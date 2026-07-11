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Cine este Alex Stamate, de fapt. Fosta iubită dezvăluie duminică identitatea celui mai ”disprețuit” bărbat de pe internet

De: Denisa Crăciun 11/07/2026 | 22:04
Cine este Alex Stamate/ sursa foto: TikTok Laura Bălan
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Numele de Alex Stamate a devenit viral în ultimele zile în mediul online. Piesa pe care a lansat-o tânăra Laura Bălan este foarte apreciată, mai ales de femei, care împărtășesc același gând cu artista și au avut în viața lor un bărbat nepotrivit. Totuși, întrebarea care este pe buzele tuturor are acum un răspuns. Cine este Alex Stamate?

Piesa Laurei Bălan a făcut furori pe rețelele de socializare. Versurile scot la suprafață supărarea unei tinere care a cunoscut un băiat nepotrivit și care a făcut-o să sufere. De asemenea, fata a spus și numele băiatului: Alex Stamate. Până în acest moment, artista nu a explicat cine este, de fapt, iar tot mai mulți bărbați spun că ei sunt personajul. Laura a revenit cu un mesaj clar în mediul online și a vrut să clarifice că niciunul dintre ei nu este adevăratul Alex Stamate.

Răspunsul Laurei Bălan

Laura Bălan este o cântăreață la început de drum. Ea a devenit cunoscută după ce a lansat piesa Alex Stamate, care a avut un mesaj puternic, despre un băiat care a rănit-o. Pe TikTok, au apărut numeroase clipuri amuzante care aveau pe fundal melodia. În aceeași notă, în spirit de glumă, mai mulți bărbați care fie au același nume întâmplător spun că ei sunt, de fapt, Alex Stamate. Artista a ținut să clarifice că nu îi cunoaște, așadar a postat un mesaj clar în mediul online.

Am căutat și eu să văd despre ce este vorba și tot ce pot să spun este că nu îl cunosc pe acest individ, nu știu cine este, deci îi acordați atenție degeaba, a fost răspunsul tinerei Laura Bălan.

De asemenea, în descrierea videoclipului postat, aceasta a subliniat și mai mult ideea că nu cunoaște niciunul dintre băieții care pretind că au fost împreună cu ea.

Nu cunosc niciunul dintre acești presupuși „Alex Stamate” care pretind pe TikTok că au fost împreună cu mine, a mai scris ea.

Cine este Alex Stamate

Curiozitatea rămâne în continuare în mediul online, așadar Laura Bălan a decis că este momentul să povestească despre băiatul care a rănit-o. Aceasta va oferi detalii despre identitatea lui Alex Stamate duminică, 12 iulie, de la ora 20:00, pe Twitch.

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