Pisicile Angora au cucerit summitul NATO. Lokum și puiul ei, Ak Kız, au devenit vedetele neașteptate ale reuniunii de la Ankar

În timp ce liderii statelor membre NATO discutau la Ankara despre cele mai importante provocări de securitate ale momentului, două invitate neașteptate au reușit să fure toate privirile.

Lokum, o pisică din rasa Angora turcească, și puiul ei, Ak Kız, au devenit cele mai fotografiate prezențe din zona destinată presei, oferind jurnaliștilor o pauză binevenită de la atmosfera tensionată a summitului și promovând, în același timp, una dintre cele mai iubite tradiții ale Turciei: grija față de pisici.

Lokum și Ak Kız, vedetele neașteptate ale summitului

În timpul celui de-al 36-lea summit NATO, desfășurat în Complexul Prezidențial din Ankara, presa internațională a avut parte de o surpriză.

Pisica Angora turcească Lokum și puiul ei, Ak Kız, au fost aduse în zona destinată jurnaliștilor, unde au atras imediat atenția prin blana lor albă ca zăpada, ochii de culori diferite și comportamentul calm și prietenos.

În timp ce liderii mondiali participau la reuniuni oficiale, cele două feline au devenit rapid unele dintre cele mai fotografiate „participante” la eveniment, oferind un moment de destindere reporterilor veniți din întreaga lume.

Ambasadori ai Ankarei și ai unei tradiții turcești

Lokum și Ak Kız sunt îngrijite la Biblioteca Națională Prezidențială și fac parte dintr-un grup de aproximativ 50 de animale aflate în grija instituției.

Personalul bibliotecii și al Complexului Prezidențial le asigură hrană, adăpost și îngrijire medicală permanentă.

Pisicile din rasa Angora turcească sunt considerate una dintre cele mai cunoscute rase originare din Turcia, fiind apreciate pentru blana lor lungă, aspectul elegant și ochii adesea de culori diferite.

„Lokum reprezintă atât Ankara, cât și rasa Angora”

Medicul veterinar Ayşegül Korkmaz, responsabil de îngrijirea lui Lokum, a explicat că prezența pisicii în zona presei a avut rolul de a prezenta vizitatorilor internaționali o parte din identitatea culturală a capitalei Turciei.

„Pisica noastră este o Angora turcească. Lokum trăiește în Complexul Prezidențial și a fost adusă aici pentru a-i întâmpina pe reprezentanții presei și pentru a contribui la promovarea Ankarei. Astăzi, Lokum este aici pentru a reprezenta atât propria rasă, cât și orașul Ankara”, a declarat Korkmaz.

Veterinarul a precizat că felina urma să rămână alături de jurnaliști atât timp cât se simțea confortabil, urmând să fie retrasă imediat ce dădea semne de oboseală sau plictiseală.

În Turcia, pisicile sunt considerate parte din comunitate

Potrivit lui Ayşegül Korkmaz, Lokum și celelalte animale aflate în grija Bibliotecii Naționale reprezintă și cultura turcească a protejării animalelor fără stăpân, care sunt privite ca membri ai comunității, nu ca dăunători.

În Turcia, pisicile au un statut aparte. Ele sunt considerate animale „tahir”, adică ritualic curate, motiv pentru care au acces liber în locuințe și chiar în moschei.

Această relație specială dintre oameni și feline poate fi observată în multe orașe din țară, unde comunitățile și autoritățile locale se implică activ în îngrijirea lor.

Chiar și Parlamentul Turciei are un spațiu dedicat pisicilor

În apropierea Complexului Prezidențial, Parlamentul Turciei dispune de o „Zonă de viață și joacă pentru pisici”, administrată de echipe specializate care se ocupă zilnic de hrănirea, curățenia și tratamentul veterinar al felinelor care trăiesc acolo.

Apariția lui Lokum și a lui Ak Kız la summitul NATO nu a fost doar un moment simpatic pentru presa internațională, ci și o modalitate prin care Turcia și-a prezentat una dintre cele mai apreciate tradiții culturale: respectul și grija pentru pisici, animale care fac parte de mult timp din peisajul cotidian al țării.

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