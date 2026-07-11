Ireal ce a apărut la mormântul Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj. Familia e în stare de șoc!

A trecut mai bine de un an de când Anda, o tânără de 24 de ani, a fost ucisă cu sânge rece de Emil Gânj. În tot acest timp, criminalul nu a fost prins și este încă liber. Mai mult, familia tinerei a trăit recent un nou șoc! Mormântul Andei a fost profanat. Un țăruș a fost legat cu lanțuri de piatra funerară și înfipt în mormânt, iar niște ciorapi au fost atârnați de piatra funerară. Rudele Andei sunt șocate și teama a început să încolțească, din nou.

În dimineața zilei de marți, 8 iulie 2025, Emil Gânj (37 de ani) a intrat în casă peste fosta sa iubită, Anda, o tânără de 24 de ani din Miheșu de Câmpie, județul Mureș. A ucis-o cu o toporișcă, i-a ascuns trupul într-un dulap, apoi a incendiat locuința. Bărbatul îi făcuse viața un calvar, iar în cele din urmă a ucis-o.

Mormântul Andei a fost profanat

Imediat după ce a comis oribila crimă, Emil Gânj a fost dat în urmărire generală, însă nu a fost prins. În luna mai a acestui an, Tribunalul Mureș l-a condamnat pe bărbat, arestat în lipsă, la detenție pe viață, pentru uciderea cu mai multe lovituri de topor a unei femei din Miheșu de Câmpie.

Deși autoritățile au derulat una dintre cele mai ample și costisitoare operațiuni de căutare din istoria Poliției Române și au oferit o recompensă de 5.000 de euro pentru informații care să ducă la capturarea lui, acesta nu a fost găsit. De la oribila crimă, familia Andei trăiește cu teama că Emil Gânj s-ar putea întoarce.

Mai mult, recent, rudele Andei au avut parte de un nou șoc atunci când au mers în cimitir, unde au găsit un țăruș înfipt în mormânt, legat cu un lanț de piatra funerară, iar pe o sfoară prinsă de monument au fost atârnați ciorapi, potrivit observatornews.ro.

Incidentul a semănat teamă, în condițiile în care criminalul condamnat la închisoare pe viață este în continuare de negăsit. Iar familia Andei se întreabă acum dacă poate chiar Emil Gânj este responsabil de profanarea mormântului sau un apropiat al său.

Familia victimei trăiește în continuare cu teama că fugarul s-ar putea întoarce. După crimă, rudele Andei au fost nevoite să trăiască sub protecția poliției, strada unde locuiesc fiind supravegheată permanent, cu camere instalate și echipaje care verifică persoanele ce ajung în zonă.

Incidentul vine în contextul în care zilele trecute, mătușa Andei a cerut ajutorul polițiștilor pentru că ar fi fost amenințată de un bărbat de 44 de ani, acesta fiind chiar fratele lui Emil Gânj.

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Foto: Observator