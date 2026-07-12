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În ce relații a rămas Andreea Popescu cu părinții lui Rareș Cojoc, la 4 luni de la divorț: ”Nepoții nu mai au acces”

De: Denisa Crăciun 12/07/2026 | 21:26
În ce relații a rămas Andreea Popescu cu părinții lui Rareș Cojoc, la 4 luni de la divorț: ”Nepoții nu mai au acces”
Cum se înțelege Andreea Popescu cu foștii socri /Foto: Instagram
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Vestea că Andreea Popescu și Rareș Cojoc nu mai formează un cuplu a surprins pe toată lumea. La patru luni de când au făcut anunțul, fosta dansatoare a Deliei a vorbit despre relația pe care o are acum cu foștii socri. Cei trei copii pe care îi au petrec adesea timp cu bunicii.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au decis să meargă pe drumuri separate după o căsnicie îndelungată. Aceștia nu au vorbit foarte mult despre motivele divorțului, însă pare că în prezent se simt mai bine ca niciodată. Cei doi au păstrat o relație de prietenie, bazată pe respect și încredere, pentru o bună creștere a micuților. De curând, vedeta a povestit pe rețelele de socializare cum se înțelege acum cu foștii socri. Ea a subliniat că orgoliile trebuie lăsate la o parte, mai ales că la mijloc sunt copiii, care adoră să petreacă timp cu bunicii.

Cum se înțelege Andreea Popescu cu părinții lui Rareș Cojoc

Influencerița a vorbit deschis pe rețelele de socializare la patru luni distanță de la divorț. Andreea spune că bunicii nu trebuie îndepărtați de copii, chiar dacă adulții nu au cea mai bună relație. Totuși, vedeta a precizat că se înțeleg bine, au o legătură normală și nu o deranjează dacă copiii merg chiar și o săptămână acasă la părinții lui Rareș Cojoc.

Știu, există cazuri în care părinții care au divorțat rup legătura și cu bunicii. Nepoții nu mai au acces. Mie mi se pare cea mai mare greșeală. Nu vreau să judec, pentru că, până la urmă, fiecare om știe ce este la el în casă și ce probleme sunt. Eu nu pot să-mi dau cu părerea, dar spun că, atâta timp cât există și poate să existe, și vrei să rupi doar din orgoliu, pentru că vrei tu să demonstrezi ceva ca și adult, aici mi se pare o greșeală, iar copiii nu au voie, nu au voie să mai resimtă și chestia asta. Relația cu bunicii trebuie să fie o relație normală, firească. Eu m-aș bucura să se ducă să stea și o săptămână, două la ei, să meargă în vacanță. Am cea mai mare bucurie când ei se văd cu bunicii. Am cea mai mare bucurie, pentru că se creează această legătură nepot–bunic, a povestit Andreea Popescu în mediul online.

Andreea Popescu merge la terapie

În urmă cu ceva timp, fosta dansatoare a Deliei a spus că atât ea, cât și copiii ei merg la terapie. Aceasta a luat decizia de curând și spune că va face în continuare controale de specialitate, pentru a afla ce simt micuții.

Mergem cu ei la specialiști să vedem dacă sunt probleme, unde sunt, ce sunt. Am început noi doi să facem terapie, iar acum urmează ca și copiii să fie consultați de un specialist pentru a vedea care sunt nevoile lor și ce simt, a spus ea.

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