Ce l-a împins pe trapper să-și facă un upgrade neașteptat la doar 21 de ani. Petre Ștefan: „Mi-a căzut părul din cap”

La doar 21 de ani, Petre Ștefan bifează succes după succes, are mii de fani și concerte în toată țara. Drumul până aici nu a fost lipsit de sacrificii. Artistul spune că deja de la vârsta lui a apelat la o intervenție estetică din cauza unei probleme serioase declanșate de stres. Tânărul s-a confruntat cu căderea părului din cauza nopților nedormite și a agitației, iar recent a zburat până în Turcia acolo unde și-a făcut îmbunătățiri fizice în mare secret. Acum că totul a fost deconspirat, artistul arată în exclusivitate pentru CANCAN.RO cât de reușită a fost intervenția, dar ne vorbește și despre problemele din dragoste care l-au inspirat în compunerea pieselor sale.

Petre Ștefan a fost prezent la festivalul Beach, Please din acest an, iar fanele au fost cu ochii pe el la fiecare pas. Artistul, care pentru moment preferă să-și țină viața amoroasă ferită de ochii presei, ne-a dezvăluit că a ajuns să sufere din dragoste, dar și ce-l inspiră în compunerea pieselor sale.

Petre Ștefan, dezvăluiri despre viața sa amoroasă: „Normal că am suferit din dragoste”

CANCAN.RO: Te pregătești de festival?

Petre Ștefan: M-am pregătit deja.

CANCAN.RO: Cum este publicul de aici?

Petre Ștefan: Eu am cântat aseară pe Nibiru Arena, a fost haos. A fost nenorocire, foarte tare și an de an a fost tare.

CANCAN.RO: Cum ai început să fii atât de iubit?

Petre Ștefan: Pentru că sunt natural, îmi văd de treaba mea, nu cresc prin ură și prin hate. Nu arunc cu ură în nimeni și de asta nu aruncă nici lumea cu ură în mine.

CANCAN.RO: Ce te inspiră atunci când scrii piese?

Petre Ștefan: Viața mea, fix ce trăiesc eu de când mă trezesc până când mă culc.

CANCAN.RO: Strict de la tine, nu de la alții?

Petre Ștefan: Și din ce trăiesc alții îmi poate veni inspirația, dar în principiu din ce trăiesc eu, nu din filme.

CANCAN.RO: Poveștile de dragoste le scrii?

Petre Ștefan: Da, le scriu.

CANCAN.RO: Ai suferit din dragoste?

Petre Ștefan: Păi cum altfel, normal că am suferit, n-am suflet în mine?!

CANCAN.RO: Spune-mi puțin despre mașina ta minunată?

Petre Ștefan: După merit și răsplată, nu?!

CANCAN.RO: Ce faci cu permisul?

Petre Ștefan: Îl iau, dar mie îmi place să stau în dreapta. Am pe cineva care îmi conduce Porche-ul, iar eu stau frumos în dreapta.

CANCAN.RO: Eu cred că tu nu ai vrut să-l iei?

Petre Ștefan: Da, nu am vrut, nu mi-a ars de el, doar nu sunt un bețiv notoriu să beau zi de zi. N-am avut chef, dar acum îl iau.

CANCAN.RO: Cum arată vara asta pentru tine?

Petre Ștefan: Am multă treabă sincer și sunt cam agitat. E și distracție, dar în viața mereu e distracție. Nu am plănuit nimic, nicio vacanță, suntem pe fugă, cu concerte. Noi ne distrăm și la festival, și la concert. În septembrie îmi iau concediu, până atunci toată vara sunt la Nibiru.

Ce spune despre intervenția din Turcia: „De la stres mi-a căzut părul”

CANCAN.RO: Vreau să știu dacă te-ai tuns?

Petre Ștefan: Mi-am pus păr. E bine, la 21 de ani ai stres, m-am stresat și mi-a căzut părul din cap. Am dormit patru ore în două zile, nu e timp, te stresezi, trebuie să iasă totul cum trebuie, e stres. Îi mulțumesc lui Dumnezeu îmi iese tot ce fac, dar tot e stres, e agitație mentală. Bine, nu de la asta mi-a căzut părul, cred că de la altceva.

CANCAN.RO: Cred că de la femei?

Petre Ștefan: Probabil, da. Iubesc mereu pe toată lumea. Ce să facem, să nu iubim? Toată viața iubim.

CANCAN.RO: Ce le urezi celor care te urmăresc?

Petre Ștefan: Să fie cuminți, să aibă minte adică. Pe puștani îi sfătuiesc să învețe, să își asculte părinții, să nu fie rebeli că acum toată lumea este violentă, nu au nici țigări în buzunar, dar asta le transmit, să respecte oamenii.

CANCAN.RO: Ai văzut, acum toată lumea una, două la Obregia?

Petre Ștefan: Eu cred că și lumea asta a ajuns să te tâmpească un pic de cap.

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