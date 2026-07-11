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Ce avere a moștenit Marcela Fota după moartea soțului ei, de fapt. Artista a spus adevărul gol-goluț!

De: Denisa Crăciun 11/07/2026 | 23:29
Ce avere a moștenit Marcela Fota după moartea soțului ei, de fapt. Artista a spus adevărul gol-goluț!
Averea pe care o are Marcela Fota/ sursa foto: social media
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Marcela Fota a trecut prin momente dificile în urmă cu aproape șase ani. Soțul ei a murit, iar dispariția sa a lăsat un gol imens în sufletul artistei. Dacă până acum nu a vorbit despre avere, recent, aceasta a fost mai sinceră ca niciodată și a oferit noi detalii uluitoare.

Marcela Fota rupe tăcerea! După decesul soțului ei, aceasta a preferat să fie discretă, astfel că a rămas alături de fiul ei, David, în casa pe care a construit-o cu fostul partener. Acum, interpreta de muzică populară a vorbit și despre averea pe care a lăsat-o în urmă Cătălin Fota. Ea a declarat că totul îi revine fiului ei.

Averea pe care o are Marcela Fota de la fostul soț

Cătălin Fota s-a stins din viață în anul 2020, la vârsta de doar 47 de ani. El a murit în urma unui infarct, iar lipsa sa se simte și astăzi în casa în care Marcela și fiul ei locuiesc. Acesta a lăsat o avere impresionantă, care va rămâne lui David. Artista a declarat în cadrul emisiunii în care a fost invitată că averea constă în niște terenuri și o hală industrială.

Am moștenit o avere foarte importantă de pe urma soțului meu, dar de care va beneficia băiatul nostru. Averea constă în niște terenuri destul de multe și o hală industrială. După care eu am construit încă două hale, aici avem niște chirii. Să știe toată lumea că sunt la ANAF trecute toate. Și niște terenuri pentru care am avut o ofertă foarte bună, dar pe viitor îmi doresc ca David să dezvolte un cartier. Am avut o ofertă foarte bună financiar, dar am refuzat să-l dau, pentru că vreau ce a rămas de la tatăl lui să beneficieze David, a declarat Marcela Fota la „Online Story by Cornelia Ionescu”.

În plus, ea a explicat că în acest moment au o situație financiară bună. Banii provin în general din chirii, însă nu se consideră o persoană bogată.

Eu sunt ok cu munca mea, cu aceste chirii pe care le luăm din aceste bunuri. Stăm cu picioarele pe bine. Nu pot să spun că suntem extrem de bogați, dar la nivelul nostru suntem ok. Nouă cel mai bine ne este din chiriile pe care le avem, a mai adăugat ea.

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