apropierea dintre el și Ella Vișan a fost una dintre cele mai discutate povești din cadrul show-ului, iar mulți telespectatori au crezut că relația lor va continua și după terminarea filmărilor.

În prezent, fosta ispită pare să profite din plin de timpul liber și să le ofere fanilor poze incendiare. Corpul lucrat în sala de fitness și aparițiile atent pregătite îl mențin în atenția publicului, iar domnișoarele nu ratează nicio ocazie să îi lase complimente în secțiunea de comentarii.

Mesaj dur pentru femeile căsătorite care îi fac avansuri

La un moment dat, Teo Cosmin a transmis și un mesaj care a devenit viral pe rețelele sociale, după ce a lăsat să se înțeleagă că a fost abordat de femei implicate deja în alte relații. Fostul concurent nu și-a ascuns opinia și le-a transmis un avertisment direct.

„Nu te supăra că nu ai relație. Unii au și te umplu de inimi la story. Respectați, băi, omul de lângă voi!”, a transmis Teo Costache, pe Instagram.

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Teo jonglează domnișoare, dar şi milioane de €. INCREDIBIL ce fabrică de bani ascunde ispita supremă de la Insula Iubirii