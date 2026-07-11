Eclipsa totală de Soare reaprinde speranțele unei regiuni uitate din Spania. Sute de mii de turiști sunt așteptați la fenomenul astronomic rar

O eclipsă totală de Soare, prima vizibilă în Spania după mai bine de un secol, nu este doar un spectacol astronomic, ci și o șansă uriașă pentru regiunile rurale afectate de depopulare. Autoritățile estimează că sute de mii de turiști vor ajunge în nordul țării pentru cele aproximativ 90 de secunde în care Luna va acoperi complet Soarele.

Prima eclipsă totală de Soare din Spania după 121 de ani

Încă din copilărie, Enrique Bordallo privea fascinat cerul înstelat din zona rurală a Spaniei. Astăzi, pasiunea sa pentru astronomie este împărtășită de mii de oameni care așteaptă cu nerăbdare eclipsa totală de Soare programată pe 12 august.

„Suntem extrem de entuziasmați”, a declarat Bordallo, președintele Asociației de Astronomie din Burgos, pentru AFP, după ce le-a explicat fenomenul zecilor de localnici adunați în satul Belorado.

„Abia așteptăm să se întâmple, să o trăim, să avem vreme bună și totul să decurgă perfect”, spune el.

Fenomenul astronomic va dura doar aproximativ 90 de secunde, însă impactul său ar putea fi resimțit ani la rând.

O șansă pentru „Spania goală”

Banda de totalitate, zona în care eclipsa va putea fi observată în forma ei completă, traversează mai multe regiuni rurale afectate de depopulare, inclusiv comunitatea autonomă Castilia și León.

Pentru mulți localnici, evenimentul reprezintă o oportunitate rară de a atrage atenția asupra unor zone ignorate de marile circuite turistice.

„Castilia și León nu apare prea des în știri, iar turiștiii străini rămân, din păcate, în principal pe litoral”, spune antropoloaga Belén Molinuevo Puras, originară din Belorado.

„Suntem foarte bucuroși că eclipsa va avea loc chiar aici”, afirmă ea, în timpul unei sesiuni nocturne de observații astronomice organizate în apropierea satului.

Cum se produce o eclipsă totală de Soare

Eclipsele apar atunci când Luna trece exact între Pământ și Soare, proiectând o bandă îngustă de umbră asupra planetei.

În timpul fenomenului, cerul capătă aspectul unui amurg ciudat, temperatura scade, umbrele își schimbă direcția, iar unele animale își modifică comportamentul și se retrag ca și cum s-ar fi lăsat noaptea.

În Antichitate, astfel de fenomene erau considerate semne ale Apocalipsei sau mesaje divine.

NASA explică însă că este vorba despre o „coincidență cosmică”. Deși Soarele este de aproximativ 400 de ori mai mare decât Luna, el se află și la o distanță de aproximativ 400 de ori mai mare, ceea ce face ca, văzut de pe Pământ, discul Lunii să acopere perfect Soarele și să permită observarea coroanei solare.

Specialiștii avertizează: nu priviți eclipsa fără ochelari speciali

Experții avertizează că privirea directă către Soare în timpul eclipsei poate provoca leziuni grave ale ochilor.

Pentru observarea fenomenului sunt recomandați exclusiv ochelari certificați conform standardului ISO 12312-2:2015, capabili să filtreze radiațiile ultraviolete.

Pericolul este cu atât mai mare cu cât ochii nu au receptori ai durerii care să avertizeze creierul că retina este afectată, iar simptomele apar abia ulterior.

Turismul astronomic aduce bani în regiunile uitate

Spania este deja a doua cea mai vizitată țară din lume, după Franța, însă autoritățile încearcă să reducă dependența de turismul de litoral și să promoveze zonele din interiorul țării.

După eclipsa din 2026 vor urma alte două eclipse totale, în 2027 și 2028, iar un raport realizat pentru platforma Airbnb arată că acestea pot contribui la redistribuirea fluxurilor turistice către regiunile mai puțin cunoscute.

Orașul Burgos, unul dintre cele mai bune locuri pentru observarea eclipsei, resimte deja efectele.

Turiști din Statele Unite, America de Sud, Japonia și alte țări asiatice au rezervat aproape toate locurile de cazare disponibile.

Viceprimarul Andrea Ballesteros speră că vizitatorii vor pleca impresionați și vor reveni ulterior pentru alte vacanțe.

„Eclipsa va reprezenta un impuls important pentru turism, cultură și economie”, afirmă aceasta.

Hotelurile sunt pline, iar camerele costă până la 1.200 de euro pe noapte

La hotelul administrat de Lucía Molina din Burgos, rezervările pentru 12 august au început chiar și cu 18 luni înainte.

Cei mai numeroși clienți sunt turiștii chinezi, iar toate camerele sunt deja ocupate.

Puținele locuri rămase disponibile în oraș au ajuns să coste până la 1.200 de euro pe noapte, spune recepționera.

Peste jumătate de milion de vizitatori sunt așteptați

Autoritățile estimează că aproximativ 500.000 de persoane vor ajunge în Castilia și León pentru eclipsă, dintre care aproximativ 40.000 doar în Burgos, adică peste o cincime din populația orașului.

Numărul mare de vizitatori ridică însă probleme logistice și de siguranță.

Se așteaptă ambuteiaje provocate de excursioniști veniți din alte regiuni ale Spaniei și de numeroase rulote sosite din Franța.

Autoritățile au pregătit puncte speciale de observare și au coordonat timp de mai multe luni măsurile împreună cu serviciile de urgență pentru a gestiona afluxul de oameni.

„Va fi un spectacol gratuit care îi va uimi pe toți”

În magazinul de optică unde lucrează Marta Serrano, cererea pentru ochelari speciali destinați eclipsei a explodat în ultimele săptămâni.

Ea compară expunerea la Soare în timpul eclipsei cu mersul la plajă într-o zi înnorată.

„Spui că nu te vei arde pentru că sunt nori, iar seara descoperi că totuși te-ai ars. Exact la fel se întâmplă și cu ochii în timpul eclipsei”, avertizează aceasta.

Pentru astronomul Enrique Bordallo, evenimentul reprezintă încununarea unei pasiuni cultivate o viață întreagă.

„Este un eveniment unic. O adevărată minune. Un spectacol gratuit, la îndemâna tuturor. Îi va uimi și îi va încânta pe cei care îl vor vedea”, spune el.

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