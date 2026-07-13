Iancu Guda, avertisment dur despre economia României. Riscăm o criză mai gravă decât în 2008: „Am ajuns la fundul sacului”

Iancu Guda a vorbit despre economia României. Acesta a transmis un avertisment important, făcând referire la tensiunea politică din prezent, marcată de căderea guvernului și incertitudinea introducerii unui nou cabinet. El a explicat care sunt soluțiile în acest moment pentru a evita o criză mai gravă decât cea din 2008.

Invitat în cadrul evenimentului Gala Excelenței în Afaceri de la Brașov 2026, analistul Iancu Guda a explicat că economia țării nu este în cea mai bună stare. El trage un semnal de alarmă important și spune că datoria publică, risipa din sectorul bugetar,companiile de stat care generează pierderi de zeci de ani sunt probleme serioase. Totuși, el spune că România are șansa să evite un scenariu negativ, însă doar dacă autoritățile intervin prompt.

Ce spune Iancu Guda despre economia României

Analistul financiar Iancu Guda, trage un semnal de alarmă important despre economia țării noastre. Acesta spune pentru Actualitate.net că în ultimii cinci ani, România a adunat datorii uriașe.

Realitatea este că în ultimii cinci ani România s-a adâncit în datorie și ne-am îndatorat cu 800 de miliarde de lei. Este mai mult de două ori decât ce-am împrumutat în ultimii 30 de ani, a transmis Iancu Guda, în interviul acordat pentru Actualitate.net.

De asemenea, el spune că dacă autoritățile nu intervin prompt pentru reducerea acestor datorii, riscăm o criză serioasă, mai mare decât cea din anul 2008. Pe de altă parte, bărbatul este încrezător dacă se iau măsurile necesare.

Dacă nu facem investiții, dacă nu reducem costurile în sectorul public, dacă nu reducem economia subterană, România riscă să intre în zona nerecomandată investițiilor și asta, într-adevăr, ne poate adânci într-o criză și o reducere, o recesiune destul de adâncă, de peste 5% din PIB de ce am trăit în 2008. Eu cred că suntem sortiți câștigului reformei și reducerea economiei subterane. Altă soluție nu avem, tocmai din cauza acestor presiuni care ne obligă să rămânem în zona recomandată investițiilor și să rămânem o țară stabilă, a adăugat el.

Ce trebuie să facă statul pentru economia României

Specialistul a enumerat și o serie de soluții. Iancu Guda spune că pentru a stabiliza economia României, statul ar trebui să se ocupe de reforma sectorului public și plafonarea cheltuielilor salariale; stoparea risipei în companiile de stat și listarea la bursă; reducerea costurilor cu bunuri și servicii și auditarea activelor, dar și eficientizarea investițiilor publice.

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