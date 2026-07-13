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Locul din Italia care a lăsat-o fără cuvinte pe Corina Caragea. Zborul este direct și ieftin

De: Emanuela Cristescu 13/07/2026 | 16:44
Locul din Italia care a lăsat-o fără cuvinte pe Corina Caragea. Zborul este direct și ieftin
Locul din Italia care a lăsat-o fără cuvinte pe Corina Caragea. Zborul este direct și ieftin
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Corina Caragea (43 de ani) nu ratează nicio ocazie să evadeze din agitația de zi cu zi și să descopere locuri spectaculoase din lume. De această dată, prezentatoarea Știrilor PRO TV le-a dezvăluit urmăritorilor care este orașul din Italia ce a cucerit-o iremediabil și pe care abia așteaptă să îl revadă.

Este vorba despre Lecce, o destinație din sudul Italiei care a surprins-o încă din primul moment. Deși a ajuns acolo aproape din întâmplare, experiența a fost atât de frumoasă încât și-a promis că va reveni cât mai repede. Prezentatoarea le-a spus fanilor că e foarte ieftin să ajungi aici.

„Lecce a fost una dintre cele mai frumoase surprize pentru mine. L-am descoperit întâmplător, într-o seară ploioasă de aprilie, iar înainte să plec mi-am spus un singur lucru: trebuie să revin aici cât mai curând. Plus că zborul e direct și ieftin”, a scris Corina Caragea pe Instagram.

Locul din Italia care a lăsat-o fără cuvinte pe Corina Caragea

Vedeta a povestit că orașul i-a dat impresia unui muzeu în aer liber, unde fiecare clădire spune o poveste și fiecare colț de stradă ascunde o nouă surpriză arhitecturală.

„Orașul acesta este o adevărată operă de artă. O pictură la fiecare colț de stradă, un muzeu în aer liber, unde fiecare clădire pare sculptată cu o grijă incredibilă. Mi s-a părut unul dintre cele mai elegante și fermecătoare orașe din sudul Italiei și înțeleg perfect de ce este supranumit «Florența Sudului»”, a povestit vedeta.

Corina Caragea a mai spus că Lecce este alegerea perfectă pentru un city-break, deoarece poate fi descoperit într-un timp scurt, însă oferă o combinație impresionantă de istorie, gastronomie și arhitectură.

Ce a atras-o atât de tare pe prezentatoarea de la PRO TV

În timpul plimbărilor sale, prezentatoarea a vizitat cele mai cunoscute obiective turistice și a rămas impresionată de frumusețea centrului istoric, unde atmosfera autentic italiană se simte la fiecare pas.

„M-am plimbat ore întregi pe străduțele centrului vechi, printre localnici și terase pline de viață, iar unele locuri pur și simplu m-au lăsat fără cuvinte: spectaculoasa Piazza del Duomo, una dintre cele mai frumoase piețe din Italia, Basilica di Santa Croce, considerată una dintre capodoperele barocului european, și impresionantul amfiteatru roman din secolul al II-lea, care încă domină centrul orașului”, a mai transmis Corina Caragea.

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