Acasă » Știri » Pisicile Angora au cucerit summitul NATO. Lokum și puiul ei, Ak Kız, au devenit vedetele neașteptate ale reuniunii de la Ankar

Pisicile Angora au cucerit summitul NATO. Lokum și puiul ei, Ak Kız, au devenit vedetele neașteptate ale reuniunii de la Ankar

De: Diana Cernea 11/07/2026 | 22:10
Pisicile Angora au cucerit summitul NATO. Lokum și puiul ei, Ak Kız, au devenit vedetele neașteptate ale reuniunii de la Ankar
Două pisici vedete la NATO, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În timp ce liderii statelor membre NATO discutau la Ankara despre cele mai importante provocări de securitate ale momentului, două invitate neașteptate au reușit să fure toate privirile.

Lokum, o pisică din rasa Angora turcească, și puiul ei, Ak Kız, au devenit cele mai fotografiate prezențe din zona destinată presei, oferind jurnaliștilor o pauză binevenită de la atmosfera tensionată a summitului și promovând, în același timp, una dintre cele mai iubite tradiții ale Turciei: grija față de pisici.

Lokum și Ak Kız, vedetele neașteptate ale summitului

În timpul celui de-al 36-lea summit NATO, desfășurat în Complexul Prezidențial din Ankara, presa internațională a avut parte de o surpriză.

Pisica Angora turcească Lokum și puiul ei, Ak Kız, au fost aduse în zona destinată jurnaliștilor, unde au atras imediat atenția prin blana lor albă ca zăpada, ochii de culori diferite și comportamentul calm și prietenos.

În timp ce liderii mondiali participau la reuniuni oficiale, cele două feline au devenit rapid unele dintre cele mai fotografiate „participante” la eveniment, oferind un moment de destindere reporterilor veniți din întreaga lume.

Ambasadori ai Ankarei și ai unei tradiții turcești

Lokum și Ak Kız sunt îngrijite la Biblioteca Națională Prezidențială și fac parte dintr-un grup de aproximativ 50 de animale aflate în grija instituției.

Personalul bibliotecii și al Complexului Prezidențial le asigură hrană, adăpost și îngrijire medicală permanentă.

Pisicile din rasa Angora turcească sunt considerate una dintre cele mai cunoscute rase originare din Turcia, fiind apreciate pentru blana lor lungă, aspectul elegant și ochii adesea de culori diferite.

„Lokum reprezintă atât Ankara, cât și rasa Angora”

Medicul veterinar Ayşegül Korkmaz, responsabil de îngrijirea lui Lokum, a explicat că prezența pisicii în zona presei a avut rolul de a prezenta vizitatorilor internaționali o parte din identitatea culturală a capitalei Turciei.

„Pisica noastră este o Angora turcească. Lokum trăiește în Complexul Prezidențial și a fost adusă aici pentru a-i întâmpina pe reprezentanții presei și pentru a contribui la promovarea Ankarei. Astăzi, Lokum este aici pentru a reprezenta atât propria rasă, cât și orașul Ankara”, a declarat Korkmaz.

Veterinarul a precizat că felina urma să rămână alături de jurnaliști atât timp cât se simțea confortabil, urmând să fie retrasă imediat ce dădea semne de oboseală sau plictiseală.

În Turcia, pisicile sunt considerate parte din comunitate

Potrivit lui Ayşegül Korkmaz, Lokum și celelalte animale aflate în grija Bibliotecii Naționale reprezintă și cultura turcească a protejării animalelor fără stăpân, care sunt privite ca membri ai comunității, nu ca dăunători.

În Turcia, pisicile au un statut aparte. Ele sunt considerate animale „tahir”, adică ritualic curate, motiv pentru care au acces liber în locuințe și chiar în moschei.

Această relație specială dintre oameni și feline poate fi observată în multe orașe din țară, unde comunitățile și autoritățile locale se implică activ în îngrijirea lor.

Chiar și Parlamentul Turciei are un spațiu dedicat pisicilor

În apropierea Complexului Prezidențial, Parlamentul Turciei dispune de o „Zonă de viață și joacă pentru pisici”, administrată de echipe specializate care se ocupă zilnic de hrănirea, curățenia și tratamentul veterinar al felinelor care trăiesc acolo.

Apariția lui Lokum și a lui Ak Kız la summitul NATO nu a fost doar un moment simpatic pentru presa internațională, ci și o modalitate prin care Turcia și-a prezentat una dintre cele mai apreciate tradiții culturale: respectul și grija pentru pisici, animale care fac parte de mult timp din peisajul cotidian al țării.

CITEȘTE ȘI:

Bătaie pe aer condiționat în Franța! Poliția, chemată la supermarketuri înaintea noului val de caniculă

 Ce se poartă în vara lui 2026. Stilul simplu și rafinat care cucerește femeile din întreaga lume

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Eclipsa totală de Soare reaprinde speranțele unei regiuni uitate din Spania. Sute de mii de turiști sunt așteptați la fenomenul astronomic rar
Știri
Eclipsa totală de Soare reaprinde speranțele unei regiuni uitate din Spania. Sute de mii de turiști sunt așteptați…
Ce surpriză i-a făcut Anastasia Soare lui Jennifer Lopez, de ziua ei de naștere. Mesajul public transmis de artistă pentru românca noastră
Știri
Ce surpriză i-a făcut Anastasia Soare lui Jennifer Lopez, de ziua ei de naștere. Mesajul public transmis de…
Mii de CLONE ale lui Pitbull au invadat Hyde Park. Fanii artistului au stabilit un record Guinness
Mediafax
Mii de CLONE ale lui Pitbull au invadat Hyde Park. Fanii artistului au...
Donald Tusk susține că masacrul de la Volînia comis de naționaliști ucraineni a fost „genocid” și anunță construirea unui memorial
Gandul.ro
Donald Tusk susține că masacrul de la Volînia comis de naționaliști ucraineni a...
Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund. Avem dovada OFICIALĂ: s-a întâmplat în Anglia. EXCLUSIV
Prosport.ro
Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund. Avem dovada OFICIALĂ: s-a...
Va elimina Inteligența Artificială tradiția meditațiilor la români? Expert în Educație: „Încurajez toți copiii să folosească AI“
Adevarul
Va elimina Inteligența Artificială tradiția meditațiilor la români? Expert în Educație: „Încurajez toți...
ANALIZĂ Arma secretă a extremei drepte: „povestea” câștigă inimile tinerilor educați din Europa. Exemplul Călin Georgescu
Digi24
ANALIZĂ Arma secretă a extremei drepte: „povestea” câștigă inimile tinerilor educați din Europa....
Donald Trump susține că a trecut din nou testul cognitiv: „Am răspuns corect la fiecare întrebare”
Mediafax
Donald Trump susține că a trecut din nou testul cognitiv: „Am răspuns corect...
Parteneri
Iulia Albu a apelat la operații estetice! E total schimbată acum: „Procedura a reprezentat primul pas, urmat de un protocol de recuperare, perfuzii și tratamente”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iulia Albu a apelat la operații estetice! E total schimbată acum: „Procedura a reprezentat primul...
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport.ro
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arată livada din gospodăria Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur: „A fost cea mai bună decizie”
Click.ro
Cum arată livada din gospodăria Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur: „A fost cea...
Statele Unite au acordat primele despăgubiri, de 3 milioane de dolari, pentru victimele misteriosului „sindrom Havana”
Digi 24
Statele Unite au acordat primele despăgubiri, de 3 milioane de dolari, pentru victimele misteriosului „sindrom...
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei de la înmormântarea tatălui său despre noua Republică Islamică
Digi24
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei de la înmormântarea tatălui său...
Schimbări MAJORE în grupul Volkswagen. Ce plănuiesc germanii?
Promotor.ro
Schimbări MAJORE în grupul Volkswagen. Ce plănuiesc germanii?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Război deschis între Apple și creatorii ChatGPT
go4it.ro
Război deschis între Apple și creatorii ChatGPT
Nu timpul petrecut în jocuri video îi afectează pe tineri! Ce au descoperit acum oamenii de știință?
Descopera.ro
Nu timpul petrecut în jocuri video îi afectează pe tineri! Ce au descoperit acum oamenii...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Donald Tusk susține că masacrul de la Volînia comis de naționaliști ucraineni a fost „genocid” și anunță construirea unui memorial
Gandul.ro
Donald Tusk susține că masacrul de la Volînia comis de naționaliști ucraineni a fost „genocid”...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Eclipsa totală de Soare reaprinde speranțele unei regiuni uitate din Spania. Sute de mii de turiști ...
Eclipsa totală de Soare reaprinde speranțele unei regiuni uitate din Spania. Sute de mii de turiști sunt așteptați la fenomenul astronomic rar
Ce surpriză i-a făcut Anastasia Soare lui Jennifer Lopez, de ziua ei de naștere. Mesajul public transmis ...
Ce surpriză i-a făcut Anastasia Soare lui Jennifer Lopez, de ziua ei de naștere. Mesajul public transmis de artistă pentru românca noastră
Ireal ce a apărut la mormântul Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj. Familia e în stare de șoc!
Ireal ce a apărut la mormântul Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj. Familia e în stare de șoc!
Cine este Alex Stamate, de fapt. Fosta iubită dezvăluie duminică identitatea celui mai ”disprețuit” ...
Cine este Alex Stamate, de fapt. Fosta iubită dezvăluie duminică identitatea celui mai ”disprețuit” bărbat de pe internet
Tragedie aviatică! 10 persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit
Tragedie aviatică! 10 persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit
Unde a dus-o Dorin Mateiu pe Simona Halep, înainte de finala Wimbledon 2026. Cei doi și-au asumat public ...
Unde a dus-o Dorin Mateiu pe Simona Halep, înainte de finala Wimbledon 2026. Cei doi și-au asumat public relația
Vezi toate știrile