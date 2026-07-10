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Când și unde va fi înmormântat Gabi Mureșan. Apropiații îi aduc un ultim omagiu celebrului fotbalist

De: Alina Drăgan 10/07/2026 | 18:26
Când și unde va fi înmormântat Gabi Mureșan. Apropiații îi aduc un ultim omagiu celebrului fotbalist
Când și unde va fi înmormântat Gabi Mureșan /Foto: Mediafax
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Este doliu în sportul românesc, după ce Gabi Mureșan, fostul internațional și campion de la CFR Cluj, s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani. Decesul prematur al acestuia a venit ca un șoc pentru toată lumea. Acum, fostul fotbalist urmează să fie condus pe ultimul drum. Când și unde va fi înmormântat Gabi Mureșan?

Gabi Mureșan s-a stins din viață în noaptea de miercuri spre joi (8-9 iulie), după ce a intrat să se scalde într-un lac din zona Apold, alături de mai mulți prieteni. Alarma la 112 s-a dat în jurul orei 23:00, după ce persoanele care îl însoțeau au observat dispariția lui.

La fața locului au ajuns militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara și un echipaj SMURD. După câteva ore de căutări, fostul internațional a fost scos din apă de către salvatori, în jurul orei 01:00. Acestuia i s-au aplicat manevrele de resuscitare și a fost transportat la spital. Din nefericire, în ciuda eforturilor medicilor, fostul sportiv a decedat.

Când și unde va fi înmormântat Gabi Mureșan?

Vestea dispariției lui Gabi Mureșan a șocat lumea fotbalului românesc. Fostul fotbalist, unul dintre jucătorii importanți ai CFR Cluj, avea numeroși fani, care acum sunt în stare de șoc. Sportivul urmează să fie condus acum pe ultimul drum, iar CFR Cluj a anunțat când și unde va avea loc slujba de înmormântare.

Cei care își doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la biserica ortodoxă din Apold, localitatea unde Gabi Mureșan a fost primar. Priveghiul are loc astăzi, 10 iulie, dar și mâine, 11 iulie, de la ora 19:00. Slujba de înmormântare va avea loc duminică, 12 iulie, de la ora 14:00.

„Gabi, ești și vei rămâne mereu în inima fiecărui CFRist! Astăzi și mâine, de la ora 19.00, la biserica ortodoxă din Apold vor avea loc slujbele de priveghere. Cei care doresc să îl conducă pe ultimul drum pe fostul nostru mare jucător sunt invitați duminică, de la ora 14.00, la biserica ortodoxă din Apold, unde va avea loc slujba de înmormântare. Drum lin spre stele, Gabi!”, a transmis CFR Cluj.

Gabi Mureșan, fostul internațional și campion de la CFR Cluj, s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani. Palmaresul impresionant al acestuia cuprinde 9 trofee naționale. Cele mai mari reușite le-a obținut la CFR Cluj unde a câștigat 3 campionate, 3 Cupe și două Supercupe, plus o a treia Supercupă în tricoul celor de la ASA Târgu Mureș. În 2017, Mureșan s-a retras din sport și a urmat o carieră în politică. S-a întors în Apold, comuna sa natală, unde a devenit primar și se afla la al doilea mandat.

 

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