Acasă » Știri » Ce riscă proprietarii care nu plătesc întreținerea timp de trei luni. Ce măsuri poate lua asociația de propietari

Ce riscă proprietarii care nu plătesc întreținerea timp de trei luni. Ce măsuri poate lua asociația de propietari

De: David Ioan 13/07/2026 | 17:48
Ce riscă proprietarii care nu plătesc întreținerea timp de trei luni. Ce măsuri poate lua asociația de propietari
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Trei luni de neplată a întreținerii pot transforma o restanță banală într-un dosar care ajunge în fața instanței. În 2026, regulile sunt dictate de Legea 196/2018, actul care stabilește modul de funcționare al asociațiilor de proprietari și procedurile prin care acestea pot recupera datoriile.

Penalitățile, notificările și eventualele acțiuni în justiție sunt etape prevăzute clar, iar asociația are instrumente legale pentru a-și recupera banii.

Ce riscă proprietarii care nu plătesc întreținerea timp de trei luni

În prima lună de întârziere, proprietarul nu este automat penalizat. Articolul 77 din lege stabilește că plata cotelor se face în maximum 30 de zile de la afișarea listei de întreținere. După depășirea termenului, suma devine restantă, însă penalitățile nu pot fi aplicate imediat. Asociația are voie să introducă penalități abia după trecerea a încă 30 de zile de la scadență, conform propriului regulament intern.

După această perioadă, datoria începe să crească. Legea permite penalități de până la 0,2% pe zi, fără ca totalul lor să depășească valoarea restanței. O datorie de 1.000 de lei poate genera 2 lei penalizare pe zi, adică 60 de lei într-o lună. Dacă proprietarul nu plătește mai multe luni la rând, fiecare listă are propriul termen, iar restanțele se suprapun și se acumulează separat.

După aproximativ 90 de zile de la afișarea unei liste neplătite, proprietarul poate fi deja în situația de a fi dat în judecată. Articolul 78 permite asociației, prin președinte, să inițieze acțiunea în instanță după mai mult de 60 de zile de la scadență. Nu există o regulă care să ducă automat la executare în a treia lună, însă acesta este momentul în care asociația poate începe procedurile legale. Înainte de a ajunge în instanță, administratorul trebuie să notifice în scris proprietarul.

Ce măsuri poate lua asociația de propietari

Legea oferă asociației și o garanție suplimentară: ipoteca legală. Conform articolului 80, asociația are ipotecă asupra apartamentului pentru sumele datorate și un privilegiu asupra bunurilor mobile ale proprietarului. Ipoteca poate fi înscrisă în cartea funciară, fără ca locuința să fie preluată sau vândută imediat, dar poate complica orice tranzacție viitoare.

Dacă datoria rămâne neplătită și asociația obține un titlu executoriu, se poate ajunge la executare silită. Recuperarea banilor poate viza veniturile sau bunurile proprietarului, iar în cazuri extreme poate afecta și imobilul. Totuși, trei luni de restanță nu duc automat la pierderea apartamentului. Procedurile sunt clare, au termene și presupun mai multe etape.

Pentru proprietar, riscul real este creșterea rapidă a sumei datorate, prin penalități, cheltuieli de judecată și costuri de executare. O discuție cu asociația și plata treptată a restanțelor pot preveni transformarea unei datorii mici într-o problemă juridică dificil de gestionat.

CITEŞTE ŞI: Amendă uriașă de 100.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc în 2026 și nu obțin aceste semnături. Mulți nici nu știu că este nelegal

Indexări la prețul apei potabile și canalizării în mai multe judete din România. Câți banii vor scoate românii din buzunare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce a ajuns apa mării la doar 17 grade în plină vară. Fenomenul care i-a surprins pe turiști
Știri
De ce a ajuns apa mării la doar 17 grade în plină vară. Fenomenul care i-a surprins pe…
Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj. Momentul a fost surprins de camere
Știri
Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj. Momentul a fost surprins de camere
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația este incredibilă
Mediafax
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația...
Sorin Grindeanu anunță un nou eșec după discuțiile cu Nicușor Dan și foștii membri de coaliție: Nu s-a ajuns la nicio soluție la Cotroceni
Gandul.ro
Sorin Grindeanu anunță un nou eșec după discuțiile cu Nicușor Dan și foștii...
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport.ro
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți:...
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui mai puternic imperiu al lumii
Adevarul
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui...
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Digi24
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux
Mediafax
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris...
Parteneri
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum a apărut la Wimbledon! A radiat după ce s-a vindecat de cancer
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum...
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg pe drumuri separate
Click.ro
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg...
Topul celor mai „pașnice” țări de pe glob. Primul loc, ocupat de același stat în ultimii 19 ani. Unde se află România
Digi 24
Topul celor mai „pașnice” țări de pe glob. Primul loc, ocupat de același stat în...
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori
Digi24
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea,...
Al-Futtaim și BYD dotează Poliția din Dubai cu mașini inteligente de patrulare. Ce misiuni vor avea noile vehicule
Promotor.ro
Al-Futtaim și BYD dotează Poliția din Dubai cu mașini inteligente de patrulare. Ce misiuni vor...
BANCUL ZILEI. Alinuța: – O să mă mai iubești și după căsătorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – O să mă mai iubești și după căsătorie?
Ofertă Lidl: Kit auto Tronic pentru smartphone din trei piese, la 30 de lei
go4it.ro
Ofertă Lidl: Kit auto Tronic pentru smartphone din trei piese, la 30 de lei
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul uman
Descopera.ro
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Sorin Grindeanu anunță un nou eșec după discuțiile cu Nicușor Dan și foștii membri de coaliție: Nu s-a ajuns la nicio soluție la Cotroceni
Gandul.ro
Sorin Grindeanu anunță un nou eșec după discuțiile cu Nicușor Dan și foștii membri de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
De ce a ajuns apa mării la doar 17 grade în plină vară. Fenomenul care i-a surprins pe turiști
De ce a ajuns apa mării la doar 17 grade în plină vară. Fenomenul care i-a surprins pe turiști
Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj. Momentul a fost surprins de camere
Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj. Momentul a fost surprins de camere
Roxana Vașniuc nu caută lux sau bani. Ce așteptări are de la următorul partener
Roxana Vașniuc nu caută lux sau bani. Ce așteptări are de la următorul partener
Iulia de la „Mireasa” a devenit mamă pentru prima dată. Cine i-a botezat băiețelul
Iulia de la „Mireasa” a devenit mamă pentru prima dată. Cine i-a botezat băiețelul
Iancu Guda, avertisment dur despre economia României. Riscăm o criză mai gravă decât în 2008: „Am ...
Iancu Guda, avertisment dur despre economia României. Riscăm o criză mai gravă decât în 2008: „Am ajuns la fundul sacului”
ANM a actualizat prognoza pentru 13-26 iulie. Urmează două săptămâni cu furtuni și temperaturi ...
ANM a actualizat prognoza pentru 13-26 iulie. Urmează două săptămâni cu furtuni și temperaturi ridicate
Vezi toate știrile