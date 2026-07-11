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Ce surpriză i-a făcut Anastasia Soare lui Jennifer Lopez, de ziua ei de naștere. Mesajul public transmis de artistă pentru românca noastră

De: Alina Drăgan 11/07/2026 | 22:39
Ce surpriză i-a făcut Anastasia Soare lui Jennifer Lopez, de ziua ei de naștere. Mesajul public transmis de artistă pentru românca noastră
Jennifer Lopez, petrecere aniversară în Paris /Foto: Profimedia, TikTok
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Deși o mai despart câteva zile până la împlinirea vârstei de 57 de ani, Jennifer Lopez a dat deja startul petrecerilor. Artista a fost sărbătorită în avans în Paris, unde prietenii apropiați i-au pregătit o petrecere ca la carte. Atmosfera a fost una incendiară, iar diva latino chiar a urcat și pe masă, unde a dansat minute bune. La final, cântăreața a împărțit felii de tort tuturor celor prezenți în locație.

Prezentă în capitala Franței cu ocazia Săptămânii Haute Couture, Jennifer Lopez a profitat de această deplasare pentru a marca și apropiata sa aniversare, iar distracția a fost mare. Petrecerea a fost organizată de românca Anastasia Soare, una dintre cele mai apropiate prietene ale artistei și fondatoarea celebrului brand Anastasia Beverly Hills. Alături de ele s-a aflat și supermodelul Claudia Schiffer, care a contribuit la organizarea serii.

Jennifer Lopez, dans pe mese la petrecerea aniversară

Cina festivă a avut loc într-un local exclusivist din Paris și a început într-o notă elegantă. Jennifer Lopez și-a făcut apariția într-o rochie neagră cu umerii goi și un decolteu amplu, completată de un colier tip choker cu diamante, care i-a pus în valoare ținuta. Însă atmosfera sobră nu a durat prea mult.

Odată cu muzica live, artista a intrat în atmosfera de petrecere și a transformat cina într-un adevărat spectacol. Artista a dansat și s-a simțit bine, iar la un moment dat chiar a urcat pe masă. S-a mișcat cu foc pe ritmurile muzicii și a demonstrat că știe cum să se distreze.

@jloJust this feeling… Birthday celebrations in Paris!!♬ Everything’s Fine (PM) – Alok & Jennifer Lopez

Seara a continuat cu un tort aniversar în stil Chantilly, decorat cu fructe proaspete și bezea caramelizată, adus pe acordurile piesei „Happy Birthday”. Jennifer Lopez nu s-a rezumat doar la invitații săi și a împărțit felii de tort tuturor peronelor aflate în restaurant. Seara a fost una memorabilă, iar cântăreața a ținut să îi mulțumească Anastasiei Soare pentru petrecerea organizată.

„Mulțumesc, Anastasia și Claudia, pentru cea mai frumoasă cină aniversară organizată la Paris. Vă iubesc pentru totdeauna!”, a scris Jennifer Lopez, în mediul online.

 

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Foto: TikTok

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