Alex Stamate nu este real! Laura Bălan a spus adevărul despre cel mai ”disprețuit” bărbat de pe internet

Fără dar și poate, în ultimele zile, Alex Stamate a fost personajul numărul unu de pe TikTok. Piesa lansată de tânăra cântăreață Laura Bălan (24 de ani) l-a făcut celebrul, iar internauții au făcut eforturi uriașe de a afla cine este, de fapt, acest Alex Stamate care a rănit-o. Ei bine, acum, Laura a spulberat misterul și a spus adevărul.

Recent, o adevărată isterie a început pe rețelele sociale, după ce Laura Bălan a lansat piesa în care vorbește despre faptul că a cunoscut un băiat nepotrivit și acesta a făcut-o să sufere mult. Tânăra artistă a oferit și un nume pentru cel care i-a sfâșiat inima: Alex Stamate.

Melodia a devenit virală, iar numeroși au fost cei care au apreciat-o, în special femeile, care au trecut printr-o situație similară. Însă, melodia a generat și multe reacții vehemente, unii fiind deranjați de sinceritatea ei. Mai mult, toată lumea este curioasă să afle cine este, de fapt, Alex Stamate.

Laura Bălan, adevărul despre Alex Stamate

Iar cum toți internauții se află în căutarea celebrului Alex Stamate, au apărut și numeroși tineri care susțin că ei sunt, de fapt, Alex Stamate. Iar dacă până acum a păstrat tăcerea, recent, tânăra artistă a spulberat misterul. Invitată în cadrul emisiunii „Cine-i janghina”, moderată de Really Rux, Laura Bălan a dat toate detaliile și a răspuns curiozității tuturor.

Ei bine, se pare că Alex Stamate este un personaj fictiv și nu este fostul iubit al cântăreței. Tânăra s-a folosit de acest nume strict pentru piesă, iar în viața ei nici nu există și nici nu a existat vreo personă cu acest nume. Mai exact, Alex Stamate este un fel de Mirel din Turnu Măgurele din celebra piesă a Erikăi Isac, „Macarena”.

Așadar, Alex Stamate este doar un nume pe care Laura l-a ales să dea viață personajului din piesa sa. Deși melodia vorbește despre fapte reale, tânăra a ales un nume la întâmplare, tocmai pentru a nu dezvălui identitatea fostului iubit.

„A fost o inspirație de moment, nu știu de unde a venit. Mi s-a părut că sună bine și asta a rămas (n.r. numele Alex Stamate)”, a mărturisit Laura.

Adevărata poveste din spatele numelui Alex Stamate

De asemenea, Laura Bălan a dat mai multe detalii despre relația eșuată care a inspirat-o să scrie melodia. Se pare că tânăra l-a cunoscut pe băiatul ce a rănit-o în mediul online, pe Instagram.

La început lucrurile păreau roz, acesta era atent și o răsfăța. Însă, în scurt timp, Laura a aflat că a fost înșelată. Mai mult, a descoperit că în fapt se afla în postura de amantă. Se pare că băiatul avea deja o altă iubită, însă nu se sfia să calce și strâmb.

Deși a suferit mult, căci s-a atașat rapid de băiat, Laura Bălan a reușit să transforme toată această suferință în ceva productiv. Melodia cântăreței este acum ascultată de o mulțime de fani, iar tânăra artistă este cât se poate de mândră de acest fapt. Chiar și părinții au felicitat-o.

„Părinții mei, când le-am arătat piesa, mi-au zis că e cea mai buna piesă pe care ai făcut-o”, a mai spus Laura Bălan.

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