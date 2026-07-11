O femeie de 64 de ani a murit după ce s-a înecat cu un covrig. Polițiștii au încercat să o salveze prin manevra Heimlich

O femeie în vârstă de 64 de ani și-a pierdut viața după un incident dramatic petrecut pe o stradă din municipiul Buzău. În timp ce se afla în mașină alături de soțul său, aceasta s-a înecat cu o bucată de covrig. Soțul a cerut disperat ajutor, iar polițiștii locali și echipajul medical au intervenit imediat.

Cu toate eforturile depuse, femeia nu a mai putut fi salvată. Cazul readuce în atenție importanța acordării rapide a primului ajutor în cazul sufocării.

Totul s-a petrecut în câteva clipe

Incidentul a avut loc vineri, 10 iulie, în jurul orei 14:30, pe strada Căpșunelor din municipiul Buzău.

Femeia, domiciliată în comuna Mărăcineni, se afla în autoturism împreună cu soțul său și mânca un covrig în momentul în care o bucată de aliment i-a blocat căile respiratorii.

Realizând gravitatea situației, bărbatul a coborât imediat din mașină, a cerut ajutorul persoanelor aflate în zonă și a apelat numărul unic de urgență 112.

Polițiștii locali au intervenit imediat

Primii care au ajuns lângă victimă au fost doi polițiști locali aflați în patrulare în apropiere.

Potrivit șefului Serviciului Ordine Publică din cadrul Poliției Locale Buzău, Marian Ioniță, unul dintre agenți a apelat imediat 112, iar celălalt a început să acorde primul ajutor.

„În data de 10.07.2026, în jurul orei 14:30, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, un echipaj al Poliției Locale, format din ag. Trifan Ionel și ag. Ungureanu Cristian, a fost sesizat de către conducătorul unui autoturism cu privire la faptul că soția acestuia se afla în autoturism și prezintă dificultăți de respirație, după ce s-ar fi înecat cu o bucată de covrig. Unul dintre agenți a apelat imediat serviciul unic de urgență 112, iar celălalt a acordat primul ajutor aplicând manevra Heimlich în vederea deblocării căilor respiratorii.”

Manevra Heimlich nu a reușit să îndepărteze corpul străin

Polițiștii au încercat să elibereze căile respiratorii ale femeii imediat ce au observat că aceasta se sufocă.

Marian Ioniță a explicat că intervenția a fost făcută fără întârziere, însă corpul străin nu a putut fi dislocat.

„Din momentul în care au realizat că femeia se sufocă, le-am spus să aplice imediat manevra Heimlich. Au făcut tot ce au putut pentru a-i elibera căile respiratorii, însă, din păcate, corpul străin nu a putut fi îndepărtat, iar femeia și-a pierdut cunoștința. Polițiștii au continuat manevrele de prim ajutor și resuscitare până la sosirea echipajului medical. În tot acest timp, nimeni din dispecerat nu le-a cerut să preia victima și să o transporte cu autospeciala Poliției Locale la Spitalul Județean.”

Potrivit reprezentanților Poliției Locale, ambulanța a ajuns în aproximativ patru minute, iar la sosirea echipajului femeia încă avea puls.

Medicii au încercat să îi salveze viața

Echipajul Serviciului Județean de Ambulanță a preluat victima și a transportat-o de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzău.

În ciuda tuturor manevrelor de resuscitare și a intervenției medicale, femeia nu a mai putut fi salvată, decesul fiind provocat de asfixie.

Medicii: primele minute sunt decisive

Specialiștii atrag atenția că, în cazul unei obstrucții complete a căilor respiratorii, fiecare secundă contează.

Primele două-trei minute sunt cele în care victima poate fi salvată dacă se intervine rapid și corect. După aproximativ patru-cinci minute fără oxigen, încep să apară leziuni cerebrale ireversibile, iar riscul de stop cardio-respirator și deces crește considerabil.

Din acest motiv, medicii recomandă ca oamenii să învețe măsurile de bază de prim ajutor și aplicarea corectă a manevrei Heimlich, o tehnică ce poate face diferența dintre viață și moarte în astfel de situații.

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